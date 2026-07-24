Aravind Eye Care System et Alcon inaugurent un centre mondial d'excellence dédié à la formation en rétinologie à Coimbatore, en Inde

La création d'un deuxième centre d'excellence renforce le partenariat entre Alcon et Aravind afin d'améliorer la formation en matière de soins de la rétine

Ce centre de formation spécialisé contribuera à élargir l'accès à des soins avancés en ophtalmologie rétinienne

COIMBATORE, Inde, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aravind Eye Care System et Alcon, leader mondial des soins ophtalmologiques, ont annoncé aujourd'hui le lancement du Centre d'excellence mondial Aravind Alcon (CoE) dédié à la formation en chirurgie vitréo-rétinienne à Coimbatore. Dans la continuité du lancement réussi du Centre mondial d'excellence en cataracte en 2024, ce nouveau centre marque la deuxième phase du partenariat entre Aravind et Alcon visant à combler l'une des lacunes les plus importantes dans le domaine des soins ophtalmologiques à l'échelle mondiale : l'accès à la formation en rétine. Ce centre d'excellence dédié à la vitréorétine permettra de renforcer les capacités chirurgicales en proposant aux ophtalmologistes une formation de pointe en rétine et en élargissant l'accès à des soins ophtalmologiques de qualité dans les régions mal desservies.

Mr. Rajkumar Narayanan, Senior Vice President, President Alcon International inaugurates the Aravind Alcon Global Centre of Excellence (CoE) for Vitreoretinal Surgery

Si la prise en charge de la cataracte s'est développée de manière efficace, celle des maladies de la rétine reste limitée en raison d'une pénurie de spécialistes qualifiés, notamment en Afrique, en Amérique latine et dans certaines régions d'Asie. Créé au sein de l'Aravind Eye Care System, ce centre est conçu comme un pôle de formation international qui allie une formation chirurgicale pratique à un enseignement virtuel évolutif, en mettant l'accent sur les compétences chirurgicales concrètes et le renforcement des capacités à long terme. Le centre dispose également d'un laboratoire de chirurgie vitréo-rétinienne à la pointe de la technologie et formera dans un premier temps environ 60 participants par an, tout en élargissant son rayonnement grâce à des programmes de formation virtuels.

S'exprimant à cette occasion, M. Raj Narayanan, vice-président senior et président des activités internationales d'Alcon, a déclaré : « Depuis plus de deux décennies, Alcon et Aravind travaillent en partenariat pour faire progresser la formation chirurgicale et contribuer à renforcer les soins ophtalmologiques à travers le monde. » L'inauguration de ce nouveau Centre mondial d'excellence en rétine marque une étape importante dans notre engagement commun à former la prochaine génération de professionnels de la vue grâce à une formation et un renforcement des compétences de niveau mondial. « Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat qui contribue à améliorer les résultats thérapeutiques des patients et à élargir l'accès à des soins ophtalmologiques de haute qualité à l'échelle mondiale. »

Le Dr Narendran, directeur médical de l'hôpital ophtalmologique Aravind de Coimbatore, a déclaré : « Au sein du réseau Aravind Eye Care System, la formation a toujours été au cœur de notre mission visant à éliminer la cécité évitable, et ce depuis le tout début. » Depuis plus de deux décennies, notre partenariat avec Alcon nous a permis de concrétiser cet engagement sous la forme d'une formation chirurgicale de niveau mondial. Nous sommes fiers que l'hôpital ophtalmologique Aravind de Coimbatore abrite désormais le premier centre d'excellence mondial dédié à la rétine en Inde. Cette initiative intervient à un moment crucial, car les maladies de la rétine constituent une cause de plus en plus fréquente de perte de la vue en Inde et dans le monde entier, et les besoins en chirurgiens spécialisés dans la rétine ne cessent de croître. Ce centre propose aux futurs ophtalmologues un parcours structuré et axé sur la pratique, leur permettant de maîtriser des interventions complexes avec précision et assurance. « Aux côtés d'Alcon, nous avons hâte de renforcer les soins ophtalmologiques, d'améliorer les résultats pour les patients et d'élargir l'accès à des traitements de qualité pour tous ceux qui en ont besoin. »

Le réseau Aravind Eye Care System est reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses soins ophtalmologiques, ainsi que pour sa formation médicale de niveau international et son transfert de connaissances. Ce nouveau centre contribuera à faire progresser la formation en vitréo-rétine en aidant à renforcer les capacités chirurgicales et à améliorer l'accès aux soins rétiniens dans les régions où les services spécialisés en rétine restent rares. En associant une formation pratique à un enseignement virtuel évolutif, cette initiative vise à renforcer les capacités à long terme du secteur de la santé et à contribuer à l'amélioration des résultats cliniques pour les patients à l'échelle mondiale.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir de manière éclatante. En tant que leader mondial dans le domaine des soins oculaires, fort d'une expérience de plus de 75 ans, nous proposons la gamme la plus complète de produits destinés à améliorer la vue et la qualité de vie des personnes. Nos produits destinés à la chirurgie et aux soins ophtalmologiques améliorent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays, atteintes de pathologies telles que la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les troubles de la réfraction. Nos plus de 25 000 collaborateurs contribuent à améliorer la qualité de vie grâce à des produits innovants, à des partenariats avec des professionnels de la vue et à des programmes visant à faciliter l'accès à des soins ophtalmologiques de qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur , www.alcon.com et.

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