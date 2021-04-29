Ara Partners помогает руководству в приобретении px Group

Частная инвестиционная фирма, ориентированная на промышленную декарбонизацию, приобретает интегрированного оператора промышленных активов

СТОКТОН (Великобритания) и ХЬЮСТОН, 29 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Частная инвестиционная фирма Ara Partners, специализирующаяся на промышленной декарбонизации, сегодня объявила о своем партнерстве с руководством и компанией Aksiom Group в рамках приобретения компании px Group (далее — "px" или «Компания»).

Компания px Group, штаб-квартира которой находится в Стоктоне, Великобритания, является поставщиком комплексных инфраструктурных решений. Она управляет комплексными энергетическими и промышленными активами и предлагает дополнительные услуги менеджмента, проектирования и консалтинга в сфере энергетики. Кроме того, компания владеет промышленным центром "Saltend Chemical Park" (далее — «Солтенд») площадью 370 акров, расположенном в британском регионе Хамбер. На территории Солтенда находится несколько компаний мирового уровня, работающих с химическими веществами и возобновляемыми источниками энергии; кроме того, центр является партнером флагманского водородного проекта компании Equinor — H2H Saltend — на котором будет располагаться завод компании Pensana по переработке материалов, выпускающий ключевые элементы для сектора возобновляемых источников энергии. Руководителями px Group являются главный исполнительный директор Джофф Холмс (Geoff Holmes) и председатель правления Крис Пикотт (Chris Picotte).

Каждому из своих клиентов компания px Group предоставляет услуги высококвалифицированных сотрудников и экспертное сопровождение на основе более чем двадцатилетнего опыта эксплуатации комплексной энергетической инфраструктуры. Такой опыт является фундаментальным инструментарием, который применяется в управлении активами энергетического перехода, такими как улавливание и хранение углерода ("CCS") и водорода, которые, как ожидается, будут играть значимую роль на пути к декарбонизации Великобритании. В отличие от других возобновляемых источников энергии, CCS и водород представляют собой сложные промышленные активы, в большей степени применяемых на энергетических объектах, таких как предприятия по переработке природного газа и производству электроэнергии и ТЭЦ на биотопливе, где у px имеется долгий и успешный опыт работы. Компания активно поддерживает три наиболее заметных в Великобритании проекта по переходу на энергоресурсы в области развития — шотландский Acorn, Net Zero Teesside и Equinor H2H Saltend — и в настоящее время управляет сопутствующей инфраструктурой на каждой из этих территорий.

«Компания px утвердилась в качестве одного из ведущих промышленных операторов, и мы очень рады сотрудничеству с руководством, а также с командой Aksiom в деле развития основной энергетической инфраструктуры Великобритании, — заявил управляющий партнер Ara Partners Чарльз Черингтон (Charles Cherington). — Благодаря портфелю компаний, развивающих низкоуглеродные промышленные активы по всему миру, Ara осознает важную роль опытного оператора, менеджера проекта и инженера, которую играет px Group в рамках систематической разработки проектов и обеспечения производительности».

«Уже более 25 лет px демонстрирует своим ценным клиентам лучшую в классе работу и техническую поддержку, — заявил глава px Джофф Холмс (Geoff Holmes). — Последние несколько лет связаны с устойчивым ростом Компании, и мы по-прежнему с энтузиазмом относимся к перспективам развития энергетики и промышленности на территории Великобритании и ЕС. Команда px отмечает идеальное соответствие стратегического направления деятельности Компании целям компании Ara по промышленной декарбонизации. Мы рады приветствовать Ara в семье px и продолжить наше успешное сотрудничество с Aksiom».

«Отношения между px и Aksiom представляют собой настоящее партнерство, — заявил соучредитель Aksiom Group и председатель правления px Крис Пикотт (Chris Picotte). — Кроме того, Ara и Aksiom поддерживают давние деловые отношения, и мы рады тому, что такая фирма, как Ara, демонстрирующая низкий уровень углеродных выбросов, видит значительную перспективу в px. В то время как ситуация в энергетическом и промышленном секторах продолжает меняться на всей территории Великобритании и ЕС, такие опытные операторы, как px, будут играть решающую роль в этом переходе».

Ara Partners, руководство и Aksiom Group будут вести совместную работу над ускорением роста портфеля энергетических и промышленных проектов, расширением ассортимента интегрированных услуг в области энергетики и выходом на новые рынки Великобритании и ЕС.

О компании Ara Partners

Ara Partners — частная инвестиционная фирма, специализирующаяся на декарбонизации промышленности. Ara Partners вкладывает средства в промышленность и производство, химию и материалы, энергоэффективность и экологически чистое топливо, а также в пищевую промышленность и сельское хозяйство, стремясь к созданию предприятий, ориентированных на устойчивое развитие и соблюдение принципов ESG. Подробная информация о компании Ara Partners представлена на сайте www.arapartners.com.

О компании px Group

Компания px Group (далее — "px"), штаб-квартира которой находится в городе Стоктон-он-Тис, Великобритания, является одним из ведущих поставщиков комплексных интегрированных услуг, охватывающих эксплуатацию и обслуживание, инженерное обеспечение и энергетический менеджмент в рамках всего энергетического и промышленного комплекса Великобритании. Компания имеет более чем 25-летний опыт эксплуатации и управления высокосложными энергетическими и промышленными инфраструктурными активами, чем заслужила хорошую репутацию как компания, способная внедрить «мышление хозяина» на объектах, где она осуществляет свою деятельность.

px Group обладает выдающимися показателями в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (ОТБОС), что позволяет ей поддерживать устоявшиеся партнерские отношения с клиентами, о чем свидетельствует заключение и продление долгосрочных контрактов в устойчивых секторах с высоким порогом вхождения.

О компании Aksiom Group

Компания Aksiom Group, расположенная в Дублине, занимается поиском, приобретением и развитием перспективных сервисных компаний и дифференцированных стратегий управления активами в рамках европейского инфраструктурного сектора. Основатели Aksiom — Кристофер Пикотт (Christopher Picotte) и Луис Пайс Коррейя (Luis Pais Correia) — являлись акционерами, а также председателем правления (с 2013 года) и директором-членом правления (с 2014 года) компании px соответственно, на протяжении нескольких этапов ее развития.

Контакты для прессы: Greg Zuboff (Грег Зубофф), [email protected]

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http://www.arapartners.com



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