AppGallery совместно с Nekki представит Shadow Fight Arena пользователям AppGallery

Пользователи платформы AppGallery, играющие в Shadow Fight Arena, могут претендовать на эксклюзивный доступ к одному из редчайших персонажей игры — грозному «Королю обезьян», что сразу обеспечивает им начальное преимущество. Король обезьян, общая стоимость которого составляет 100 долларов США, хорошо знаком поклонникам Shadow Fight Arena своими впечатляющими выпадами.

«На сегодняшний день серия Shadow Fight пользуется высоким спросом, и мы с радостью предоставляем пользователям AppGallery по всему миру возможность оказаться в горниле сражения, воспользовавшись новейшим предложением, подготовленным нами совместно с Huawei», — заявил директор по развитию бизнеса компании Nekki Никита Коржавин.

Huawei обеспечивает партнерам технологическую поддержку

При подготовке и запуске приложений разработчики могут использовать возможности платформы HMS Core, предлагаемой компанией Huawei, чей магазин приложений является одной из наиболее быстрорастущих площадок такого типа во всем мире. Shadow Fight Arena демонстрирует возможность повышения степени удовлетворенности пользователей от игры за счет расширения обычного игрового процесса при интеграции с обеспечиваемым компанией Huawei инструментарием IAP Kit для бесперебойной обработки внутриигровых платежей.

«Сотрудничество с Huawei по данному направлению принесло результат, — комментирует директор по развитию бизнеса компании Nekki Никита Коржавин. — Благодаря успешной интеграции предлагаемых компанией Huawei комплектов HMS Core мы можем обеспечивать более качественную графику, которая воплощает в жизнь хитросплетенный ландшафт игры».

К настоящему моменту игра Shadow Fight Arena снискала большой успех. Shadow Fight Arena, отмеченная наградой DevGAMM Awards как «Лучшая мобильная игра 2020 года», также удостоилась чести стать финалистом в категории «Лучшее аудиовизуальное исполнение» на Конкурсе мобильных игр (Mobile Games Awards) 2021 года и финалистом конкурса «Игра года-2021». Оба конкурса проводились на сайте Pocket Gamer.

Теперь Shadow Fight Arena доступна для загрузки в AppGallery.

Информация об AppGallery — одном из 3 ведущих магазинов приложений по всему миру

Концепция AppGallery заключается в создании открытой инновационной платформы для распространения приложений, доступной для потребителей и в то же время надежно защищающей конфиденциальность и безопасность пользователей. Магазин приложений AppGallery, входящий в тройку крупнейших площадок мира, предлагает широкий выбор глобальных и локальных приложений в 18 категориях и доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 540 миллионами ежемесячных активных пользователей по всему миру.

Информация о компании Nekki

Nekki — кипрский разработчик игр, на счету которого такие популярные наименования как Shadow Fight, Vector и 11x11. Разработанная компанией Nekki игра Shadow Fight Arena была финалистом в категории «Лучшее аудиовизуальное исполнение» на Конкурсе мобильных игр (Mobile Games Awards) 2021 года, проводившемся на сайте Pocket Gamer, а также на конкурсе «Игра года-2021», проходившем на той же платформе. Инструмент Cascadeur, разработанный компанией Nekki, также стал финалистом конкурса «Игра года-2020» на Pocket Gamer в категории «Лучший поставщик инструментов», участниками которой может быть любая компания, предоставляющая разработчикам инструментальные средства для содействия в создании игр для мобильных платформ. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://nekki.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1599504/image_1.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei