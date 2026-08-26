AMPERA ET LE LABORATOIRE NATIONAL LAWRENCE LIVERMORE ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

PALM BEACH GARDENS, Floride, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA a annoncé aujourd'hui un projet de partenariat stratégique avec le Laboratoire national Lawrence Livermore, laboratoire national relevant du Département américain de l'Énergie et de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire, afin de poursuivre le développement d'un combustible nucléaire avancé et évolutif destiné à être utilisé dans des systèmes d'énergie nucléaire de pointe, notamment des plateformes de réacteurs compacts et sous-critiques.

Thorium TRISO fuel cross-section representation

L'objectif est de permettre une production résiliente, rentable et durable de combustible avancé de type « Tri-Structural Isotropic » (TRISO), afin d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie d'AMPERA visant à établir une chaîne d'approvisionnement nationale, évolutive et sûre en combustible nucléaire avancé. Cette collaboration permettra de tirer parti de l'expertise, des équipements, des logiciels et des ressources communs afin de développer, de caractériser et d'optimiser les procédés liés au combustible nucléaire de nouvelle génération.

« Des projets public-privé comme celui-ci démontrent l'intérêt de mettre en relation les capacités de recherche de classe mondiale du LLNL avec des partenaires industriels qui ont des besoins technologiques précis et une orientation commerciale très marquée », a déclaré le Dr Viktor Sukhotskiy, ingénieur de recherche et chercheur principal au Laboratoire national de Lawrence Livermore. « Notre collaboration avec AMPERA nous offre l'occasion de mettre en commun notre expertise pour résoudre un problème complexe lié au combustible nucléaire, tout en continuant à perfectionner la projection de métal liquide en tant que technologie de fabrication de pointe. C'est cette combinaison, qui s'équilibre entre progrès scientifiques, transition technologique et enjeux de sécurité nationale, qui rend cette collaboration si passionnante. »

Cette collaboration permettra d'évaluer et d'optimiser la technologie de projection de métal liquide afin de produire des pastilles sphériques de thorium 232 d'une grande uniformité destinées au combustible TRISO. Ce projet s'appuie sur des travaux de recherche antérieurs menés par l' sous la direction de Sukhotskiy et de son équipe, au cours desquels un nouveau prototype de production de particules a été mis au point à l'aide d'une technologie de projection de métal liquide par gouttelettes. Ces travaux comprennent la modélisation numérique, les essais de compatibilité des matériaux et des buses, le développement de procédés à haute température, la caractérisation des particules, la manipulation radiologique en toute sécurité, ainsi que le transfert de procédés évolutifs et de règles de conception afin de favoriser la commercialisation future.

La plateforme de carburants de pointe d'AMPERA repose sur des procédés exclusifs protégés par des secrets d'affaires et un portefeuille de propriété intellectuelle en pleine expansion. Cela comprend plus de 60 brevets portant sur une technologie exclusive de projection de métal liquide, ainsi que d'autres demandes de brevet portant spécifiquement sur les procédés et technologies avancés de fabrication de combustible TRISO. En juin, AMPERA a annoncé sa stratégie en matière de combustibles avancés, visant à soutenir le développement d'une chaîne d'approvisionnement sûre en combustible au thorium et de futures capacités de production de combustibles avancés.

« Le Laboratoire national Lawrence Livermore peut se prévaloir d'une longue et brillante expérience dans la transformation de la recherche scientifique de pointe en technologies d'importance nationale », a déclaré Brian Matthews, fondateur et PDG d'AMPERA. « Le développement d'une capacité nationale évolutive de fabrication de combustible nucléaire de pointe est au cœur de la stratégie d'AMPERA. Nous pensons que cette collaboration permettra d'accélérer la mise en place des bases techniques nécessaires à l'intégration verticale de notre approvisionnement en combustible, de réduire les coûts et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, et de soutenir le déploiement de nos systèmes compacts d'énergie nucléaire sous-critique. »

AMPERA estime que les cycles du combustible avancés, associés à des techniques de fabrication de pointe et à des technologies neutroniques de nouvelle génération, peuvent jouer un rôle important dans la mise en place d'une nouvelle génération de systèmes d'énergie nucléaire compacts et évolutifs. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie à long terme d'AMPERA visant à développer un combustible de pointe pour sa plateforme d'énergie nucléaire subcritique à l'état solide, conçue pour offrir des systèmes de production d'électricité compacts et préfabriqués, capables de fonctionner jusqu'à 30 ans sans rechargement en combustible.

AMPERA développe une plateforme de réacteurs micronucléaires sous-critiques conçue pour fournir une énergie sûre, fiable et à haute densité énergétique destinée aux centres de données, à la défense, ainsi qu'aux applications industrielles et maritimes. Contrairement aux réacteurs conventionnels, les systèmes sous-critiques s'appuient sur une source externe de neutrons pour démarrer et maintenir leur fonctionnement, ce qui ajoute un niveau supplémentaire de contrôle opérationnel tout en permettant des approches innovantes en matière de cycle du combustible.

Le 1er juillet, AMPERA a dévoilé ce qu'elle considère comme le premier module de démonstration à taille réelle, fabriqué par impression 3D, de son architecture de cœur nucléaire. Cette structure gyroïde sphérique et monolithique a été imprimée en 3D en carbure de silicium ; elle incarne l'architecture en cours de développement, conçue pour permettre jusqu'à 30 ans de fonctionnement sans ravitaillement.

À propos d'AMPERA

AMPERA est une entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques de pointe qui développe des solutions évolutives en matière d'énergie destinées aux centres de données, à la défense, à l'industrie et au secteur maritime. Dans le cadre de son initiative « Power Now. Nuclear Next », AMPERA associe la fabrication de pointe, l'intelligence artificielle et les technologies énergétiques de nouvelle génération pour fournir des systèmes d'alimentation fiables, fabriqués en usine. Son architecture énergétique intégrée brevetée, l'Integrated Energy Architecture™, permet la récupération de la chaleur résiduelle, la production d'électricité à partir de combustibles conventionnels et l'énergie nucléaire sous-critique de pointe, ouvrant ainsi la voie sans heurts vers un avenir marqué par une énergie propre et abondante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur, www.amperaglobal.com et.

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