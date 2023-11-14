Alibaba.com, B2B platform operatörü Visable'a yatırım yapıyor. Her iki şirket de Avrupalı KOBİ'lerin dijital ticaret yoluyla işlerini hızlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlamakta

HAMBURG, Almanya, 14 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Global işletmeler arası (B2B) e-ticaretin lider platformu ve Alibaba Uluslararası Dijital Ticaret Grubunun bir parçası olan Alibaba.com, Hamburg, Berlin, Münster ve Paris merkezli Visable GmbH'ye yatırım yapıyor. Alibaba.com ve Visable, Alibaba.com'un teknoloji ve e-ticaretteki liderliğini ve uluslararası genişlemedeki deneyimini kullanarak, Avrupa'da Visable B2B platformları ("Wer liefert Was?" olarak bilinen) wlw ve europages'in büyümesini hızlandırmaya yönelik işbirliği yapacak.

Visable-CEO Peter F. Schmid (PRNewsfoto/Visable)

Visable, kendi markası ve büyüme stratejisi ile bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Mevcut organizasyonel yapı korunacak ve mevcut yönetim ekibi şirketi yönetmeye ve büyümesini yönlendirmeye devam edecek. Visable, platformlarını geliştirmeye devam edeceği için artık Alibaba.com'un e-ticaret uzmanlığından ve teknoloji alanındaki bilgi birikiminden istifade edebilecek.

Alibaba.com'un Başkanı Zhang Kuo; "Alibaba.com, her yerde iş yapmayı kolaylaştırmak maksadıyla küresel olarak B2B alıcıları ve satıcılarını birbirlerine bağlamak için oluşturulmuştur. Visable ile bugün duyurduğumuz ortaklık, Avrupalı KOBİ'lerin küresel e-ticaret fırsatlarından yararlanmalarına ve işlerini dijitalleştirmeyi hızlandırmalarına yardımcı olma taahhüdümüzün önemli bir parçasıdır" diye sözlerine eklemiştir. "Avrupalı KOBİ'lerin uluslararası ticaret fırsatlarına daha iyi erişebilmelerine ve işletmeleri için büyüme fırsatlarını yakalayabilmelerini sağlamak üzere Visable'ın platformalarını desteklemeyi dört gözle beklemekteyiz."

Visable CEO'su Peter F. Schmid ise konu hakkında "İşimiz için bir ortak olarak Alibaba.com'u kazandığımız için çok mutluyuz." yorumunda bulunmuştur. "Uzun vadeli stratejik hedefimiz, Visable'ın wlw ve europages platformları ile Avrupa'nın en kapsamlı B2B pazar yeri sunucusu pozisyonunu güçlendirmektir. Buna ulaşmak için, dijital araçlarla kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve ürün portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz. Alibaba.com'un teknoloji alanındaki bilgi birikimine ve uluslararasılaşma konusundaki deneyimine dayanarak, ticari alıcılar ile Avrupalı tedarikçileri daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde bir araya getirebilecek ve sonuç olarak, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde KOBİ'ler için hayati önem taşıyan kâr marjlarını ve iş büyümelerini iyileştirebileceğiz.'

Visable Hakkında

Visable, ürün ve hizmetlerini uluslararası düzeyde alıcılar için erişilebilir kılma konusunda endüstriyel KOBİ'leri desteklemektedir. Şirket, kendi B2B platformları ile Google Ads ve yeniden hedefleme gibi özellikle ticari müşterilere yönelik çevrimiçi pazarlama hizmetlerinin bir kombinasyonu olarak internette erişimi arttırmak için geniş bir dijital portföy sunmaktadır.



Visable GmbH tarafından işletilen platformlar arasında bugün D-A-CH bölgesinin önde gelen B2B platformu olan wlw ("Wer liefert was") ve yaklaşık üç milyon şirketin kayıtlı olduğu Avrupa B2B platformu europages bulunmaktadır. Bu platformlar bir araya geldiğinde, şirket ve ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi arayan ayda üç milyon B2B alıcısına ulaşılmaktadır. Platformlar günde yaklaşık 266.000 arama sorgusu kaydetmektedir. Visable, online pazarlama hizmetleriyle şirketlere internetteki erişimlerini arttırmaları için ek fırsatlar sunmaktadır.



Visable, B2B sektöründe uluslararasılaşma ve dijitalleşmenin meydan okumalarına cevap olarak kuruldu ve bugün Hamburg, Berlin, Münster ve Paris'teki lokasyonlarında 450'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. "wlw" ve "europages" markaları için ortak bir şemsiye olan Visable, B2B platformlarını ve çevrimiçi pazarlama hizmetlerini sürekli olarak genişletmektedir.



Daha fazla makale, bilgi, basın bildirisi ve indirilecek materyallere şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.visable.com/de_de/ueber-uns/presse.

Basın iletişimi

Visable GmbH

Sarah Jürs

Kurumsal İletişim

[email protected]

T +49 151 42474729

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