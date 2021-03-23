Amazfit T-Rex Pro: неубиваемые смарт-часы военной закалки с 18-дневным запасом хода[1]

Модель Amazfit T-Rex Pro рассчитана на поддержание популярности титулованной серии Amazfit T-Rex, впервые представленной на выставке CES 2020. Вдохновившись успехом предшествующей модели и неуклонно стремясь к обновлению, Amazfit оснастил свою новинку многочисленными новыми функциями. Модель Amazfit T-Rex Pro проявила еще большую несгибаемость, успешно пройдя в дополнение к 15 тестам на соответствие армейским стандартам [2] еще три испытания на выносливость. Ее новый функционал также включает в себя водонепроницаемость до 10 АТМ [3] , систему измерения уровня насыщения крови кислородом, четыре глобальных спутниковых навигационных системы, барометрический высотомер и более 100 спортивных режимов [4] .

Внутренняя закалка

Часы Amazfit T-Rex Pro выводят всю необходимую информацию в удобном для чтения формате на экран диаметром 1,3 дюйма, изготовленный по технологии AMOLED и постоянно поддерживающий рабочий режим. Прочный внешний безель привлекательной угловатой формы с металлизационным покрытием поддерживает легковесность конструкции.

Откройте для себя активный отдых

Благодаря поддержке четырех глобальных навигационных спутниковых систем[5] модель Amazfit T-Rex Pro способна отслеживать местоположение в условиях повышенной сложности.

Независимо от того, находитесь ли вы в горах или занимаетесь в тренажерном зале, вы можете измерить уровень насыщения крови кислородом[6], чтобы узнать, насколько хорошо ваш организм справляется с высотой[7].

Водонепроницаемость до 10 атмосфер позволяет плавать, заниматься серфингом и переносить сырую погоду до 18 дней без подзарядки аккумулятора.

Выкладывайтесь по полной

Имея более сотни различных спортивных режимов, алгоритм Firstbeat™ выходит на новый уровень при оценке таких специализированных данных, как максимальное поглощение кислорода[8], время полного восстановления и тренировочная нагрузка. Кроме того, алгоритм ExerSense™[9] также автоматически распознает восемь спортивных режимов и фиксирует все связанные с ними данные.

Не теряйте связь со своей природной сущностью

Оставайтесь в гармонии с природой при помощи встроенных в модель Amazfit T-Rex Pro метеостанции, монитора восходов и заходов солнца[10] и индикатора текущей фазы луны[11].

Узнайте больше о своем здоровье

Часы модели Amazfit T-Rex Pro оснащаются оптическим датчиком ФПГ BioTracker™ 2 для фиксации биопараметров, круглосуточно обеспечивающим точный контроль частоты сердечных сокращений[12] и подающим предупредительный сигнал в случае ее чрезмерного повышения.

Модель Amazfit T-Rex Pro обеспечивает персонализированный анализ состояния с использованием запатентованной системы оценки самочувствия Personal Activity Intelligence (PAI)[13]. PAI анализирует все данные, получаемые во время тренировок, частоту сердечных сокращений и другие фиксируемые параметры и выводит одно числовое значение в качестве уникальной оценки вашего самочувствия.

Поддерживайте свою естественную склонность ко сну

Разработанная компанией Amazfit система контроля качества сна SomnusCare™[14] позволяет распознавать различные состояния сна, а именно фазы легкого сна, глубокого сна и «быстрого» сна, а также фиксировать периоды короткого дневного сна и контролировать возможные нарушения дыхания[15].

В США модель Amazfit T-Rex Pro стоимостью 179,99 долларов будет продаваться на сайте https://us.amazfit.com/ с 23 марта.

В Великобритании модель Amazfit T-Rex Pro стоимостью 139 фунтов стерлингов будет продаваться на сайтах https://argos.co.uk/ и https://Amazon.co.uk с 31 марта.

[1] Время работы от аккумулятора может зависеть от настроек, условий работы и других факторов. Таким образом, фактический результат может отличаться от лабораторных данных. [2] Актуальные данные по этой теме приведены из отчета H202005252293-01EN-G2. Длительное воздействие не рекомендуется в связи с возможностью повреждения часов и их компонентов. [3] Согласно стандарту GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010 часы модели Amazfit T-Rex Pro достигают значения 10 АТМ, соответствующего водонепроницаемости до 100 метров, обеспечивающей их защиту от брызг, снега, дождя и пригодность для использования в душе, плавания, сноркелинга и невысокоскоростных водных видов спорта. Более подробная информация представлена на странице поддержки по адресу: support.amazfit.com. [4] Полный список (более 100) спортивных режимов представлен на веб-странице модели Amazfit T-Rex Pro по адресу: https://www.amazfit.com/en/t-rex-pro.html. [5] GPS+GLONASS, GPS+BeiDou, GPS+Galileo. Сервисы позиционирования в закрытых помещениях не поддерживаются. [6] Точность данных нарушается при контакте сенсорной зоны датчика с кожей, на которой имеются волосы или татуировки, и может варьироваться в зависимости от физических характеристик. [7] При достижении высоты, превышающей 3000 метров, часы предлагают проверить уровень насыщения крови кислородом в случае подъема более чем на 400 метров в течение 24 часов. [8] Максимальное поглощение кислорода определяется только в режиме бега на открытом воздухе. [9] Точность и чувствительность функции распознавания тренировок зависят от конкретного пользователя и связаны с положением его тела во время тренировки и соответствующими навыками. [10] Для получения данных о погоде, а также времени восхода и захода солнца требуется внешнее подключение к мобильному приложению. [11] Для получения данных о фазе луны требуется установка специального часового циферблата. [12] Функция круглосуточного автоматического определения частоты сердечных сокращений требует от пользователя установки и включения функции «определение кардиопараметров» в приложении, а минимальное значение может быть установлено на 1 минуту; эта функция не может использоваться в медицинских целях или в качестве основы для диагностики медицинского состояния. Во время плавания измерение частоты сердечных сокращений не производится. [13] Результаты исследования HUNT Fitness Study показывают, что люди с показателем PAI, равным или превышающим 100, подвержены меньшему риску гипертонии, сердечных заболеваний и диабета 2-го типа. [14] Функция контроля сна позволяет фиксировать периоды ночного и дневного сна, превышающие 20 минут. [15] Функция контроля качества дыхания во сне должна активироваться отдельно.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1470674/Amazfit_T_Rex_Pro.jpg

SOURCE Amazfit