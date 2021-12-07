AppGallery Game Fest приглашает геймеров познакомиться с новыми играми

«В AppGallery мы упорно работаем над тем, чтобы у нашей огромной международной аудитории был доступ к разнообразным приложениям и играм, при этом мы стараемся обеспечить максимально удобное взаимодействие с пользователем, — заявил глобальный директор по международным партнерствам и экологическому развитию компании Huawei Александр Салем (Alexandre Salem). — Мы тесно сотрудничаем с нашими разработчиками, предлагая им решения, с помощью которых им проще удовлетворить потребности своих пользователей. Game Fest как раз служит примером такого сотрудничества с нашими партнерами. В рамках мероприятия пользователи, привлеченные интересными предложениями участников, открывают для себя новые игры в AppGallery,

к которым, в том числе, относятся такие хиты, как Angry Birds 2 от Rovio, Township и Fishdom от Playrix. В период подготовки к новогодним праздникам геймеры могут расслабиться за интересной игрой.

Новые возможности для игры ждут пользователей AppGallery при каждом входе в систему

AppGallery сотрудничает с лучшими разработчиками и стремится постоянно обновлять ассортимент игр. В прошлом году прошел первый фестиваль Game Fest, и он оказался очень успешным среди пользователей и разработчиков. Среднее количество скачиваний увеличилось на 90%, игры участников собрали более 600 млн просмотров.

AppGallery с самого начала заботилась об уровне сервиса и по праву считается одним из ведущих маркетплейсов для мобильных приложений, входя в тройку крупнейших. На сегодняшний день у AppGallery 560 млн активных пользователей в месяц и 5,1 млн зарегистрированных разработчиков. Количество скачиваний приложений в период с января по сентябрь 2021 г. превысило 332,2 млрд. AppGallery доступно для пользователей из более чем 170 стран.

Более подробная информация представлена на странице https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

Полный список участников:

Название приложения Разработчик Промоакция Shadow Fight 3 Nekki Эксклюзивный пакет Starter Pack Доступно по цене 4,99 долл. США после просмотра обучающего видео Marathon of the Winners Доступно после победы над первым боссом Heroic Offer 1 Доступно по цене 4,99 долл. США после покупки пакета Starter Pack Heroic Offer 2 Доступно по цене 6,99 долл. США после прохождения Marathon of the Winners Lords Mobile IGG Лимитированные подарочные коды для новых игроков на сумму 5 долл. США Обменяйте накопленные баллы до 31 декабря 2021 г. Top Eleven Nordeus Подарочный пакет* В пять раз выше моральный дух

В пять раз больше времени на отдых

В пять раз больше обращений к врачу Fishdom Playrix Неограниченное количество жизней на три часа, 10 тыс. монет, двойные монеты Evony: The King's Return TG Inc Эксклюзивный подарочный пакет (стоимостью 10 долл. США)* 888 драгоценных камней

Трехкратное ускорение на сутки

Код: HUAWEI01, активировать до 31 декабря 2021 г. * только для новых пользователей

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1703472/Game_Fest.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei