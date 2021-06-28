Angry Birds 2 прилетает в AppGallery

«Мы развиваем партнерские отношения с некоторыми ведущими в мире разработчиками игр, и по мере расширения контактов с нашей огромной пользовательской базой доверие со стороны других студий и разработчиков также возрастает», — заявил руководитель регионального (Центральная и Восточная Европа, Скандинавия и Канада) подразделения потребительской продукции компании Huawei Дерек Ю (Derek Yu).

Angry Birds получила широкое признание как игра, превратившая мобильное устройство в жизнеспособную игровую платформу. В то же время именно Angry Birds 2 принесла популярность этому бренду, побудив пользователей к созданию идеальной стаи, чтобы одолеть вражеских свиней и спасти потомство.

Это первая игра компании Rovio, появившаяся в AppGallery, но созданный по ее мотивам фильм уже доступен на платформе видеоконтента Huawei Video¹. Помимо игры, пользователи Huawei вскоре смогут настраивать свои телефоны с использованием Huawei Themes для демонстрации специализированной символики Angry Birds 2, а покупатели смарт-часов и фитнес-браслетов Huawei смогут загружать Angry Birds 2 на свои циферблаты. Кроме того, Huawei будет поддерживать Angry Birds 2 целым рядом промоакций и предложений, а также по своим каналам в социальных сетях, охватывающим геймеров более чем в 170 странах.

«Мы очень рады тому, что Angry Birds 2 станет доступной миллионам других игроков по всему миру благодаря нашему партнерству с AppGallery, — заявил вице-президент компании Rovio по развитию бизнеса Миикка Линдгрен (Miikka Lindgren). — Главная цель компании Rovio заключается в том, чтобы доставлять удовольствие, и мы всегда счастливы, когда наши игры и радость, которую мы приносим, охватывают новую аудиторию».

Платформа AppGallery, являющаяся одной из самых быстрорастущих площадок для размещения приложений и насчитывающая 540 миллионов ежемесячных активных пользователей по всему миру, стремится сотрудничать с ведущими брендами и разработчиками игр, включая Rovio, чьи разработки привлекают наибольшее число пользователей со всей планеты.

Компания Huawei тесно сотрудничает более чем с 4 миллионами зарегистрированных разработчиков в целях непрерывного внедрения нового контента на свою платформу: уже более 134 тысяч приложений интегрированы с ее собственной платформой мобильных сервисов HMS.

Более подробная информация представлена на странице https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

Примечания для редактора:

¹ Фильм Angry Birds 2 доступен для просмотра на платформе Huawei Video в отдельных странах; цены могут различаться.

Информация об AppGallery

AppGallery — интеллектуальная и принципиально новая экосистема, позволяющая разработчикам создавать уникальные возможности для потребителей. Магазин приложений AppGallery, входящий в тройку крупнейших площадок мира, доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 540 миллионами ежемесячных активных пользователей по всему миру. Компания Huawei установила партнерские отношения с 4 миллионами разработчиков по всему миру, а в 2020 году общее количество загрузок из AppGallery достигло 384,4 млрд.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1552078/Angry_Birds_2_Arrives_on_AppGallery_to_Bring_Feathery_Fun_Challenges_and_Offers_to_Huawei_Users.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei