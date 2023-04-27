AppGallery назван Лучшим Альтернативным Магазином Приложений на Mobile Games Awards 2023

Третья по величине площадка приложений в мире продолжит предоставлять потребителям больше выбора и будет стимулировать инновации для разработчиков и партнеров

ВАРШАВА, Польша, 27 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- AppGallery выиграли награду "Лучший альтернативный магазин приложений года" на отраслевой церемонии вручения премий Mobile Games Awards 2023, состоявшейся в Лондоне. Эта награда является подтверждением приверженности AppGallery пользователям и разработчикам. Это не только место, позволяющее пользователям легко загружать нужные им приложения и игры, но и интеллектуальная экосистема, в которой разработчики могут внедрять инновационные технологии.

AppGallery named ‘Best Alternative App Store’ at Mobile Games Awards 2023 Related Documents View PDF About AppGallery bolier plate

С момента своего появления в 2018 году, AppGallery демонстрирует непрерывный рост, прочно закрепившись в качестве одной из 3 крупнейших площадок мира. Сервис AppGallery, ежемесячно обслуживающий более 580 миллионов активных пользователей, продолжает предлагать широкий выбор популярных глобальных игр и локальных приложений.

"По мере того, как страны по всему миру подчеркивают важность Альтернативного Магазина Приложений для здорового рынка мобильной связи, мы очень гордимся тем, что удостоились чести получить эту награду. Это важнейшая веха в признании нашей приверженности партнерам и пользователям", - заявил Хайме Гонсало, вице-президент Huawei по обслуживанию мобильных устройств в Европе.

Удовлетворенность пользователей является главным приоритетом для AppGallery

Компания AppGallery непрерывно работает над сотрудничеством с ведущими мировыми брендами и разработчиками игр. Это обеспечивает потребителям уникальные интеллектуальные возможности и доступ к наиболее востребованным мобильным играм. Для того, чтобы сделать его еще более привлекательным для игроков, AppGallery регулярно проводит сезонные кампании, предлагающие эксклюзивные акции, включая ежегодные кампании Game Fest.

В последнее время AppGallery вызывает повышенный интерес других пользователей Android, которые легко могут получить доступ. Во-первых, им необходимо загрузить сервис AppGallery на веб-сайте, а затем установить HMS Core и, наконец, создать Huawei ID.

Непрерывная всесторонняя поддержка разработчиков на основе сотрудничества

AppGallery предоставляет разработчикам широкий спектр инструментов, возможностей и других ресурсов, позволяя более чем 6 миллионам зарегистрированных в Huawei разработчиков развивать свой бизнес новыми беспрецедентными способами. Благодаря эффективной взаимосвязанной интеграции и имеющимся возможностям HMS Core, а также специализированной команде технической поддержки, разработчики могут раскрыть всю мощь инновационного потенциала.

Целью сервиса AppGallery является дальнейшее предоставление пользователям широкого доступа к приложениям, а не ограничение доступности на основе экосистем. Сохраняя открытость и прозрачность, платформа продолжит защищать интересы пользователей и развивать прочные партнерские отношения с разработчиками.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2063929/AppGallery.jpg

PDF – https://mma.prnewswire.com/media/2063766/About_AppGallery_bolier_plate.pdf

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SOURCE Huawei Consumer Business Group