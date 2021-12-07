AppGallery Game Fest приглашает геймеров познакомиться с новыми играми

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AppGallery, Huawei

Dec 07, 2021, 23:14 ET

Геймеров ждут выгодные предложения и подарки от участников промоакции

ЛОНДОН, 8 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- После успешного первого Game Fest компания Huawei приняла решение провести фестиваль и в этом году. Геймеров, открывающих для себя мир AppGallery, ждут эксклюзивные подарки и предложения.

С сегодняшнего дня и до 31 декабря 2021 г. геймеры могут воспользоваться специальными предложениями при участии в популярных AAA-играх, например Shadow Fight 3, Lords Mobile и Top Eleven. В рамках предложений пользователям AppGallery доступны внутриигровые предметы стоимостью до 10 долл. США за подарочный пакет.

Game_Fest
Game_Fest

«В AppGallery мы упорно работаем над тем, чтобы у нашей огромной международной аудитории был доступ к разнообразным приложениям и играм, при этом мы стараемся обеспечить максимально удобное взаимодействие с пользователем, — заявил глобальный директор по международным партнерствам и экологическому развитию компании Huawei Александр Салем (Alexandre Salem). — Мы тесно сотрудничаем с нашими разработчиками, предлагая им решения, с помощью которых им проще удовлетворить потребности своих пользователей. Game Fest как раз служит примером такого сотрудничества с нашими партнерами. В рамках мероприятия пользователи, привлеченные интересными предложениями участников, открывают для себя новые игры в AppGallery,

к которым, в том числе, относятся такие хиты, как Angry Birds 2 от Rovio, Township и Fishdom от Playrix. В период подготовки к новогодним праздникам геймеры могут расслабиться за интересной игрой.

Новые возможности для игры ждут пользователей AppGallery при каждом входе в систему

AppGallery сотрудничает с лучшими разработчиками и стремится постоянно обновлять ассортимент игр. В прошлом году прошел первый фестиваль Game Fest, и он оказался очень успешным среди пользователей и разработчиков. Среднее количество скачиваний увеличилось на 90%, игры участников собрали более 600 млн просмотров.

AppGallery с самого начала заботилась об уровне сервиса и по праву считается одним из ведущих маркетплейсов для мобильных приложений, входя в тройку крупнейших. На сегодняшний день у AppGallery 560 млн активных пользователей в месяц и 5,1 млн зарегистрированных разработчиков. Количество скачиваний приложений в период с января по сентябрь 2021 г. превысило 332,2 млрд. AppGallery доступно для пользователей из более чем 170 стран.

Более подробная информация представлена на странице https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

Полный список участников:

Название приложения

Разработчик

Промоакция

Shadow Fight 3 

Nekki

Эксклюзивный пакет Starter Pack

  • Доступно по цене 4,99 долл. США после просмотра обучающего видео

Marathon of the Winners

  • Доступно после победы над первым боссом

Heroic Offer 1

  • Доступно по цене 4,99 долл. США после покупки пакета Starter Pack

Heroic Offer 2

  • Доступно по цене 6,99 долл. США после прохождения Marathon of the Winners

Lords Mobile 

IGG

Лимитированные подарочные коды для новых игроков на сумму 5 долл. США

  • Обменяйте накопленные баллы до 31 декабря 2021 г.

Top Eleven 

Nordeus

Подарочный пакет*

  • В пять раз выше моральный дух
  • В пять раз больше времени на отдых
  • В пять раз больше обращений к врачу

Fishdom 

Playrix

Неограниченное количество жизней на три часа, 10 тыс. монет, двойные монеты

Evony: The King's Return 

TG Inc

Эксклюзивный подарочный пакет (стоимостью 10 долл. США)*

  • 888 драгоценных камней
  • Трехкратное ускорение на сутки
  • Код: HUAWEI01, активировать до 31 декабря 2021 г.

* только для новых пользователей

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1703472/Game_Fest.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei

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