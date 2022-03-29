ALB включает Салли Ван из Midea Group в число 15 лучших юристов по вопросам ИС в 2022 г.

«Нам очень приятно, что агентство Asian Legal Business, входящее в состав корпорации Thomson Reuters, включило Салли Ван в число 15 лучших китайских штатных юристов по вопросам интеллектуальной собственности, — прокомментировала эту новость директор по продуктам компании Midea Марианна Чжао (Marianna Zhao). — Салли прекрасно разбирается в вопросах использования товарных знаков и имеет богатый опыт работы в этой области. Благодаря ее опыту и знаниям в сфере интеллектуальной собственности возглавляемая ею команда юристов обеспечивает необходимую поддержку для ускоренного развития зарубежного бизнеса Midea Group. С другой стороны, достижения Салли в полной мере отражают профессионализм нашей глобальной команды специалистов».

Салли Ван отвечает за все юридические вопросы, связанные с товарными знаками, авторскими правами и доменами Midea Group, включая лицензирование товарных знаков, выдачу разрешений на использование товарных знаков и управление рисками в электронной коммерции, при реализации продукции за рубежом и ведении OEM-бизнеса, а также за регистрацию международных товарных знаков и управление продуктовым портфелем. В последние годы Midea Group участвует во многих семинарах и программах по вопросам интеллектуальной собственности для продвижения международного имиджа Китая как страны, укрепляющей свою систему защиты интеллектуальной собственности.

Midea Group стремится к созданию ориентированного на будущее инновационного потенциала и возможностей для реализации преимуществ масштабирования исследований и разработок, путем использования глобальной сети НИОКР в целях совершенствования механизмов планирования НИОКР и внедрения инноваций. Инновации — одна из наших основных ценностей, поэтому в 2021 году Midea Group инвестировала 3,5% своей прибыли в исследования и разработки. В настоящее время штат сотрудников Midea Group Co., Ltd, занимающихся НИОКР, составляет свыше 16 000 человек. Группа осуществляет плодотворное сотрудничество более чем с 300 ведущими учеными и экспертами по всему миру и владеет более чем 100 000 заявок на патенты-аналоги. Согласно рейтингу 250 крупнейших патентообладателей за 2021 год IFI 2021 Global 250, Midea Group также зарегистрировала более 58 494 патентов-аналогов по всему миру, что делает ее 3-м крупнейшим патентообладателем в мире по состоянию на 2021 год.

Информация о группе компаний Midea Group Co., Ltd.

На протяжении 54 лет, прошедших с момента ее основания, компания Midea Group идет по пути реализации концепции «Внедрение великих инноваций в жизнь», в основе которой лежит идея изменения жизни к лучшему через использование технических достижений. Сегодня группа компаний Midea представляет собой научно-технический конгломерат, занимающийся производством умных домов, разработкой промышленных и строительных технологий, робототехникой, автоматизацией и цифровыми инновациями. Компания насчитывает 35 научно-исследовательских центров и 35 крупных производственных баз по всему миру. За последние пять лет ее инвестиции в исследования и разработки составили около 45 млрд юаней. Продуктами и услугами Midea Group пользуются около 500 миллионов потребителей более чем в 200 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775489/2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1775488/1.jpg

SOURCE Midea Group