AION se lance officiellement au Royaume-Uni, accélérant son expansion mondiale et redéfinissant la mobilité intelligente en Europe

LONDRES, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 28 mai 2026, GAC Group a officiellement lancé sa marque AION au Royaume-Uni, une étape majeure dans sa stratégie d'expansion mondiale. Grâce à un partenariat stratégique avec Jameel Motors et à un réseau de concessionnaires locaux en pleine expansion, GAC concrétise son engagement en faveur de la mobilité verte au Royaume-Uni.

Un partenariat fondé sur la confiance et un engagement à long terme

La récente cérémonie d'inauguration organisée dans la nouvelle concession phare d'AION Auto UK à Slough a réuni les dirigeants de GAC Group, de Jameel Motors et des partenaires commerciaux stratégiques, soulignant ainsi l'importance du marché britannique dans la feuille de route européenne de GAC.

Cette confiance mutuelle constitue une base solide pour mener une croissance à long terme. À l'avenir, GAC s'engage à adopter une approche fortement axée sur le marché local, en dotant ses équipes britanniques de ressources de premier ordre afin qu'AION devienne une marque de référence dans le domaine de la motorisation électrique.

AION V

Le modèle phare de ce lancement au Royaume-Uni est l'AION V, un SUV familial 100 % électrique proposé à partir de 36 450 £ TTC, désormais disponible à l'essai et à la commande. L'AION V offre un espace de vie mobile spacieux, raffiné et intelligent, parfaitement adapté aux goûts européens.

Grâce à la technologie de pointe « Magazine Battery 2.0 » de GAC, l'AION V offre une sécurité, une autonomie et des capacités de recharge rapide exceptionnelles. Son tableau de bord numérique de pointe prend en charge l'interaction multilingue, la commande vocale, la navigation en ligne et les mises à jour OTA.

Redéfinition des normes européennes grâce à une vision axée sur les critères ESG

Alors que l'industrie automobile mondiale connaît une profonde transformation sous l'impulsion de l'électrification et de la connectivité intelligente, GAC s'engage à jouer un rôle de premier plan dans cette transition écologique. Répondant aux exigences rigoureuses des marchés britannique et européen, la future gamme de produits de GAC est conçue pour satisfaire aux normes de sécurité Euro NCAP 5 étoiles et proposera diverses solutions de motorisation nouvelle génération, notamment des modèles électriques (EV), hybrides rechargeables (PHEV) et hybrides (HEV).

L'expansion mondiale de GAC repose sur les principes ESG. En mettant en place des protocoles complets de sécurité des données visant à protéger la vie privée des utilisateurs et en donnant la priorité à une production à faible empreinte carbone, GAC continue de démontrer son engagement en faveur du développement durable.

Le lancement réussi à Londres n'est pas seulement une extension de la marque, c'est aussi un engagement ferme vis-à-vis des consommateurs britanniques. GAC continuera à intégrer son processus technologique de pointe à un profond respect des cultures locales, en collaborant en étroite collaboration avec les communautés britanniques afin de bâtir un avenir de la mobilité plus intelligent, plus écologique et plus durable.

Pour consulter l'intégralité des conditions générales, rendez-vous sur : aionauto.co.uk

Le dossier de presse complet d'AION V, les images ainsi que les séquences vidéo sont disponibles sur media.aionauto.co.uk.