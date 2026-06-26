Aktionärinnen und Aktionäre von Landis+Gyr genehmigen alle Anträge

CHAM, Schweiz, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Heute fand in die ordentliche Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) in Cham, Schweiz, statt. Die Aktionäre genehmigten alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge. An der Versammlung nahmen 198 Aktionäre (einschliesslich Vertreter) teil, die 57.42 % des ausgegebenen Aktienkapitals repräsentierten.

Alle sieben zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt: Audrey Zibelman (als Präsidentin), Brett Carter, Eric Elzvik, Steve Louden, Fabian Rauch, Andreas Spreiter, und Christina Stercken. Die Generalversammlung wählte zudem Scott Reese, US-amerikanischer Staatsbürger, als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Die Generalversammlung genehmigte eine Ausschüttung von CHF 1.20 pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven. Die Auszahlung erfolgt ab dem 2. Juli 2026.

Im Weiteren genehmigten die Aktionäre den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025, den Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung sowie den Nachhaltigkeitsbericht 2025.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden heute auf der Investor-Website von Landis+Gyr veröffentlicht (Link). Das Protokoll der Generalversammlung 2026 wird in den kommenden Tagen zur Verfügung gestellt.

Wichtige Daten

Ex-Dividende-Datum 30.Juni 2026

Auszahlung der Dividende 2.Juli 2026

Trading-Update zu Q1 FY 2026 28.Juli 2026

Publikation der Halbjahresergebnisse 2026 29. Oktober 2026

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnologie und bietet intelligente Lösungen, die Geräte, Daten und Entscheidungen im Strometz miteinander verbinden. Unsere Mission ist es, die Transformation des Energiesystems durch zielgerichtete Innovation und vertrauensvolle Partnerschaften zu beschleunigen. Mehr als 2'000 Versorgungsunternehmen weltweit vertrauen auf uns. Wir wandeln traditionelle Infrastrukturen in intelligente, vernetzte Systeme um, die eine Echtzeit-Transparenz und -Steuerung des Netzes ermöglichen. Auf Basis dieser Erkenntnisse können Energieversorger Nachfrage antizipieren, ihre Betriebsabläufe optimieren und eine Energieversorgung sicherstellen, die zuverlässiger, resilienter, zugänglicher, sicherer und nachhaltiger ist. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com.