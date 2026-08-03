AFSP Illinois lanza las marchas comunitarias Out of the Darkness 2026 para recaudar fondos y sensibilizar sobre la prevención del suicidio

Las marchas comunitarias reúnen a familias, vecinos y defensores de 14 comunidades de Illinois para recaudar fondos para programas que salvan vidas

CHICAGO, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La delegación de Illinois de la American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) ha dado a conocer el cronograma de sus marchas comunitarias (Community Walks) Out of the Darkness 2026, organizadas en el marco de la campaña. Siendo la mayor campaña del estado dedicada a la prevención del suicidio y a la sensibilización sobre la salud mental, esta emblemática serie de eventos se celebrará en 14 localidades de Illinois entre septiembre y octubre.

AFSP Illinois hace un llamamiento a los residentes, los líderes empresariales y los defensores locales para que se sumen a la iniciativa de recaudar más de 1 millón de dólares en todo el estado. En Illinois, el suicidio es la tercera causa principal de muerte entre las personas de 15 a 34 años, y la cuarta causa principal de muerte entre las de 35 a 54 años.

Las marchas Out of the Darkness forman parte de un movimiento a nivel nacional que cuenta con más de 400 marchas y que reúne a amigos, familiares y personas que brindan apoyo. Estos eventos permiten recaudar fondos muy necesarios, al tiempo que transmiten con firmeza el mensaje de que el suicidio se puede prevenir y de que nadie tiene por qué recorrer en solitario su camino hacia la salud mental.

"Estas marchas suelen ser el primer contacto que una persona tiene con la comunidad de apoyo que ofrece la AFSP", afirmó Philip Martínez, presidente de la junta directiva de la delegación de Illinois de la AFSP. "Al marchar juntos, rendimos homenaje a los seres queridos que hemos perdido, apoyamos a quienes están pasando por momentos difíciles y financiamos recursos fundamentales que salvan vidas directamente en colegios, lugares de trabajo y barrios de todo Illinois".

Cómo participar

La inscripción en cualquier marcha Out of the Darkness es gratuita. Se anima a los participantes a inscribirse, recaudar fondos y crear redes de apoyo:

Inscripción: inscríbase como participante individual para mostrar su solidaridad.

Forme un equipo: reúna a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo para salir a marchar juntos.

Done fondos: las personas que no puedan asistir en persona también pueden contribuir realizando una donación directa.

Para inscribirse en una marcha en Illinois, visite la página de las Community Walks en la Web de la AFSP en Illinois. Para encontrar una marcha comunitaria en cualquier otro lugar del país, visite el mapa interactivo de la página web de la AFSP.

"Cada persona que se inscriba, cree un equipo o haga una donación nos ayuda a derribar las barreras que rodean a la salud mental. Esta edición de la marcha nos recuerda con fuerza que juntos somos más fuertes y que hay toda una comunidad dispuesta a traer esperanza desde la oscuridad", afirmó Angela Cummings, directora ejecutiva de la AFSP de Illinois.

Cronograma de marchas comunitarias de Illinois 2026

El cronograma de marchas comunitarias Out of the Darkness de Illinois de 2026, que se extiende desde el río Misisipi hasta la costa del lago de Chicago, destaca las oportunidades que tienen los residentes de todo el estado para marcar la diferencia:

La lucha por salvar vidas

Según los Centers for Disease Control, el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las personas de 10 a 34 años, y afecta a 1 de cada 5 familias en EE. UU. En 2023, la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas y la Salud (National Survey of Drug Use and Health, NSDUH) informó que aproximadamente 12,8 millones de adultos de 18 años o más declararon haber tenido pensamientos suicidas, y que 1,5 millones (0,6 %) de adultos intentaron suicidarse durante el último año. Sin embargo, el 91 % de los adultos de EE. UU. cree que el suicidio se puede prevenir.

Acerca de la American Foundation for Suicide Prevention:La

American Foundation for Suicide Prevention se dedica a salvar vidas y a llevar esperanza a las personas afectadas por el suicidio. La organización fomenta una cultura de concienciación sobre la salud mental mediante programas educativos, la defensa de la prevención del suicidio y la prestación de apoyo a las personas afectadas por el suicidio. Todas las donaciones se destinan a estas iniciativas con el objetivo de reducir considerablemente la tasa nacional de suicidios. Para obtener más información sobre la AFSP en Illinois. Visite www.afsp.org/Illinois

Si usted o alguien que conoce corre el riesgo de suicidarse, por favor llame, envíe un mensaje de texto o chatee al 988 para contactar con la Línea de Ayuda en Crisis Suicida. O bien, visite https://988lifeline.org/.

Recursos para la prevención del suicidio: www.afsp.org/resources

Señales de alerta de suicidio: www.afsp.org/signs

Medios de comunicación: información sobre la prevención del suicidio: www.afsp.org/reporting

FUENTE American Foundation for Suicide Prevention