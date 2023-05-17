Amsterdam merkezli Hilco Industrial Acquisitions, bugün HANJIN FİLİPİNLER TERSANESİ'nin daha önce sahip olduğu İhtiyaç Fazlası Ekipmanlarının Satışı'nı duyurdu

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Hilco Industrial Acquisitions bv

17 May, 2023, 07:35 ET

NORTHBROOK, Ill., 17 Mayıs 2023 /PRNewswire/ -- ABD merkezli Hilco Global 'in Amsterdam merkezli faaliyet gösteren şirketi Hilco Industrial Acquisitions, bugün Filipinler, Subic Bay'de bulunan HANJIN FİLİPİNLER TERSANESİ'nin stratejik satın alımının ardından eskiden sahip oldukları İhtiyaç Fazlası Ekipmanlarının Satışı'nı duyurdu.

Ünlü tersanenin operasyonlarını çok amaçlı bir tesise dönüştürmeye yönelik yeni iş yönüyle uyumlu olarak İhtiyaç Fazlası Varlıklar şimdi HilcoBid.com'da satışa çıktı

Hanjin Filipinler Tersanesi, dünyadaki En Büyük 10 Tersane arasında gösteriliyor. Tüm üretim ünitesi için 300 Ha/ 740 dönümlük alan ve Tersanenin yüksekliği boyunca 35000 Personel istihdam ediliyor. Satıştaki ekipmanlar tersaneye 2007 ile 2009 arasında, yakın zamanda kuruldu. Hanjin ilk gemiyi 2009 yılında tersanede başarıyla inşa etti. 

Öne Çıkan Ekipmanlar –

  • Köprülü Gezer Vinç-, Vinç Kolu (Tersane) -, Köprü Türü-, Portal ve Gezer Vinçler,
  • CNC Plazma-, Oksijen Kesme Makineleri, Hidrolik Tersane Presleri, Pano & T-Çubuk Üretim Hatları,
  • 5000+ Kaynak Makinesi, Kaynak Kablosu,
  • 5000+ Tersane Ekipmanı,
  • 100+ Forklift,
  • Hidrolik & Paletli Vinçler, Hava Platformları, Boomstacker, Traktör ve Römorklar, Kamyonetler, Kamyonlar, Otobüsler, Arabalar ve çok daha fazlası.
  • Gemiler; Yedek Çekerler, Yüksek Hızlı Yolcu Gemileri, Ro-Ro Yolcu/Taşıma Gemileri

Hilco Industrial Acquisitions CEO'su Robert Bouland, "Bu satış, yüksek kaliteli gemi yapımı ekipmanı satın almak isteyen alıcılar için olağanüstü bir fırsat" dedi. Bouland ayrıca, Asya ve Amerika'dan önemli bir ilgi beklediklerini ve önemli varlıklardan oluşan kapsamlı bir paket satın alma tekliflerini değerlendirmeye açık olduklarını belirtti.

Kontrol için zaman ayarlamak, satılan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgilere erişmek veya satış süreciyle ilgili belirli ayrıntıları öğrenmek için lütfen Margot Ter Bogt ([email protected]) ile iletişime geçin.

Hilco Industrial Acquisitions Hakkında: Hilco Industrial Acquisitions (www.hilcohia.com), Hollanda, Amsterdam'da bulunan ve endüstriyel varlık edinimi ve elden çıkarma hizmetleri sağlıyor, makine, ekipman ve envanter açık artırmaları ve anlaşmalı satışlarda uzmanlaşıyor. İmalat, toptan satış ve dağıtım şirketlerinde bulunan çok çeşitli endüstriyel varlıkları satmaktadır. Şirket, yerinde, çevrim içi ve karma internet yayını yoluyla açık artırma satış etkinliklerinin yanı sıra anlaşmalı (özel anlaşma) satışlar yoluyla varlık alır ve satar. Hilco Industrial Acquisitions, ücret veya komisyon bazında hizmet sağlamanın yanı sıra sermayeyi riske atar ve genellikle varlık satın alır veya garantiler sağlar. 

Hilco Industrial Acquisitions, uluslararası bir pazara değerleme, para kazanma ve danışmanlık çözümleri sunarak işletme varlıkların değerini en üst düzeye çıkarma konusunda dünyanın önde gelen otoritesi olan Northbrook, Illinois merkezli Hilco Global (www.hilcoglobal.com) 'in bir parçasıdır. Hilco Global, varlık değerlemesi ve değerlendirme, perakende ve endüstriyel envanter edinme gibi hizmetler sunan yirmiden fazla özel işletme birimini işletiyor.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078394/Industrial_Acquisitions_Logo_Logo.jpg

SOURCE Hilco Industrial Acquisitions bv

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