Alchemiq apporte la découverte en temps réel des sujets émergents à ChatGPT, Claude et Gemini

Les journalistes et les équipes de communication peuvent désormais découvrir des sujets émergents dans le monde entier, suivre les tendances et identifier de nouvelles opportunités directement depuis les principales plateformes d'IA, grâce à la News Intelligence Layer for AI d'Alchemiq

DOVER, Delaware, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Alchemiq, plateforme mondiale de News Discovery conçue pour les éditeurs de presse, les rédactions et les équipes de communication, annonce que les utilisateurs peuvent désormais accéder à son intelligence de l'actualité en temps réel directement depuis ChatGPT, Gemini et Claude grâce à l'Alchemiq News Discovery MCP (Model Context Protocol).

Les plateformes d'IA actuelles excellent dans la création de contenus et l'explication de l'actualité, mais elles ne sont pas conçues pour détecter en continu les sujets émergents. C'est précisément cette lacune qu'Alchemiq entend combler.

Alchemiq a développé la News Intelligence Layer for AI. Son News Discovery MCP relie les plateformes d'IA à son moteur d'intelligence de l'actualité en temps réel et étend ainsi considérablement leurs capacités. Les utilisateurs peuvent poser des questions en langage naturel pour repérer des sujets, des signaux et des tendances dans plusieurs langues et pays. Une grande partie de ces informations reste difficile à détecter à l'aide de LLM seuls, des moteurs de recherche ou des outils traditionnels de veille médiatique.

Grâce à cette intégration, un rédacteur peut, par exemple, demander: Quels sujets liés au voyage gagnent en visibilité en Asie? Quels thèmes de santé se diffusent dans les médias européens? Quels sujets scientifiques commencent à attirer l'attention dans plusieurs pays?»

Les équipes de communication peuvent, quant à elles, suivre les évolutions de leur secteur, repérer des opportunités médiatiques, identifier des thèmes propices à une prise de parole experte et trouver les angles éditoriaux les plus pertinents pour leurs marques, leurs clients ou leurs domaines d'activité.

"Les outils d'IA permettent aujourd'hui de créer, d'éditer et de résumer des contenus avec une grande efficacité. En revanche, identifier les sujets qui comptent réellement reste un défi. C'est ce constat qui a conduit Alchemiq à développer la News Intelligence Layer for AI, conçue pour les workflows pilotés par l'IA," a déclaré Orr Hirschauge, cofondateur et co-PDG d'Alchemiq.

Selon les données de Newsifier, société spécialisée dans l'analyse de l'actualité, 1% des articles de presse les plus performants génèrent 17,8% du trafic des éditeurs, tandis que les 5% les plus performants en représentent 41,5%. Identifier de manière systématique ces sujets à fort potentiel demeure l'un des principaux défis des médias.

"Alchemiq permet aux médias et aux équipes de communication d'identifier de manière systématique davantage de sujets susceptibles de contribuer à la croissance de leur audience," explique Adi Barill, cofondatrice et co-PDG d'Alchemiq. "Pour les journalistes, la plateforme met en lumière des sujets qui trouveront un écho auprès de leur audience avant qu'ils ne soient largement repris par les médias. Pour les équipes de communication, elle met en lumière de nouvelles opportunités éditoriales et les discussions qui commencent à émerger, afin de leur permettre de créer des contenus pertinents et d'intervenir au bon moment."

La version bêta de l'Alchemiq News Discovery MCP, désormais accessible aux utilisateurs enregistrés, permet également aux développeurs, aux fournisseurs de solutions d'IA, aux plateformes et aux entreprises de créer des Research Agents personnalisés, des systèmes de Monitoring, des outils de rédaction et des processus dédiés à la communication stratégique, grâce à l'infrastructure d'Alchemiq.

À propos d'Alchemiq

Alchemiq est une plateforme mondiale de News Discovery alimentée par l'IA. Fondée par d'anciens journalistes et professionnels de la communication, son moteur d'intelligence de l'actualité en temps réel identifie les sujets émergents dans différentes langues et régions, à partir de médias du monde entier. Alchemiq aide les éditeurs, les journalistes et les équipes de communication à identifier des sujets à fort potentiel, à élargir leur couverture éditoriale et à créer de nouvelles opportunités de croissance d'audience. Fondée en 2024, Alchemiq est dirigée par ses cofondateurs et co-PDG Orr Hirschauge et Adi Barill, aux côtés de son directeur technique, Liad Livnat.

Pour découvrir News Discovery MCP, inscrivez-vous ici ou contactez [email protected].

Ressources

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Guide d'intégration pour LLM

Crédit images : Alchemiq

Contact presse

Adi Barill, [email protected]