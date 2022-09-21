Ajax Systems, yeni ürünlerini 11 Ekim'de Konfor Bölgesi adlı özel etkinlikte tanıtacak

KIEV, Ukrayna, 21 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Avrupa'nın en büyük profesyonel güvenlik sistemleri üreticisi olan Ajax Systems, şirketin son zamanlarda üzerinde çalıştığı donanım ve yazılımın büyük bir sanal sunumu olarak gerçekleştirilecek yeni Özel Etkinliğini bugün duyurdu.

Etkinlik 11 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Etkinliğin süresi bölgeye göre değişecektir.

Ajax Systems will unveil new products at Special Event: Comfort zone, October 11

Programın sloganı: "Konfor Bölgesi" Ajax Systems yeni niş pazarlara yenilikler getirmek için konfor alanından çıkıyor. Yeni cihazlar ve güncellemeler dünya genelinde 130'dan fazla ülkeden iş ortaklarına ve kullanıcılara sunulacak.

Bu, Ajax Systems'in dördüncü büyük etkinliği olacak. Bir önceki çevrim içi sunum dünya genelinde 750.000'den fazla görüntüleme aldı ve Ajax Systems ve iş ortaklarının Ukrayna, İspanya, İtalya, Fransa, Romanya ve diğer ülkelerde düzenlediği yerel çevrimdışı etkinliklere 1.500'den fazla güvenlik uzmanı katıldı. Bu yıl, etkinliklerin coğrafi ölçeğinin daha da büyük olması planlanıyor.

Özel Etkinlik: Konfor Alanı 19 dilde yayınlanacak: İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Ukraynaca, Rusça, Hollandaca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Rumence ve Yunanca. Fince, Macarca, Slovakça, Bulgarca, Sırpça ve Arapça sürümleri ise altyazılı olarak sunulacak. İzleyiciler yayın başlamadan önce yayın dilini seçme fırsatı bulacaklar.

Etkinlik tamamen ücretsizdir. Etkinliği kaçırmamak için bu bağlantıdan kaydolun ve bölgenizdeki zamanını öğrenip takviminize ekleyin.

Ajax Systems, bir önceki Özel Etkinlik sunumu sırasında çığır açan Fibra kablolu teknolojiyi aynı adı taşıyan bir ürün serisi ve kablosuz güvenlik sistemlerine birçok eklemeyle birlikte tanıtmıştı. Bunlar arasında talep üzerine fotoğraf destekleyici MotionCam serisi, 4G modem ile yeni bir Hub 2 sürümü, fotoğraf doğrulama ve Ethernet bağlantısını destekleyen ReX 2, İnternet olmadan anında alarmlar için vhfBridge modülü, tip G tapası ile Soket ve 3EOL destekleyen MultiTransmitter entegrasyon modülü yer alıyordu.

Ajax Systems hakkında

Ajax Systems, 2011 yılından bu yana profesyonel güvenlik ekipmanı üreten Ukrayna merkezli bir şirkettir. Ürün yelpazesi çeşitli hareket, yangın, sel detektörleri, kontrol panelleri (hub'lar), sirenler, klavyeler, panik düğmeleri, akıllı ev cihazları ve entegrasyon modülleri dahil, nihai iç ve dış mekan güvenliği için 50'den fazla kablosuz ve kablolu cihazı içerir. Ajax'ın akıllı alarmları bugün dünya genelinde 130 ülkede 1,5 milyonu aşkın insanı hırsızlık, yangın ve selden güvenilir bir şekilde korumaktadır.

Ajax Systems hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://ajax.systems/ adresini ziyaret edin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1903474/Ajax_Systems.jpg

SOURCE Ajax Systems