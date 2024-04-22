Ainstein'ın Amiral Gemisi US-D1 Radar Altimetresi, 20.000 Üretim Birimi Dönüm Noktasını Fiyat İndirimiyle Kutluyor

LAWRENCE, Kan., 22 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- 2015'ten bu yana radar algılama çözümlerinde güvenilir bir lider olan Ainstein, US-D1 Radar Altimetrenin 20.000'inci üretimine ulaşarak büyük bir yüksek hacimli üretim kilometre taşına ulaştığını duyurmaktan heyecan duyuyor birim! 2017 yılında ticarileştirilen ve 40'tan fazla ülkede kullanılan US-D1, kısa menzilli radar altimetrelerinde hava, ışık veya çevre koşullarından bağımsız olarak güvenilir hassas yükseklik ölçümleri sağlayan altın standarttır.

Ainstein's US-D1 Radar Altimeter

600'den fazla müşterinin güvendiği Ainstein, amiral gemisi ürünümüz US-D1'in uluslararası alanda geniş çapta benimsenmesine yardımcı olan sadık müşterilerimize şükranlarımızı sunar. Bu hacim başarısı, operasyonları ölçeklendirmek ve müşterilerimize aktarmak istediğimiz genel bileşen maliyetlerini azaltmak için sektördeki tedarik zinciri ortaklarımızla işbirliği yapmamıza olanak sağladı. 22 Nisan'dan itibaren müşteriler US-D1'i birim başına 599 dolardan yalnızca 499 dolara satın alabilecekler.

Ainstein'da müşteriler, inovasyon ve mükemmelliğe giden yolculukta ortaklarımızdır. US-D1'in fiyatını düşürme kararı, değişen ekonomik koşullardan bağımsız olarak her müşterinin en son radar teknolojisine erişebilmesini sağlama konusundaki köklü arzudan kaynaklanmaktadır.

"Bu değeri müşterilerimizle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Her bir birim, müşterilerimizin beklediği aynı kaliteyi, güvenilirliği ve hassasiyeti sunmaya devam edecek." diye ifade etti Maggie Williams, Ainstein'ın Baş Strateji Direktörü.

Ainstein, maliyet tasarruflarını müşterilerle paylaşarak uzun vadeli ortaklıkları ve karşılıklı başarıyı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Williams sözlerine şunu ekledi, "Müşterilerimizi en son radar teknolojimize uygun fiyatlı erişim olanağı sağlayarak, onların büyümesine ve refahına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz". "Müşterilerimiz yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve onların memnuniyeti bizim önceliğimiz olmaya devam ediyor."

Ainstein hakkında daha fazla bilgi için https://ainstein.ai adresini ziyaret edebilir veya [email protected] 'ye e-posta gönderebilirsiniz. Ainstein, bu geçiş süreci boyunca örnek müşteri hizmetleri ve desteği sunmaya hazırdır.

Ainstein hakkında

Ainstein, otonom havacılık, otomotiv, nesnelerin interneti (IoT) ve spor pazarlarına yönelik radar sensörü çözümleri sunan lider bir tedarikçidir. Yeniliğe ve müşteri memnuniyetine kendini adamış olan Ainstein, değerli müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için en son radar teknolojisini sunmaktadır. Merkezi Lawrence, Kansas'ta bulunan ve Doosan Bobocat gibi büyük yatırımcıların desteğine sahip olan Ainstein, maliyet, ağırlık ve performans sorunları gibi geleneksel radar endüstrisi kısıtlamalarının üstesinden gelmek için uzmanlığı ve Entegratörler, Distribütörler, Yatırımcılar ve Ortaklardan oluşan küresel ağıyla öne çıkmaktadır.

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