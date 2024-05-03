Alameda Health System 在圍產期護理中加入了團體演唱和搖籃曲創作

卡內基音樂廳、Noe Music 和 Alameda Health System 合作為患者推出搖籃曲計劃。

加利福尼亞州奧克蘭2024年5月3日 /美通社/ -- Alameda Health System 內一些新父母將能夠在今年母親節為自己的寶寶演唱原創歌曲：由他們自己譜寫的搖籃曲。

Alameda Health System 與卡內基音樂廳和 Noe Music 合作，提供將專業音樂家與待產家庭相結合的搖籃曲專案。他們一起用英語和西班牙語為嬰兒譜寫並演唱個人化的搖籃曲。

Alameda Health System 的搖籃曲計劃將專業音樂家和准父母配對，共同為他們的寶寶創作個人化的搖籃曲。

「非常令人感到神奇的是，我們能夠即時體驗經研究證明的真理： 中心化、唱歌和搖籃曲都可以對心理健康及與孩子建立聯繫產生積極影響。我以個人和專業的方式體驗到了創作和演唱原創搖籃曲的力量。搖籃曲專案是我為中心化患者提供的最鼓舞人心的資源之一。」Alameda Health System 認證護理助產士兼中心化妊娠臨床主任 Devorah Cohen Roisman 說道。

在這裡觀看有關 Alameda Health System 搖籃曲專案的影片。

搖籃曲計劃是卡內基音樂廳 Weill Music Institute 的一項計劃，面向醫療保健機構、社區中心、中學、懲教機構等場所的家長。研究人員發現，創作和演唱搖籃曲對父母及其孩子都有益處。

「Alameda Health System 與 Noe Music 和 Alameda Health System 等社區組織和衛生系統合作，支援孕產婦健康，幫助兒童發展，並為新父母創造透過音樂與孩子建立聯繫的有效方式。」卡內基音樂廳 Weill Music Institute 幼兒計劃總監 Tiffany Ortiz 表示，「歌曲創作是父母表達對孩子和對自己的希望和夢想的絕佳方式。我們親眼目睹了搖籃曲專案對護理人員和家庭福祉產生的巨大影響。」

舊金山音樂系列和文化中心 Noe Music 為Alameda Health System 的搖籃曲專案提供專業音樂家。

「Noe Music 與 Alameda Health System 和卡內基音樂廳 Weill Music Institute 有著共同的願景。我們都看到了音樂的療癒力量，以及它對灣區歷史上邊緣化社區的家庭所發揮的獨特作用。能幫助家庭創作新的歌曲來紀念迎接新生活的喜悅和挑戰，讓我們感到無比榮幸。」Noe Music 聯合藝術總監 Meena Bhasin 說道。

Alameda Health System 採用搖籃曲專案，為參加其中心化妊娠計劃的患者提供治療性音樂體驗，中心化妊娠計劃是為同時期分娩的產婦和家庭提供的團體圍產期護理服務。中心化小組是一種由助產士主導的護理模式，將圍產期醫療護理與社會服務、互動學習和社區建設融為一體。

Alameda Health System 提供文化相符的中心化群組，包括西班牙語中心化和 Beloved Birth 黑人中心化。研究表明，中心化可以降低嬰兒出生過早和身體過小的發生率，並且中心化經證明可以減少產婦健康結果中基於種族主義的不平等現象。

「在 Alameda Health System 接受圍產期護理的孕婦可以期待綜合、全面的服務和全人規劃，從始至終豐富她們的孕期生活。」Alameda Health System 行政總裁 James Jackson 表示，「令我們引以為豪的是，我們提供了最高品質的護理，同時創造了讓患者感覺得到傾聽，獲得賦權和尊重的文化空間。」

關於 Alameda Health System

Alameda Health System (AHS) 是具有領導地位的公共綜合醫護服務供應商和醫學培訓機構，因其以病人和家庭為本的世界一流護理服務而聞名。AHS 在其包括醫院、診所和健康服務的綜合網絡，提供全面的醫學治療、健康促進和疾病預防。AHS 包括三間急診醫院、一間精神科醫院、四間門診保健中心、五個急性後期照護設施，以及阿拉米達縣唯一的成人一級創傷中心和精神科急診部。 AHS 透過關懷、治療、教學和服務所有人的使命，致力促進健康和完善社區健康狀況。如需更多資訊，請瀏覽 AlamedaHealthSystem.org。

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