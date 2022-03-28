Амит Севак (Amit Sevak) назначен новым президентом и генеральным директором ETS

Амит Севак занимал лидирующие позиции по всему миру, в том числе в Европейском университете Мадрида, Международном университете ИНТИ в Куала-Лумпуре и Технологическом университете Мексики (ЮНИТЕК) в Мехико. Он работал со многими некоммерческими организациями, включая Cambiar Education, CitiBridge и Education Design Lab. Позднее он проводил наставничество и инвестировал в технологические стартапы в образовании по всему миру в Mindset Global.

«Я верю в огромную силу обучения, воплощенную в миссии ETS, — заявил г-н Севак. — ETS предоставляет возможности для получения образования миллионам людей по всему миру. Для меня большая честь присоединиться к семье ETS в реализации этой важной миссии».

Г-н Севак заменит Уолта Макдональда (Walt MacDonald), который был на посту президента и генерального директора с 2014 года.

«Уолт Макдональд — невероятно эффективный лидер, который уделяет приоритетное внимание миссии ETS, заключающейся в удовлетворении нужд всех учащихся, — заявил г-н Синь. — Он оставляет наследие 38-летней карьеры в ETS, во время которой его руководство оказало неизмеримое влияние не только на коллектив ETS, но и далеко за пределами организации».

Г-н Севак вступит в свою новую должность в ETS 15 июня 2022 г.

Информация об ETS

ETS способствует повышению качества образования и его доступности для людей по всему миру за счет создания оценочных инструментов на основе глубоких исследований. ETS служит интересам людей, образовательных учреждений и правительственных органов, предоставляя специализированные средства для сертификации преподавателей, изучения английского языка, а также начального, среднего и последующего образования и проводя исследования, анализ и изучение политики в образовательной сфере. Некоммерческая организация ETS, основанная в 1947 году, занимается организацией, проведением и оценкой результатов свыше 50 миллионов тестов ежегодно — включая тесты TOEFL®, TOEIC®, GRE® и оценки по программе The Praxis Series® — более чем в 180 странах и 9000 городах по всему миру.

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