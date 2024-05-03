Alameda Health System 在围产期护理中增加了合唱和摇篮曲创作

卡内基音乐厅、Noe Music 和 Alameda Health System 合作向患者提供摇篮曲项目。

加利福尼亚州奥克兰2024年5月3日 /美通社/ -- 今年母亲节，Alameda Health System 的某些新父母将为宝宝吟唱原创歌曲：他们自己创作的摇篮曲。

Alameda Health System 已与卡内基音乐厅和 Noe Music 合作，推出摇篮曲项目，该项目将专业音乐家与待产家庭配对。他们合作用英语和西班牙语为宝宝创作和吟唱个性化的摇篮曲。

Alameda Health System 的摇篮曲项目将专业音乐家与准父母配对，为他们的宝宝创作个性化的摇篮曲。

"当你能够实时体验到研究所证明的真理时，这种感觉真是太神奇了：中心化、吟唱和摇篮曲都会对心理健康和情感联系产生积极影响。我在个人和专业方面都亲身经历了写作和吟唱原创摇篮曲的力量。摇篮曲项目是我向我的中心化患者提供的最具启发性的资源之一。" Alameda Health System 认证助产士兼妊娠中心化临床主任 Devorah Cohen Roisman 表示。

点此观看有关 Alameda Health System 摇篮曲项目的视频。

作为卡内基音乐厅的 Weill Music Institute 的一个项目，摇篮曲项目覆盖了在医疗机构、社区中心化、高中、矫正机构等不同场所的父母。研究人员发现，创作和吟唱摇篮曲对父母和孩子都有益处。

卡内基音乐厅的 Weill Music Institute 幼儿项目主任 Tiffany Ortiz 表示："卡内基音乐厅与社区组织和 Noe Music、Alameda Health System 等健康体系携手，支持母婴健康、促进儿童发展，并通过音乐创造新父母与孩子建立联系的有效方式。歌曲创作是父母表达对孩子和自己的希望和梦想的绝佳途径。我们亲眼见证了摇篮曲项目对护理人员和家庭福祉的巨大影响。"

旧金山音乐系列和文化中心化 Noe Music 为 Alameda Health System 的摇篮曲项目提供专业音乐家。

"Noe Music 与 Alameda Health System 和卡内基音乐厅的 Weill Music Institute 有着共同的愿景我们都看到了音乐的治愈力量，及其在旧金山湾区历史上被边缘化社区家庭中扮演的独特角色，" Noe Music 联合艺术总监 Meena Bhasin 表示："能够帮助家庭创作新歌来纪念迎来新生活的快乐和挑战，我们感到万分荣幸。"

Alameda Health System 采用摇篮曲项目，为报名参加中心妊娠项目的患者提供治疗性音乐体验。该项目是一个集体围产期护理服务，旨在为预计同时分娩的个人和家庭提供全方位的围产期护理。中心化小组是一种由助产士主导的护理模式，它将围产期医疗保健与社会服务、互动学习和社区建设相结合。

Alameda Health System 提供文化一致的中心化群组，包括西班牙语中心化和 Beloved Birth 黑人中心化。研究表明，中心化可降低早产和低体重婴儿的比率，同时也已经证明可减少种族主义导致的产妇健康结果的不平等现象。

Alameda Health System 首席执行官 James Jackson 表示："在 Alameda Health System 接受围产期护理的孕期父母可获得综合的全方位服务和全人关怀项目，从始至终丰富其孕期之旅。"我们为提供最高质量的护理而感到自豪，同时打造文化空间，让我们的患者感到被倾听、被赋权和被尊重。"

关于 Alameda Health System

Alameda Health System (AHS) 是一家领先的公共综合医疗保健提供商和医疗培训机构，以其全球顶级的以患者和家庭为中心的护理而闻名。AHS 通过我们的综合医疗、健康促进和疾病预防网络，为患者提供全面的医疗服务。AHS 包括三家急诊医院、一家精神病医院、四家门诊保健中心、五家急诊后护理设施，以及阿拉米达县唯一的成人一级创伤中心和精神病急诊科。AHS 致力于通过关怀、治疗、教育和服务所有人的使命来促进健康和优化社区的健康。欲了解更多信息，请访问 AlamedaHealthSystem.org。

联系方式：

Eleanor Ajala

Alameda Health System

媒体与传播部经理

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