Amazfit занимает третье место по мировым поставкам смарт-часов в третьем квартале 2021года

В третьем квартале мировой объем поставок составил 9,9 млн единиц, что на 89% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло вслед за устойчивым функционированием компании в первом квартале, когда, по данным компании по исследованию рынка International Data Corporation, Amazfit впервые заняла четвертое место в мире по объемам поставок смарт-часов. За первые девять месяцев 2021 года общее число отправлений по всему миру достигло 27,8 млн.

Компания Amazfit также добилась выдающихся успехов на зарубежных рынках, на которые в период с июля по сентябрь 2021 года приходилось 61,8% общемирового объема поставок компании. Amazfit стал одним из самых популярных брендов носимых смарт-устройств в Италии и Испании, в то время как объем продаж в Германии увеличился на 150% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Благодаря открытию тысяч точек продаж по всей стране поставки в Турцию также выросли на 324% по сравнению с 2020 годом.

Высокие темпы продаж были обусловлены новыми дополнениями к GTR 2e и GTS 2e в семействе Amazfit GTS 2 и GTR 2 на период CES 2021, а также запуском Amazfit T-Rex Pro в марте в качестве обновления уличной серии. Бренд Amazfit также завоевал популярность благодаря глобальному сотрудничеству со Spartan, ралли ESOK в Турции, известному всероссийскому соревнованию Zavidovo SUP Challenge, израильскому чемпионату по пляжному волейболу и Cruce Teques в Мексике.

В октябре бренд представил серии смарт-часов Amazfit GTR 3 и GTS 3, предлагающие ряд передовых функций для поддержания здоровья и физической формы на базе операционной системы Zepp OS, запатентованной компанией. Компания Amazfit также представила новый бренд с забавным и оригинальным фирменным изображением, привлекающим новое поколение людей по всему миру, в то же время используя дизайнерский дуэт Heliot Emil и стилиста знаменитостей Кристиана Кована, чтобы продемонстрировать, как носить свои модные и стильные аксессуары. В настоящее время компания Zepp Health сотрудничает с авторитетными медицинскими учреждениями в проведении исследований артериального давления с использованием своего двигателя PumpBeatsTM .

Ожидается, что предстоящее продвижение продаж в праздничный сезон на ключевых рынках также внесет значительный вклад в годовую выручку.

Начиная с 2014 года компания Zepp Health поставляет по всему миру более 100 миллионов единиц оборудования.

Информация о бренде Amazfit

Amazfit — один из ведущих мировых брендов интеллектуальных носимых устройств, основанный в 2015 году и специализирующийся на поддержании здоровья и физической формы. Amazfit предлагает широкий ассортимент продукции, включая смарт-часы и браслеты, TWS-наушники, устройства для поддержания здоровья и физической формы, в частности интеллектуальные беговые дорожки и умные весы с анализатором композиции тела, а также спортивное снаряжение. Суть нашего бренда — «Сделай себя лучше» (Up Your Game), и мы призываем пользователей жить своей мечтой и свободно выражать свое душевное состояние.

Смарт-часы Amazfit, отличающиеся превосходным дизайном и мастерством изготовления, завоевали множество наград, в частности немецкую премию iF Industrial Design Award и премию Red Dot Design Award.

В настоящее время продукция Amazfit реализуется более чем в 90 странах и регионах мира на территории Северной и Южной Америки, Азии, Европы и других континентов. Более подробная информация представлена на сайте бренда по адресу: www.amazfit.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1695840/20211124_195050.jpg

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