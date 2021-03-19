America 250将选拔新任总裁和CEO

为使America 250基金会实现全面运作而专注投入2年多的工作之后，基金会总裁兼首席执行官Tony Rucci博士将结束任期，在全国范围内寻找新任首席执行官的工作即将开始。 Tweet this

DiLella主席表示：“我们的关注重点是物色到一位首席执行官，在未来6年里领导America 250基金会相关工作。Tony以他的工作设定了非常高的标准，而我们将寻找一位同样充满活力的领导者，帮助设计突破性的计划并筹集必要资金，以便纪念活动能够成功举行。我们相信这将是我国历史上规模最大的一次纪念活动。”

在这一过渡期间，America 250的首席运营官Scott Hommel将担任临时总裁，直至新总裁获得任命。

Tony Rucci博士的贡献

Rucci 博士自2018年以来一直从事本委员会和基金会的工作。其中最突出的是，他领导了委员会的战略规划工作，随后于2019年底为领导America 250基金会的初期建设工作出任基金会总裁兼首席执行官。在短短两年多时间里， 从伙伴关系和人员配置，从预算和品牌推广，Rucci博士使得America 250的各个方面都实现了发展。

America 250主席Daniel DiLella表示，“Tony在制定战略愿景和计划方面发挥了重要作用，在建立董事会和治理以及基金会组织结构方面同样做出了富有成效的工作。我们非常幸运能够依靠Tony的经验和组织洞察力作为指导，而他投入的所有这些工作都是100％的无偿服务。我期待着在我们推进基金会工作期间继续获得他的建议支持。”

Rucci 博士表示：“我的爸爸Joseph在14岁时作为意大利移民来到美国。他在第二次世界大战中赢得了紫心勋章，然后在俄亥俄州扬斯敦的钢铁厂工作了一辈子。他深爱美国和我们的人民所代表的价值观。我从未想到过自己能有机会参与这样一项备受重视的里程碑式国家活动。我的家庭从这个国家得到了很多，能够为国家做出回馈是我极大的荣幸和荣耀。我对DiLella主席给我提供的这一机会不胜感激。”

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关于美国建国250周年纪念委员会和America 250基金会

美国建国250周年纪念委员会及其非营利合作伙伴America 250基金会的任务是安排和策划将于2026年7月4日举行的美国独立250周年纪念活动。 这两家组织与全国公共和私人实体合作，使America 250成为直至2026年乃至今后更长时间里美国历史上规模最大、最具包容性的纪念活动。如需更多信息，请访问www.america250.org，并通过Facebook、Twitter和Instagram关注我们。

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