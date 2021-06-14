Aksiom Services Group приобретает британского лидера возобновляемой энергетики Anesco

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Ara Partners

Jun 14, 2021, 09:21 ET

Aksiom Services Group, портфельная компания инвестиционного фонда Ara Partners, приобретает Anesco, ведущую британскую компанию в сфере возобновляемой энергетики

ХЬЮСТОН и РЕДИНГ (Великобритания), 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Фонд прямых инвестиций Ara Partners, специализирующийся на промышленной декарбонизации, сегодня объявил о приобретении Anesco Holdings — материнской компании Anesco Group.  Условия сделки не раскрывались.

Anesco является одним из лидеров британского рынка возобновляемой энергетики, сфера деятельности которого охватывает разработку, проектирование, строительство, техническое обслуживание и рыночную оптимизацию объектов возобновляемой энергетики и реализацию проектов повышения энергоэффективности. Компания спроектировала и построила более 115 солнечных электростанций и хранилищ энергии, включая первый в Великобритании солнечный энергоцентр без субсидирования, а также предоставляет услуги по их эксплуатации и техническому обслуживанию. На данный момент совокупная мощность управляемых ею объектов приближается к 1,2 ГВт.

Инвестиционный фонд Ara Partners приобрел Anesco через свою портфельную компанию Aksiom Services Group — быстро развивающуюся платформу, предоставляющую высококлассные технические и коммерческие услуги высокой степени сложности участникам европейского инфраструктурного рынка.  Anesco является вторым приобретением компании Aksiom Services Group после покупки в апреле 2021 года компании Stockton-on-Tees-based px Group, поставляющей комплексные инфраструктурные решения.

Соучредитель и управляющий партнер фонда Ara Partners Чарльз Черингтон (Charles Cherington) заявил в связи с этим следующее: «Наша главная цель заключается в ускорении декарбонизации за счет инвестирования в такие амбициозные компании, как Anesco, в основе деятельности которых лежат принципы повышения энергоэффективности и экологически устойчивого развития, а также создания таких компаний. Anesco — выдающееся приобретение Aksiom Services Group, и мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с Марком Футьяном и всей его командой в целях развития нашего общего бизнеса».

Марк Футьян (Mark Futyan), возглавивший Anesco в 2020 году, продолжит управлять ее деятельностью при поддержке высшего руководства. Г-н Футьян прокомментировал данное событие следующим образом: «Это поворотный момент для Anesco, поскольку мы ускоренными темпами подготавливаем новую волну крупномасштабных проектов в сфере солнечной энергетики и хранения энергии без субсидирования.

«Ara Partners и Aksiom Services Group являются идеальными партнерами Anesco, поскольку они уделяют значительное внимание бизнес-модели обслуживания и имеют твердое намерение способствовать переходу на альтернативные источники энергии с чисто нулевыми углеродными выбросами. Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с нашими новыми инвесторами в целях ускорения роста компании Anesco как в наших основных сферах деятельности, так и за счет освоения новых рынков».

Информация об Ara Partners
Ara Partners — фонд прямых инвестиций, специализирующийся на декарбонизации промышленности.  Ara Partners вкладывает средства в промышленность и производство, химию и материалы, энергоэффективность и экологически чистое топливо, а также в пищевую промышленность и сельское хозяйство, стремясь к созданию предприятий, ориентированных на устойчивое развитие и соблюдение принципов ОСВО.  Более подробная информация об инвестиционном фонде Ara Partners представлена на его сайте по адресу: www.arapartners.com.

Информация о компании Anesco
Anesco является одним из лидеров британского рынка возобновляемой энергетики, сфера деятельности которого охватывает разработку, проектирование, строительство, техническое обслуживание и рыночную оптимизацию объектов возобновляемой энергетики и реализацию проектов повышения энергоэффективности. Компания построила более 100 солнечных электростанций, а ее служба эксплуатации и технического обслуживания контролирует свыше 24 тысяч объектов.

Anesco — первая компания в Великобритании, добившаяся получения солнечной энергии без субсидирования. Кроме того, она первой внедрила энергохранилища коммунального масштаба и практику совместного размещения энергохранилищ с существующими объектами солнечной энергетики согласно требованиям ROC. На сегодняшний день технологии, реализованные и применяемые компанией, обеспечивают производство более 1 ГВт возобновляемой энергии. Более подробная информация о компании Anesco представлена на ее сайте по адресу: www.anesco.co.uk.

Контакты для прессы
Mark Semer/Alex Jeffrey (Марк Семер/Алекс Джефри)
Gasthalter & Co. LP.
(212) 257-4170
[email protected]

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http://www.arapartners.com

SOURCE Ara Partners

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