Air Products и Envision Energy: контракт на ветряные турбины мощностью 1,67 ГВт для NGHC

Air Products заключили контракт с Envision Energy на поставку 1,67 ГВт ветряных турбин для NEOM Green Hydrogen Company

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 6 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Envision Energy, мировой лидер в области зеленых технологий, сегодня объявила о подписании контракта на поставку ветряных турбин мощностью 1,67 ГВт для NEOM Green Hydrogen Company, крупнейшего в мире завода по производству водорода, работающего полностью на возобновляемых источниках энергии. Мегазавод расположен в Оксагоне, Неом, Саудовская Аравия.

В рамках контракта будут установлены новейшие ветряные турбины Envision мощностью 171-6,5 МВт, которые, как ожидается, будут полностью введены в эксплуатацию к 2026 году.

"Этот контракт является важной вехой как для наших компаний, так и для всей отрасли", - заявил глава компании Envision Energy, Чжан Лэй. "Мы гордимся тем, что участвуем в таком амбициозном проекте, который проложит путь для других компаний к реализации инициатив в области устойчивого развития".

"Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с Envision в осуществлении этого революционного проекта", - заявил Вольфганг Бранд, вице-президент NEOM Green Hydrogen Company из Air Products. "Этот этап демонстрирует нашу общую приверженность достижению целей устойчивого развития в ходе реализации проектов".

NEOM Green Hydrogen Company намерены производить зеленый водород, используя исключительно возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, чтобы производить до 600 тонн в день зеленого водорода к концу 2026 года. Эта инициатива служит важным шагом в продвижении миссии "Видение Саудовской Аравии 2030" по сокращению выбросов углерода, одновременно стимулируя экономический рост и создание рабочих мест.

Дэвид Эдмондсон, генеральный директор NEOM Green Hydrogen Company, заявил следующее: "Партнерство с Envision Energy для обеспечения устойчивой энергетики, позволит NGHC реализовать наше видение ведущей роли в глобальном энергетическом переходе. Мы надеемся на тесное сотрудничество в качестве единой команды в течение следующих нескольких лет на этапе реализации проекта и последующей долгосрочной надежной эксплуатации".

Будучи глобальным технологическим партнером по развитию технологий с нетто-нулевыми выбросами, Envision предлагает всеобъемлющий комплекс системных решений. Помимо технологии ветряных турбин, Envision обладает обширным опытом в области новых энергетических инфраструктур, сочетая возобновляемые источники энергии с технологиями хранения энергии, цифровыми сетями и технологией power-to-x (P2X). Мегазавод NEOM Green Hydrogen Company служит подтверждением приверженности компании Envision и ее способности помогать организациям по всему миру в достижении их целей в области возобновляемых источников энергии.

Информация о компании Envision Group

Envision Group - ведущая мировая компания в области зеленых технологий и партнер по нетто-нулевым выбросам. С миссией "решения проблем для устойчивого будущего человечества". Envision разрабатывает, продает и эксплуатирует интеллектуальные ветряные турбины, системы хранения энергии и решения для зеленого водорода через Envision Energy, аккумуляторы с питанием от AIoT через Envision AESC, и крупнейшая в мире операционная система AIoT через Envision Digital. Кроме того, компания владеет командой Envision Racing Formula E. Envision продолжает продвигать ветровую и солнечную энергию как "новый уголь", аккумуляторы и водородное топливо как "новую нефть", сеть AIoT как "новую систему", промышленные зоны с нулевыми выбросами как "новую инфраструктуру", а также способствует созданию и развитию зеленой "новой промышленности".

Envision Group вошли в десятку "50 самых умных компаний мира 2019 года" по версии MIT Technology Review. В октябре 2021 года, Envision заняли второе место в мире в списке Fortune "Изменить мир". Envision Group присоединились к глобальной инициативе "RE100" и стали первой компанией на материковом Китае, взявшей на себя обязательства по 100% возобновляемой электроэнергии к 2025 году.

Более подробная информация представлена на сайте www.envision-group.com

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SOURCE Envision Energy