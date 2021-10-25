AppGallery предоставит разработчикам игр полномасштабную поддержку и инновационные возможности

«Пандемия изменила отношение людей к играм, сделав их основной формой развлечения, и это привело к росту популярности мобильных игр, — рассказал Александр. — Мы хотим воспользоваться этим ростом и способствовать ему вместе с разработчиками».

Александр сообщил, что в прошлом году игровая индустрия достигла оборота в 175 млрд долларов США, при этом сегмент мобильных игр развивается быстрее всего. В 2020 году этот показатель, составлявший 48% от выручки от игр, вырос на 13% по сравнению с 2019 годом.

Расширение возможностей разработчиков по созданию уникального игрового опыта

Платформа AppGallery готова поддержать разработчиков игр и предоставить им новые возможности для достижения успеха в условиях растущей конкуренции. Александр выделил четыре основных принципа, на которых основаны главные преимущества использования платформы AppGallery: масштаб, скорость, доступность и монетизация, а также отметил возможность индивидуальной поддержки.

AppGallery предлагает доступ к базе, состоящей из более чем 560 млн активных пользователей в месяц. Интеграция мобильных сервисов с платформой Huawei (HMS) и наличие простых в использовании инструментов для разработки и публикации приложений позволяют разработчикам быстро запускать свою продукцию.

К примеру, ведущий разработчик мобильных игр Gameloft использовал AppGallery для запуска более 11 игр. Применение консольного игрового процесса привело к увеличению скачиваний на 70% в первые три месяца после запуска.

Поддержка разработчиков при расширении рынка

С целью продвижения приложений и разработки стратегий монетизации AppGallery предоставляет разработчикам такие ресурсы, как AppGallery, Petal Search, Petal Maps и HUAWEI Ads. Служба поддержки AppGallery ведет свою работу в 170 странах, созданы шесть региональных центров HMS, индивидуальные маркетинговые рекомендации получают более 5,1 млн зарегистрированных разработчиков.

Playrix, компания-создатель таких хитов, как Gardenscapes и Homescapes, обратилась к AppGallery для проведения серии запусков игр и получил полномасштабную поддержку, включая доступ к HMS Core Kits и рекламу в Huawei Ads.

AppGallery обладает десятилетним опытом дистрибуции приложений в Китае и может оказать неоценимую поддержку иностранным разработчикам, которые планируют выйти на этот рынок.

«Увеличение количества китайских и международных приложений, доступных местным потребителям, является одним из наших приоритетов, — сказал Александр. — Обширная база пользователей в Китае и глубокое понимание особенностей местного рынка приложений и поведения пользователей помогают нам оказывать эффективную поддержку иностранным разработчикам и быстро выявлять проблемы».

Информация об AppGallery

AppGallery — это принципиально новая экосистема, позволяющая разработчикам создавать уникальные возможности для потребителей. В ее основе лежит платформа HMS Core, обеспечивающая простую интеграцию приложений в различные устройства и удобство их использования. Это является частью более широкой стратегии компании 1+8+n.

AppGallery призвана служить открытой инновационной платформой для потребителей, где их данные защищены, а возможности получения уникального интеллектуального опыта — безграничны.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1668069/Image.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei