AKEEYO dévoile sa nouvelle génération 2026 à l'IBF : caméras pour casques 711Air, séries 750 et H2

SHENZHEN, Chine, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, marque spécialisée dans les caméras pour deux-roues et les caméras embarquées, sera présente au Festival international du vélo (IBF) 2026, qui se tiendra du 4 au 6 septembre sur l'emblématique circuit de Misano Marco-Simoncelli, à Misano Adriatico, en Italie. Au stand M7, AKEEYO présentera sa gamme complète de « caméras pour deux-roues » sous le thème « Roulez. Enregistrez. Revivez. »

AKEEYO at IBF 2026: September 4–6, Booth M7, Misano World Circuit, Italy.

Se déroulant dans l'un des hauts lieux du sport automobile, l'IBF 2026 rassemble des motards, des professionnels du secteur et des médias venus de toute l'Europe. Il s'agit là d'une occasion unique pour AKEEYO de rencontrer en personne les motards européens et de leur montrer dans quelle mesure une caméra spécialement conçue pour la moto devient un équipement indispensable.

Temps forts : Premier aperçu de la nouvelle génération 2026

Avant son lancement officiel prévu en octobre-novembre 2026, AKEEYO présentera en exclusivité aux visiteurs de l'IBF sa gamme nouvelle génération :

711Air — Enregistreur grand public. Une caméra ultra-légère de 80 g, idéale pour un usage quotidien, capable d'enregistrer en 1080p à 30 images par seconde avec une autonomie de 8 à 10 heures : la protection lors de vos sorties, simple et accessible.

750Lite — Enregistreur à longue autonomie. Conçu pour les longues journées d'excursion, il permet jusqu'à 24 heures d'enregistrement en continu et 120 heures de prise de vue à intervalle.

750S — Enregistreur 4K haute performance. Véritable système d'imagerie à large plage dynamique 4K avec stabilisation électronique de l'image (EIS) et Wi-Fi double bande, conçu pour les cyclistes ou motards dont la qualité d'image haut de gamme est un impératif.

H2 — Enregistreur monté sur casque. Deux caméras 1080p capturant le véritable point de vue du cycliste ou du motard, avec une autonomie de 8 à 10 heures et un système de fixation rapide en 3 secondes.

Gamme actuelle, prête à rouler

L'ensemble de la gamme actuelle d'AKEEYO y est également présentée : le modèle phare AKY-730Pro (capteur Sony IMX678, véritable 4K à 30 images par seconde, écran tactile utilisable avec des gants, GPS, IP67), la caméra 4K AKY-710Pro, la caméra performante en mode nuit AKY-710S équipée d'un capteur Sony STARVIS et d'un objectif F1.55, ainsi que la caméra AKY-710Lite de 101 g offrant une grande autonomie d'enregistrement, jusqu'à 7,5 heures par charge. Tous les modèles prennent en charge l'enregistrement en boucle, le verrouillage automatique via le capteur G, la lecture via l'application AKEEYO, les mises à jour OTA et une fixation polyvalente compatible GoPro/1/4 pouce.

Venez rendre visite à AKEEYO au salon IBF 2026

Dates : du 4 au 6 septembre 2026

du 4 au 6 septembre 2026 Lieu : Circuit de Misano Marco-Simoncelli, Via Daijiro Kato, 10, Misano Adriatico (RN), Italie

Circuit de Misano Marco-Simoncelli, Via Daijiro Kato, 10, Misano Adriatico (RN), Italie Stand : M7

M7 Horaires : Vendredi de 9 h à 19 h | Samedi de 10 h à 19 h | Dimanche de 10 h à 17 h

Les médias sont invités à assister à des démonstrations pratiques et à réaliser des interviews. Pour les partenariats avec des revendeurs et des distributeurs, veuillez remplir ce formulaire : Lien

À propos d'AKEEYO

AKEEYO conçoit des caméras et des caméras embarquées intelligentes, robustes et prêtes à l'emploi destinées aux cyclistes et aux motards, pour que chacun d'eux puisse filmer la route, sécuriser chaque trajet et revivre chaque sortie.

Site internet : www.akeeyo.com