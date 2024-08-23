AIKO и Brunel Solar Team объявляют о сотрудничестве в рамках Sasol Solar Challenge 2024

ДЮССЕЛЬДОРФ (Германия) и ДЕЛФТ (Нидерланды), 23 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания AIKO, мировой технологический лидер в области солнечной энергетики, и Brunel Solar Team, известная своим техническим мастерством в гонках на солнечных электромобилях, с радостью объявляют о стратегическом партнерстве в рамках Sasol Solar Challenge 2024. Это сотрудничество объединит современнейшие солнечные элементы от AIKO и передовой дизайн солнечных электромобилей от Brunel Solar Team, создавая условия для мощной синергии в одном из самых сложных в мире соревнований для техники, работающей на солнечной энергии.

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Курс на инновации и устойчивое развитие

AIKO и Brunel Solar Team ставят перед собой общую цель: расширить границы возможного с помощью солнечной энергии. Интегрируя высокоэффективные солнечные элементы AIKO в автомобиль Brunel Solar Team, это партнерство призвано продемонстрировать огромный потенциал технологий солнечной энергетики в условиях реальной жизни, особенно в высоко конкурентной среде, какой является гонка Sasol Solar Challenge.

«Мы воодушевлены сотрудничеством с AIKO, ставя своей задачей преодолеть наибольшее расстояние на трассе сложнейшего в мире испытания для техники, работающей на солнечной энергии. Ультрасовременные солнечные элементы AIKO вселяют в нас уверенность в том, что наш солнечный электромобиль продемонстрирует не только наивысшую эффективность, но и всю мощь сочетания инноваций и сотрудничества. Вместе мы расширяем границы возможного в области технологий солнечной энергетики», — сказал Хууб Кавелаарс (Huub Kavelaars), менеджер по партнерству и финансам Brunel Solar Team и один из четырех пилотов, участвующих в гонке.

Непрерывное стремление к совершенству в сочетании с технологическим прогрессом

Brunel Solar Team, работающая на базе Делфтского технического университета (TU Delft) в Нидерландах, имеет богатую историю успеха в гонках на солнечных электромобилях, неизменно добиваясь впечатляющих результатов на мировой арене. Компания AIKO, известная своим неустанным стремлением к инновациям и решениям в области устойчивой энергетики, рассматривает это партнерство как прекрасную возможность продемонстрировать возможности своих солнечных технологий.

«Сотрудничество с Brunel Solar Team — это великолепная возможность для AIKO не только поддержать следующее поколение новаторов в области солнечных технологий, но и продемонстрировать реальную эффективность наших высокопроизводительных солнечных элементов. Мы верим, что это партнерство подчеркнет невероятный потенциал солнечной энергии в разработке и внедрении решений для экологически сбалансированного использования транспорта», — заявила Джессика Чжан (Jessica Zhang), директор по маркетингу компании AIKO.

Подготовка к гонке Sasol Solar Challenge 2024 года

Гонка Sasol Solar Challenge, проходящая в Южной Африке, является главным событием, которое привлекает лучшие команды гонщиков на солнечных электромобилях со всего мира. Перед командами стоит задача спроектировать и построить автомобили, работающие на солнечных элементах, и провести их по сложной трассе для испытания пределов инноваций и выносливости. Это не просто гонка, а площадка для демонстрации преобразующей силы солнечной энергии в глобальном масштабе.

Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних новостей о захватывающей подготовке AIKO и Brunel Solar Team к гонке Sasol Solar Challenge 2024 года. Вместе мы создаем будущее инноваций в области солнечной энергетики и устойчивого развития.

О компании AIKO

AIKO является мировым лидером в области новых энергетических технологий, специализируясь на исследованиях, разработке и производстве продуктов для генерации солнечной энергии и комплексных решений для ее накопления и зарядки солнечных аккумуляторов. AIKO предоставляет клиентам солнечные батареи, модули ABC (All Back Contact) и пакетные решения на основе сценариев применения. В рамках своей миссии «Ускорение перехода к эпохе безуглеродной экономики» (Empowering transformation towards a carbon-free era) компания AIKO продолжает свой курс на экстремальные инновации и ультрасовременные технологии.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://aikosolar.com.

О компании Brunel Solar Team

Brunel Solar Team, работающая на базе Делфтского технического университета (TU Delft) в Нидерландах, состоит из талантливых студентов, увлеченных инновациями в области солнечной энергетики. Команда давно зарекомендовала себя в гонках на солнечных электромобилях, постоянно участвуя и побеждая в международных соревнованиях. Объединяя передовые технологии с практикой устойчивового развития, Brunel Solar Team стремится к лидерству в сфере транспорта, работающего на солнечной энергии.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://www.brunelsolarteam.com.

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