AM General доставляет Bastion Министерству обороны Косова

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AM General

Apr 22, 2021, 12:42 ET

САУТ-БЕНД (шт. Индиана), 22 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания AM General, являющаяся ведущим поставщиком войсковых транспортных средств и систем передвижения военного назначения, приняла участие в церемонии доставки трех бронетранспортеров (БТР) Bastion в адрес Министерства внутренних дел Косова для использования в операциях полицейского спецназа. Эта поставка способствует дальнейшему укреплению долгосрочных партнерских взаимоотношений, установившихся между компанией AM General и Республикой Косово, включая поставку около 200 автомобилей HUMVEE в течение последних трех лет в качестве поддержки усилий страны по обеспечению безопасности. Эта церемония также ознаменовала первый выполненный заказ по соглашению о партнерстве с компанией Arquus, одним из мировых производителей средств передвижения военного назначения.

«Мы гордимся тем, что косовская Служба полиции остановила свой выбор на нашей компании в целях обеспечения критически важных средств передвижения в поддержку ее правоохранительной деятельности, что способствует дальнейшему развитию наших давних отношений с этим регионом, — заявил исполнительный вице-президент международного подразделения оборонной техники компании AM General Нгуен Тринх (Nguyen Trinh). — Эта поставка служит примером особой значимости нашего стратегического партнерства с компанией Arquus для удовлетворения потребностей наших зарубежных клиентов».

Транспортное средство Bastion, разработанное компанией Arquus, представляет собой полноприводный (4х4) 12-тонный транспортер для личного состава, сочетающий в себе высокие тактико-технические характеристики, повышенную надежность, большую высоту внутреннего пространства и грузоподъемность, а также упрощенное техническое обслуживание. Он оснащен бронекорпусом, обеспечивающим защиту от угроз поражения стрелковым оружием, минами и самодельными взрывными устройствами. Осознавая стратегическое значение транспортного средства типа Bastion в данном регионе, компания AM General упростила процедуру его продажи Министерству внутренних дел Косова. Партнерство с компанией Arquus, имеющей прочные связи в данном регионе благодаря реализации своих собственных транспортных средств, проверенных в боевых условиях, обеспечило клиентам компании AM General по всему миру доступ к еще более широкому ассортименту оборонной продукции.

Поставка бронетранспортеров Bastion будет способствовать дальнейшей реализации стратегических оборонных инициатив Министерства внутренних дел Косова с пополнением его разнообразного парка высококачественных и надежных транспортных средств HUMVEE®, поставлявшихся в течение последних трех лет, включая HUMVEE 2-CT™ (M1152, 2-грузовой автомобиль общего назначения), 4-CT™ (M1165, 4-дверные грузовые автомобили общего назначения) и 4-CT™ Fastback (M1151). Эти автотранспортные средства имеют различные уровни бронезащиты для поддержки различных войсковых и полицейских операций.

Информация о компании AM General
Компания AM General занимается проектированием, разработкой, производством, поставкой и технической поддержкой специализированных автотранспортных средств военного и коммерческого назначения по всему миру. В военном сегменте компания получила широкое признание в качестве мирового лидера в области проектирования, разработки, производства и материально-технического обеспечения войсковых транспортных средств, выпустив свыше 300 тысяч автомобилей и обслуживая их более чем в 70 странах. Компания AM General имеет обширный опыт удовлетворения меняющихся потребностей оборонной и автомобилестроительной отраслей, обеспечиваемый поддержкой ее специалистов, работающих на крупнейших объектах в Индиане, Мичигане и Огайо, а также надежную сеть поставщиков, охватывающую 43 штата. Более подробная информация о компании AM General представлена на ее сайте по адресу: www.amgeneral.com.

Контакты для прессы: Дебора Рейес (Deborah Reyes), руководитель международного отдела маркетинга и коммуникаций / AM General
Эл. почта: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/745139/AM_General_Logo.jpg

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https://www.amgeneral.com

SOURCE AM General

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