Alchemy Pay, Türkiye'nin Deprem Yardım Çalışmalarını Destekliyor

SINGAPUR, 11 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Yakın zamanda Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen ve 21.000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıkıcı deprem göz önüne alındığında, düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz bu trajediden etkilenen aileler ve topluluklarla birlikte. Alchemy Pay, yardım, yeniden yerleşim ve yeniden inşa çabalarını desteklemek amacıyla, etkilenen bölgelere yardım etmek için 1 Bitcoin (430,000 TRY) değerinde önemli bir bağışta bulundu.

Ayrıca Alchemy Pay, Türk müşterilerimizi ve ortak şirketlerimizi mümkün olan her şekilde desteklemeye hazırdır. Ek yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sorumlu bir kurumsal varlık olarak Alchemy Pay, ihtiyacı olanlara yardım sağlamanın öneminin farkındadır. Buna paralel olarak, resmi makamlar çeşitli kripto para birimlerinde yardım kabul ederken, On/Off Ramp ödeme çözümlerimizle bağışları kolaylaştırmaya ve bu hizmetleri güvenilir bir itibari para-kripto ödeme ağ geçidi olarak hayır kurumlarına ücretsiz sunmaya kararlıyız.

Alchemy Pay, ihtiyacı olanlara destek vermenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyor ve yardım etmek için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bu bağışın felaketten etkilenenlere rahatlık ve destek sağlayacağını umuyor ve kurtarma çabalarına yardımcı olma çabalarımızda başkalarını bize katılmaya teşvik ediyoruz.

A Alchemy Pay hakkında

Alchemy Pay, işletmeler, geliştiriciler ve tüketiciler için kripto para birimi ile yerel fiat para birimini birbirine bağlayan bir ödeme ağ geçididir. Alchemy Pay Ramp Solution, eklenti veya API aracılığıyla platformlar ve dApps ile entegre edilerek, itibari para biriminden kriptoya kolay bir geçiş sağlar. 173 ülkeden satın alımları ve 30'dan fazla itibari para biriminde satışları destekler. ACH, Ethereum ve Binance Chain üzerindeki ağ belirtecidir.

İnternet sitesi: https://alchemypay.org/

Twitter: https://twitter.com/alchemypay

SOURCE Alchemy Pay