AIMM揭晓首个包容性品牌奖

新的文化包容性加速器CIIM™数据与全日空的AIMM合作，揭示了在多元文化和包容性消费者中被认为最具文化包容性的顶级品牌，以及亚裔、黑人、西班牙裔、LGBTQ和残疾人群体心目中的顶级品牌。

洛杉矶2023年2月14日 /美通社/ -- 文化包容性加速器(The Cultural Inclusion Accelerator)与全日空的包容性和多元文化营销联盟（Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing，简称AIMM）合作，在通过其行业领先的测量方法文化见解影响衡量™ (CIIM™)进行广泛研究后，今天宣布了2022年美国最具文化包容性的品牌。CIIM指标可以确定文化洞察力在广告和节目中的影响和有效性，以及影响销售提升的潜力，在包装消费品(CPG)和零售公司中提升了66%的销量，在汽车展厅中提升了55%的访问量。

在所有细分市场中具有最高文化包容性的品牌被誉为最佳文化品牌，包括佳得乐(Gatorade)、Lysol和Indeed。 顶级品牌包括零售商、CPG、汽车、快餐以及金融和技术服务领域的主要品牌。

全日空首席执行官Bob Liodice表示："在品牌寻求最大化增长的时代，通过文化建立联系应该是最根本的。 研究证明，在CPG类别中，文化对活动的成功起着66%的作用，而在汽车类别中，文化的作用占55%。 尽量减少文化等于尽量减少成长的机会。"

沃尔玛美国首席营销官William White表示："我们的工作能得到认可，这让我们感到自豪，我们的工作对所有的观众都有真实而有力的表达。无论行业如何，每个品牌都必须依赖文化洞察力，例如CIIM™提供的洞察力，才能更好地为营销和创意策略出谋划策，从而引起不同消费者的共鸣，培养其品牌忠诚度。"

文化包容性加速器CIIM最佳文化品牌排名方法：

CIIM™首先回顾了2022年《广告时代》(Ad Age)全国领先广告商排名和尼尔森(Nielsen)在不同领域的顶级消费者。 从这些名单中，CIIM™选取了100个品牌纳入研究。 在2022年一整年中，CIIM测试了来自这100个品牌的700多条广告。 给受访者观看广告后，请他们回答了与广告相关的一系列专有问题，来评估广告的文化相关性、DEIB思考和随后的广告效果影响。 从说英语的亚裔、黑人、说英语的西班牙裔、双语西班牙裔、说西班牙语的西班牙裔、原住民、LGBTQ、残疾人和非西班牙裔白人那里收集了超过25万份广告评估。 随后，CIIM的最终排名仅使用多元文化和包容性的受访者进行"总体"排名以及特定细分排名。 构建该排名时考虑了每个品牌的平均CIIM、DEI、购买意向、信任提升、品牌意见、品牌推荐、收集品牌信息和喜爱度得分。

品牌调查结果包括：

最具文化包容性的领先品牌

CIIM确定佳得乐是整个多元文化和包容性细分市场中最具文化包容性的品牌，Lysol是最佳广告效果品牌，而Ad Council则是最佳DEIB品牌。通过跨领域的庆祝文化和积极角色模型，以及其他文化属性，这些品牌都引起了共鸣。 这些品牌在其:15和:30创意方面始终如一地保持高度相关性和有效性，同时具有普遍相关的故事情节，以及平等、安全和幸福等一致的跨文化主题。 佳得乐的Want From Within和Lysol的Purpose广告投放位于2022年整体表现最佳的广告之列。 上图列出了所有多元文化和包容性细分市场中最具文化包容性的前50个品牌。

AIMM联合创始人兼CIIM™联合架构师Carlos Santiago说："这些品牌正在引领整个行业更具包容性的营销，出色地展示了真实文化代表和DEIB反思的力量。 我们看到了对广告效果、销售和信任的明确和可衡量的归因，这进一步证明，无论是在大众市场还是在有针对性的努力中，创建能与我们市场的增长部分产生强烈共鸣的内容，就会带来好处。"

CIIM发现，在特定的多元化和包容性细分市场中表现出色的顶级品牌中，表现最佳的广告投放了具有普遍吸引力的家庭动力，在故事情节中以独特的方式展现家庭，从而实现了跨多元文化细分市场的联系。 按细分市场排名前5的文化包容性品牌为（按顺序）：

亚裔英语媒体观众：麦当劳、迪士尼、谷歌、高露洁、微软；黑人 ： Target、沃尔玛、Champion、Ad Council、佳得乐； 西班牙裔英语媒体观众： Colgate、Ulta Beauty、Neutrogena、佳得乐、Ad Council； 西班牙裔西班牙语媒体观众：沃尔玛、The Home Depot、可口可乐、Lysol、雪佛兰；LGBTQ ： Indeed、万事达卡、佳得乐、微软、麦当劳； 残障人士：佳得乐、万事达卡、AARP、高露洁、微软

主要研究结果包括：

文化相关性推动销售提升

CIIM™与包容性和多元文化营销联盟(AIMM)合作进行的归因研究发现，文化相关性解释了CPG和零售类别中66%的营销活动的销售提升。 同样，在汽车行业，文化相关性解释了55%的展厅访问量提升，证明了对于价格更高的耐用品，营销活动因为真实地展现文化而得到丰富，也会对销售产生巨大影响。 此外，CIIM™使购买意向提升了190%。

消费者对DEI的期望增加

与销售的联系也对消费者的期望产生了光环效应，他们希望品牌在品牌营销中公开传达对DEI的观点。83%的多元文化和包容性消费者希望品牌在其广告中就多元化、公平和包容性采取公开立场。 而且，CIIM™发现DEIB反思使品牌信任度提升了440%。

CIIM™将继续成为广告商在实现DEIB目标方面取得有意义的进展、吸引不同社区并提高投资回报率的领先指标。 要了解有关CIIM™以及如何将其整合到品牌战略中的更多信息，请访问 www.culturalinclusionaccelerator.com 。

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关于CIIM™

CIIM™（文化见解影响衡量，Cultural Insights Impact Measure™）是行业领先的指标，用于验证广告和节目中文化相关性的增量价值。 作为最大的文化相关性测量工具，CIIM™涵盖70个行业和10个细分市场：非西班牙裔白人、非裔美国人/黑人、亚裔英语媒体观众、西班牙裔英语媒体观众、西班牙裔双语媒体观众、西班牙裔西班牙语媒体观众、LGBTQ、美洲原住民、残疾人和一般人群。 CIIM由Oppside, LLC创建，为品牌和内容创作者提供指南，以衡量他们的文化真实性和DEIB旅程进展。 迄今为止，它已经从超过775个品牌的2800多个广告中收集了超过90万条广告评估。www.culturalinclusionaccelerator.com

关于包容性和多元文化营销联盟(AIMM)

全日空的包容性和多元文化营销联盟(AIMM)成立于2016年，是多元文化和包容性营销和DEIB的主要代言人，由来自整个生态系统的200多名行业领导者共同提供支持，推进可行的变革，以推动当今多元化市场中所有人的业务增长和公平性。 如需了解更多信息，请访问 www.anaaimm.net 。

联系方式：[email protected]

ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

SOURCE ANA’s Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)