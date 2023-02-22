AllCells расширяются, чтобы удовлетворить спрос на услуги КЛЕТОЧНОЙ/ГЕННОЙ терапии

AllCells расширяют сеть для афереза, чтобы удовлетворить быстрый рост спроса на продукты и услуги КЛЕТОЧНОЙ И ГЕННОЙ ТЕРАПИИ

АЛАМИДА, Калифорния, 22 февраля 2023 /PRNewswire/ -- AllCells®, Discovery Life Sciences ™ – один из ведущих поставщиков критически важных исходных материалов и услуг для клеточной и генной терапии (CGT), объявил о расширении своей сети афереза за счет добавления двух новых центров в Хьюстоне, штат Техас и Хантсвилле, Алабама. Эти новые центры дополнят существующие центры AllCells в двух крупнейших биотехнологических центрах США – Сан-Франциско и столичном районе Бостона, что ещё сильнее укрепит статус ведущего на рынке и обеспечит возможность удовлетворения растущего мирового спроса на продукты и услуги CGT.

AllCells является признанным мировым лидером в области обслуживания и качества благодаря своей способности к доставке 99% и строгим стандартам качества. Поскольку во всем мире проводится более 3700 клинических испытаний, ориентированных на CGT, компания вложила значительные ресурсы в расширение мест сбора и увеличение возможностей афереза для удовлетворения требований, соответствующих фазам.

Помимо расширения своих объектов, компания AllCells расширила свою деятельность по цифровому маркетингу доноров, специализированному подбору персонала и организации мероприятий, а также расширила свою высокоопытную команду по управлению проектами для поддержки новых и текущих проектов GMP. В результате клиенты имеют доступ к десяткам тысяч хорошо известных, высокоактивных и авторитетных доноров, а также внутренний доступ к всеобъемлющей аналитической характеристике, включая клеточную биологию, геномную и протеомическую базу.

«Это расширение является важной вехой для AllCells в нашей миссии стать самым надежным мировым поставщиком решений CGT», — сказал Дэнни Чжэн, президент AllCells. Наши постоянные инвестиции позволяют нам обеспечивать нашим клиентам высококвалифицированную производственно-сбытовую цепь за счет единого надежного и масштабируемого ресурса, так как они стремятся к важным прорывам в области CGT.

Информация о AllCells

Основанная в 1998 году компания AllCells, входящая в состав Discovery Life Sciences, является ведущим поставщиком на рынке первичных клеточных и тканевых продуктов, поддерживая глобальные биомедицинские организации, стремящиеся в разработке и производству новых лекарств и клеточной терапии. Предлагая продукты клинического класса и RUO, специализированные услуги по управлению донорами, интегрированные аналитические возможности и комплексные решения, AllCells оптимизируют все этапы разработки для ускорения вывода на рынок новых методов лечения. Наши зарегистрированные FDA, одобренные IRB и соответствующие AABB требованиям донорские центры, расположенные на всей территории США, обеспечивают доступ к здоровым и проверенным донорам с хорошими характеристиками и редкими демографическими данными. Наше удобно расположенное оборудование обеспечивает мгновенную обработку, криорезервирование и высокую степень реагирования для удовлетворения индивидуальных запросов с исключительным качеством и пропускной способностью. Опираясь на 30-летний опыт совместной научной и нормативной экспертизы, AllCells стремятся предоставлять гибкие и перспективные решения, необходимые для удовлетворения динамичных потребностей клиентов, и сроки от момента создания до коммерциализации. AllCells – наука к вашим услугам™

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