AppGallery повышает уровень финансовой безопасности через партнерские возможности

«Мы рады поделиться своими планами по развитию сегмента финансовых услуг AppGallery, — заявила Сири Г. Бёрсум (Siri G. Børsum), вице-президент по глобальному вертикальному эко-развитию и партнерствам в сфере финансов Huawei Consumer Business Group. — В последнее время увеличилось количество возможностей в этой сфере, и скоро мы поприветствуем новых финтех-игроков, которые хотят произвести фурор, внедряя инновации».

Новые возможности открытого банкинга для финансовой безопасности

Глобальная аудитория AppGallery составляет 730 млн человек, и компания Huawei стремится предоставить им доступ к новейшим банковским и платежным приложениям за счет использования новых технологий при поддержке своих партнеров.

Noffe — новинка в AppGallery, в приложении технологии открытого банкинга применяются для того, чтобы привить норвежским детям сберегательные привычки. Bluecode предлагает своим европейским клиентам удобное платежное решение с использованием QR-кодов и NFC-возможностей AppGallery.

Как и прежде, Huawei заботится о финансовой безопасности своих потребителей и ищет партнеров среди финтех-компаний для решения поставленных задач. Компания Huawei публикует советы для пользователей, как пользоваться открытым банкингом, чтобы лучше контролировать свои финансы.

Совместно со своими партнерами AppGallery способствует появлению инноваций

При участии Бретта Кинга (Brett King), автора книги The Rise of Technosocialism и ведущего самого популярного финтех-подкаста Breaking Banks, Сири Г. Бёрсум рассказала о недавних изменениях в поведении потребителей, ориентированных на повышение удобства использования продукции. В 2020 году количество пользователей банковских приложений выросло на 45%, что говорит о новых возможностях для разработчиков.

«С учетом перемен в индустрии финансовых услуг можно смело говорить об огромном инновационном потенциале в этой отрасли, — заметил Бретт Кинг. — Сегодня крупнейшие финансовые учреждения по всему миру, как правило, ориентированы на развитие цифровых технологий».

С помощью AppGallery компания Huawei надеется стимулировать развитие инноваций и помочь разработчикам приложений в сфере финтех реализовать свой потенциал, получая при этом прибыль.

Г-жа Бёрсум рассказала о системе безопасности и защиты, созданной Huawei. В ней предусмотрена процедура верификации личности разработчика, четырехэтапный процесс проверки, дополнительная защита при скачивании и установке приложений, а также механизм предотвращения случаев мошенничества для безопасной работы приложений.

Информация об AppGallery

AppGallery — это принципиально новая экосистема, позволяющая разработчикам создавать уникальные возможности для потребителей. В ее основе лежит платформа HMS Core, обеспечивающая простую интеграцию приложений в различные устройства и удобство их использования. Это является частью более широкой стратегии компании 1+8+n.

AppGallery призвана служить открытой инновационной платформой для потребителей, где их данные защищены, а возможности получения уникального интеллектуального опыта безграничны. У AppGallery более 560 млн ежемесячных активных пользователей. Количество разработчиков, сотрудничающих с платформой, достигает 5,1 млн человек.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1667935/image.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei