Ajax verabschiedet Godts in Paris mit einer stilvollen Botschaft: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS (Wortspiel mit Godts' Nachnamen und dem englischen „young gods" - „junge Götter" - sowie mit Ajax' Botschaft, dass die Zukunft der Jugend gehört)

News provided by

Ajax

Aug 16, 2026, 09:55 ET

PARIS, 16. August 2026 /PRNewswire/ -- Ajax verabschiedet Godts in Paris mit einer stilvollen Botschaft:

THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

Continue Reading
The banner Ajax placed along the Seine.
The banner Ajax placed along the Seine.

Gestern wurde bekannt, dass Mika Godts Ajax verlässt und zu Paris Saint-Germain wechselt. Der Flügelspieler durchlief die Ajax-Jugendakademie und verlässt den Verein nun für eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro, was einen Saisonrekord in der niederländischen „Eredivisie" darstellt.

Ajax verabschiedete Godts stilvoll und enthüllte im Herzen von Paris ein riesiges Transparent. Mit dieser Geste wünschte ihm der Verein alles Gute in Paris und machte dabei eines ganz deutlich: Die Jugend ist die Zukunft – eine Philosophie, die Ajax seit über 125 Jahren verkörpert.

Hinweis an die Redaktion / nicht zur Veröffentlichung

Die folgenden Materialien dürfen lizenzgebührenfrei verwendet werden: LINK

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Ajax says goodbye to Godts with a classy message in Paris: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

Ajax says goodbye to Godts with a classy message in Paris: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

Ajax says goodbye to Godts with a classy message in Paris: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS. Yesterday, It was announced that Mika Godts is leaving...
Ajax says goodbye to Godts with a classy message in Paris: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

Ajax says goodbye to Godts with a classy message in Paris: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

Ajax says goodbye to Godts with a classy message in Paris: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS. Yesterday, It was announced that Mika Godts is leaving...
More Releases From This Source

Explore

Sporting Events

Sporting Events

General Sports

General Sports

Advertising

Advertising

Restructuring & Recapitalization

Restructuring & Recapitalization

News Releases in Similar Topics