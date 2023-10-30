Alltech с Vital Group создаст производство первоклассных средств медицинской визуализации

ЧЭНДУ, Китай, 30 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- 28 октября компания Alltech, разработчик первоклассного оборудования для медицинской визуализации в рамках группы Vital Group, провела пресс-конференцию под названием «Радость жизни, мечта инноваций» на 88-й Китайской международной выставке медицинского оборудования (China International Medical Equipment Fair, CMEF), где объявила о новейшей стратегии разработки продуктов и выходе Vital Group на рынок первоклассных медицинских услуг.

press conference titled “Joy of Life, Dream of Innovation”

Являясь одной из немногих мировых компаний в сфере медицинской визуализации, способных разрабатывать первоклассные сверхпроводниковые изделия для магнитно-резонансной томографии (МРТ), компания Alltech использует возможности Vital Group в области материаловедения, информационных технологий и искусственного интеллекта в сочетании с собственным опытом и экспертными знаниями в области медицинской визуализации, чтобы обеспечить разработку самых совершенных приборов для медицинской визуализации с использованием новейших технологий, таких как МРТ с индукцией магнитного поля 7 тесла и компьютерная томография с режимом счета фотонов.

Передовые компоненты и материалы, такие как детекторы на основе теллурида цинка-кадмия (CZT) и сцинтилляционные кристаллы ортосиликата лютеция-иттрия (LYSO), разработанные Vital Group, открывают дополнительные возможности в плане использования материалов, технологий и оборудования компанией Alltech. Надежная поддержка со стороны Vital Group позволяет нам развивать свой портфель многопланового медицинского оборудования. Мы также ускоряем темп наших исследований и прикладных разработок в области технологий медицинской визуализации, направленных на предоставление более доступных, эффективных и точных медицинских услуг пользователям по всему миру, поддерживая при этом общее развитие отрасти.

В будущем, опираясь на сложившуюся систему предприятий Vital Group по всему миру, компания Alltech посвятит себя созданию производственной цепочки в области первоклассного оборудования для медицинской визуализации путем углубления глобальных стратегических партнерств и консолидации ресурсов внутри страны и за рубежом, с конечной целью способствовать инновациям и разработке технологий медицинской визуализации.

Мы уверены, что более интеллектуальная, точная и персонализированная медицинская визуализация обеспечит пользователям и пациентам более совершенные услуги диагностики и методы лечения, тем самым способствуя улучшению здоровья человечества.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2260190/Picture1.jpg

SOURCE ALLTECH MEDICAL SYSTEMS