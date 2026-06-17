Airmedic rayonne à l'international et dévoile une nouvelle cabine médicale pour ses Bombardier Learjet 45XR

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Airmedic, chef de file du transport médical aérien spécialisé, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle cabine médicale spécialement conçue pour ses appareils Bombardier Learjet 45XR. Déjà en service à bord d'un premier appareil, cet environnement clinique permanent soutient le transport des patients tout en établissant une nouvelle référence en matière de soins critiques en vol.

Issue de l'expérience concrète acquise en mission, cette configuration médicale permanente améliore l'accès clinique, optimise le travail des équipes médicales et garantit la disponibilité immédiate de l'équipement essentiel, ce qui permet aux équipages de gérer des transports complexes avec une précision, une efficacité et un confort accrus.

« Cet investissement témoigne de notre engagement envers l'excellence des soins en vol », a déclaré Louis-Philippe Loiselle Fortier, vice-président, Initiatives stratégiques et Développement des affaires chez Airmedic. « En analysant le déroulement réel des missions, nous avons conçu une cabine qui élimine les obstacles pour nos équipages, renforce la continuité clinique et offre un environnement plus sécuritaire, plus confortable et mieux maîtrisé aux patients et à leurs proches, lors des vols de rapatriement de courte et de longue distance. »

Airmedic a investi dans un intérieur médical permanent entièrement repensé. Élaborée en étroite collaboration avec les équipes d'ingénierie du Fargo Jet Center et certifiée à la fois par la FAA et Transport Canada au moyen d'un certificat de type supplémentaire, cette cabine ultramoderne a été façonnée à partir des commentaires directs des équipages, des clients et des patients qu'elle dessert.

Des caractéristiques novatrices clés pour le transport de cas critiques

La cabine améliorée intègre un système de civière LifePort de pointe, une paroi latérale composite revêtue d'acier inoxydable pour assurer l'hygiène et la durabilité, ainsi qu'une armoire médicale sur mesure qui garde l'équipement essentiel protégé et immédiatement accessible. Des rails spécialisés permettent d'arrimer les équipements médicaux au-dessus de la zone de soins, comme le moniteur-défibrillateur, le respirateur de transport et des unités pour la thérapie intraveineuse, rendant accessibles ces équipements critiques à proximité du patient et de façon ergonomique. Un dégagement de chargement élargi facilitent également la manipulation des patients, y compris les cas bariatriques et les transports en incubateur, tandis que des surfaces de qualité médicale permettent une décontamination efficace entre les missions et qu'un rideau d'intimité sur mesure préserve la dignité des patients en vol. Un nouveau système de communication par satellite (SATCOM) et de suivi de vol Skytrac ISAT-200A améliore en outre la coordination en vol en permettant aux équipages de consulter des médecins en mode mains libres, sans interrompre les soins.

Ensemble, ces améliorations créent un espace de travail clinique structuré qui favorise une intervention décisive lors des transports de cas critiques, tout en rehaussant le confort, la dignité et la sécurité globale des patients.

Investir dans l'avancement du rapatriement international de patients

L'aménagement du Learjet 45XR constitue la première étape d'une stratégie plus vaste de modernisation de la flotte. Un deuxième appareil doit déjà recevoir une configuration médicale permanente identique au cours des prochains mois, ce qui portera à environ deux millions de dollars canadiens l'investissement consacré à l'aménagement des deux cabines. Ces conversions s'inscrivent dans un engagement global de 18 millions de dollars canadiens dans la flotte de Bombardier Learjet 45XR d'Airmedic, qui soutient l'expansion de son programme de rapatriement médical international.

« En consacrant de façon permanente ces appareils aux opérations médicales, Airmedic réaffirme une priorité claire : investir dans des environnements cliniques fiables, conçus pour les réalités du transport aéromédical moderne, tout en continuant de rehausser les normes de soins dans les airs », a ajouté Louis-Philippe Loiselle Fortier.

Un ancrage québécois, une portée internationale

Au-delà des missions de rapatriement international, ces appareils demeurent disponibles en tout temps pour appuyer les communautés et le réseau de la santé du Québec lors de transports interhospitaliers urgents. Cet engagement local demeure au cœur de la mission d'Airmedic, qui a élargi son offre au cours des trois dernières années pour rayonner à l'international, tant par avion-ambulance (flotte de Pilatus PC-12 NG et de Bombardier Learjet 45XR) que par accompagnement médical sur vols commerciaux. Stratégiquement établie à Montréal, plaque tournante des liaisons transatlantiques entre l'Europe et les Amériques, et titulaire de l'accréditation internationale EURAMI, Airmedic conjugue ancrage québécois et portée mondiale.

À propos d'Airmedic

Airmedic est un fournisseur canadien de transport médical aérien spécialisé dans le rapatriement de patients canadiens et internationaux, qui dessert le Québec et des destinations partout dans le monde. Sa flotte médicale dédiée se compose de six appareils Pilatus PC-12 NG et de deux avions Bombardier Learjet 45XR. Disponible en tout temps, jour et nuit, Airmedic assure une gestion complète des missions. Airmedic détient l'accréditation EURAMI pour ses opérations à voilure fixe, une référence reconnue à l'échelle internationale qui témoigne des normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et de meilleures pratiques. Airmedic est la propriété de Dessercom, un organisme de bienfaisance actif dans le transport préhospitalier d'urgence et le transport terrestre non urgent au Québec.

Note : des photos et vidéos haute résolution de la cabine et des appareils sont disponibles sur demande.

Renseignements : Claudia Landry, Directrice principale, Décision cabinet-conseil, 438-830-7733, [email protected]