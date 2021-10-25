AppGallery предоставит разработчикам игр полномасштабную поддержку и инновационные возможности
Oct 25, 2021, 07:26 ET
Платформа AppGallery объявила о запуске полномасштабной поддержки для разработчиков игр, включая инновационные возможности и инструменты
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В ходе ежегодной конференции разработчиков приложений Huawei Developer Conference 2021 компания Huawei выразила готовность продолжить оказывать поддержку разработчикам игр для обеспечения уникального игрового процесса.
Александр Салем (Alexandre Salem), глобальный директор по международным партнерствами и эко-развитию компании Huawei, поделился данными об основных игровых тенденциях для разработчиков, а также рассказал о новых возможностях, которые открываются с AppGallery.
«Пандемия изменила отношение людей к играм, сделав их основной формой развлечения, и это привело к росту популярности мобильных игр, — рассказал Александр. — Мы хотим воспользоваться этим ростом и способствовать ему вместе с разработчиками».
Александр сообщил, что в прошлом году игровая индустрия достигла оборота в 175 млрд долларов США, при этом сегмент мобильных игр развивается быстрее всего. В 2020 году этот показатель, составлявший 48% от выручки от игр, вырос на 13% по сравнению с 2019 годом.
Расширение возможностей разработчиков по созданию уникального игрового опыта
Платформа AppGallery готова поддержать разработчиков игр и предоставить им новые возможности для достижения успеха в условиях растущей конкуренции. Александр выделил четыре основных принципа, на которых основаны главные преимущества использования платформы AppGallery: масштаб, скорость, доступность и монетизация, а также отметил возможность индивидуальной поддержки.
AppGallery предлагает доступ к базе, состоящей из более чем 560 млн активных пользователей в месяц. Интеграция мобильных сервисов с платформой Huawei (HMS) и наличие простых в использовании инструментов для разработки и публикации приложений позволяют разработчикам быстро запускать свою продукцию.
К примеру, ведущий разработчик мобильных игр Gameloft использовал AppGallery для запуска более 11 игр. Применение консольного игрового процесса привело к увеличению скачиваний на 70% в первые три месяца после запуска.
Поддержка разработчиков при расширении рынка
С целью продвижения приложений и разработки стратегий монетизации AppGallery предоставляет разработчикам такие ресурсы, как AppGallery, Petal Search, Petal Maps и HUAWEI Ads. Служба поддержки AppGallery ведет свою работу в 170 странах, созданы шесть региональных центров HMS, индивидуальные маркетинговые рекомендации получают более 5,1 млн зарегистрированных разработчиков.
Playrix, компания-создатель таких хитов, как Gardenscapes и Homescapes, обратилась к AppGallery для проведения серии запусков игр и получил полномасштабную поддержку, включая доступ к HMS Core Kits и рекламу в Huawei Ads.
AppGallery обладает десятилетним опытом дистрибуции приложений в Китае и может оказать неоценимую поддержку иностранным разработчикам, которые планируют выйти на этот рынок.
«Увеличение количества китайских и международных приложений, доступных местным потребителям, является одним из наших приоритетов, — сказал Александр. — Обширная база пользователей в Китае и глубокое понимание особенностей местного рынка приложений и поведения пользователей помогают нам оказывать эффективную поддержку иностранным разработчикам и быстро выявлять проблемы».
Информация об AppGallery
AppGallery — это принципиально новая экосистема, позволяющая разработчикам создавать уникальные возможности для потребителей. В ее основе лежит платформа HMS Core, обеспечивающая простую интеграцию приложений в различные устройства и удобство их использования. Это является частью более широкой стратегии компании 1+8+n.
AppGallery призвана служить открытой инновационной платформой для потребителей, где их данные защищены, а возможности получения уникального интеллектуального опыта — безграничны.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1668069/Image.jpg
SOURCE AppGallery, Huawei
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