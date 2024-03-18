Air Samarkand, tarifeli uçuş programının başlatıldığını ve yeni CEO'nun atandığını duyurdu

SEMERKANT, Özbekistan, 18 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Air Samarkand, Airbus A321neo uçağıyla Semerkant - İstanbul - Semerkant hattında tarifeli uçuş programına 21 Mart Perşembe günü başlayacak. İlk aşamada, Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan (SKD) İstanbul Uluslararası Havalimanı'na (IST) Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gidiş-dönüş seferleri yapılacak ve yaklaşık 5 saatlik tarifeli uçuş süresi sağlanacak.

Air Samarkand will launch new twice-weekly services between Istanbul, Turkey, and the historic city of Samarkand, in Uzbekistan, from Thursday 21st March

Air Samarkand ayrıca, havalimanı yönetim şirketi Air Marakanda'nın Genel Müdürlüğü görevine dönerken havayolunun danışmanı olarak hizmet vermeye devam edecek olan Anton Khojayan'ın yerine yeni CEO olarak Zafar Butayev'in atandığını da duyurdu.

İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehrini Özbekistan'a asırlık kültür, iş ve turizm bağlarıyla bağlayan Semerkant'tan itibaren en çok aranan destinasyonlardan biridir. İstanbul Havalimanı ayrıca dünya çapındaki şehirlere kapsamlı seyahat fırsatları sunuyor hemde Air Samarkand, yakın gelecekte şehir eşleştirmesine daha fazla uçuş seçeneği eklemeyi planlıyor.

Semerkant'tan kalkışlar sabah 08.00, İstanbul'a varış 11.10, dönüş seferleri ise İstanbul'dan 12.30'da kalkıyor ve Semerkant'a akşam 19.00'da geri dönüyor (hepsi yerel saatlerde belirtilmiştir).

İlk tarifeli hizmet, herhangi bir havayolu şirketi için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor hemde Air Samarkand, yolculara direkt uçuşlarda birinci sınıf konfor ve hizmet standardı sunacak. Bu güzergahta turizm, kültür ve ticari müşteriler için de önemli bir talep var. Air Samarkand, bu yeni hizmeti kurarken Türkiye'de yakın ticari ilişkiler geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Modern Airbus A321, dünyanın önde gelen havayolları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve güvenlik, güvenilirlik hemde olağanüstü yolcu konforu konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Air Samarkand, uçuş sırasında düşük gürültü seviyesi sağlayan yeni nesil CFM International LEAP-1A motorlarla donatılmış A321'in en yeni 'neo' versiyonunu kullanacak. Uçağın tam ekonomi sınıfı kabininde 221 yolcu bulunuyor.

Air Samarkand, müşterilerine her biri 23 kg ağırlığa kadar iki kayıtlı bagaj artı 8 kg kabin bagajından oluşan benzeri görülmemiş bir bagaj hakkı sunacak.

İstanbul uçuşlarının biletleri easybooking.uz adresinden, Easy Booking sistemine bağlı seyahat acentelerinden ve biletbank.com adresinden satın alınabiliyor. Yakında havayolunun kendi airsamarkand.com web sitesinin yanı sıra diğer popüler çevrimiçi bilet platformları ve toplayıcılarda daha fazla satış başlayacak.

Editörlere Notlar

Merkezi Semerkant Uluslararası Havaalanı'nda bulunan Air Samarkand, tarihi Semerkant şehrinin önemli bir turizm ve ticari hamlesini desteklemek amacıyla kuruldu. Havayolunun öncelikli hedefi, Semerkant hemde komşu bölgelerin sakinlerine şehrin talep gören destinasyonlarına doğrudan seyahat etme fırsatı sunarak başka yerlerde zaman alan ara duraklama ihtiyacını ortadan kaldırmak ve aynı zamanda yeni denizaşırı ziyaretçilerin Semerkant ve çevresini keşfetmesine olanak tanımaktır.

Air Samarkand'ın yerel hizmet bölgesinde 12,6 milyon kişi bulunuyor hemde halihazırda Asya ve Avrupa'daki önemli popüler şehirlere doğrudan charter uçuşlar gerçekleştiriyor ve şu anda tarifeli hizmetler gerçekleştiriyor; bu da Taşkent ve diğer bölgesel havalimanlarında zaman kaybettiren uçuş bağlantılarını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Havayolunun A330, A321 ve A321neo modellerini içeren modern, emniyetli, güvenilir ve yakıt tasarruflu Airbus uçaklarından oluşan bir filosu bulunmaktadır.

Zafar Butayev, turizm, konaklama hemde hizmet sektörlerinde 15 yıldan fazla çalışmış ve şu anda birlikte 500'den fazla kişiye istihdam sağlayan iki şirket kurmuş bir Özbek girişimcidir. Halen Asya'nın ilk çok işlevli uluslararası turizm merkezi olan İpek Yolu Semerkant'ın CEO'su olarak görev yapmaktadır. Zafar Bey, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi'nin işletme mezunudur ve dört dili akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

www.airsamarkand.com

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