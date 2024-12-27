Akıllı Yaşam Teknolojisinde Yeni Bir Çağı Başlatan MOVA, Türkiye'deki Lansmanını Duyurdu.

İSTANBUL, 27 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Akıllı yaşam teknolojileri sektörünün yükselen lideri MOVA, Türkiye'de resmi olarak faaliyete geçti. Günlük yaşamı iyileştirmek için tasarlanan yenilikçi ürünleriyle tanınan MOVA, sınırsız olasılıklarla dolu bir geleceğe bir bakış sunarak insanların yaşam biçimini dönüştürmeye kendini adıyor. Türkiye pazarı için yeni bir marka olmasına rağmen MOVA, ünlü teknoloji şirketi DREAME'nin alt markası olarak en son yenilikleri mükemmellik mirasıyla birleştiriyor.

MOVA'nın en temsili ürünü S20 Ultra

S20 Ultra, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan en son teknoloji ve gelişmiş tasarımı bir araya getiriyor.

Ürünün en büyük üç özelliği şöyle:

Olağanüstü Temizleme Gücü

S20 Ultra, 8300Pa* emiş gücüne sahip ve toz, saç veya büyük yabancı maddeleri kaçırmayan güçlü bir temizlik sağlıyor. Halıda Çift Kauçuk Fırça teknolojisi, zemini titreşimle paspaslayan VibroTurbo Paspaslama Sistemi ve köşeleri bile temizleyebilen RoboSwing Paspaslama Teknolojisi ile toz ve kiri evden tamamen uzaklaştırıyor.

Bunlara ek olarak, hijyenik temizlik sağlamak için 60°C* yüksek sıcaklıkta paspas yıkama fonksiyonu ile donatıldı. (*Veriler Dreame Lab'dan alınmıştır. Gerçek performans, gerçek ortam ve kullanıma bağlı olarak değişebilir)

Akıllı Temizlik Stratejisi

S20 Ultra, basit bir robot süpürgenin ötesinde akıllı bir ev asistanı olarak kendini kanıtladı.

Gelişmiş yol planlama (akıllı yol navigasyon teknolojisi, 3DAdaptTM engellerden kaçınma) AI tabanlı yol tasarımı ve engellerden kaçınma teknolojisi, Uygulama kontrolü (çok seviyeli harita, temizlik alanı özelleştirme, odaya özel öneriler) kolayca özelleştirilmiş bir temizlik planı oluşturmanızı sağlıyor.

Toplam 5200mAh uzun pil ömrü ve evin tamamında çapraz bulaşmayı önleyen Ana fırça ve akıllı morph kaldırma (7mm ana fırça kaldırma, 10.5mm morph kaldırma) da tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak akıllı teknolojilerden.

Otomatik Robot Bakımı

S20 Ultra, kullanıcı müdahalesini en aza indirirken maksimum hijyen ve rahatlık sağlayan bir dizi otomatik bakım özelliği ile donatıldı.

Hepsiburada'da daha birçok ürün mevcut (https://www.hepsiburada.com/magaza/mova?tab=allproducts)

MOVA ürünleri dünya çapında 30'dan fazla ülke ve bölgeyi kapsamaktadır.

MOVA, 2025 yılının başından itibaren tüm pazarlarda seçili modeller için 3 yıllık bir garanti politikası uygulamaya karar verdi. Robotik elektrikli süpürgeler için geçerli model E30 Ultra olup başka yeni modeller de bunu takip edecek.