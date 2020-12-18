Arctech Solar поставляет двухосные гелиотрекеры на объекты общей мощностью 150 МВт в Казахстане

Трекеры SkySmart и SkySmart II имеют принципиально новую конструкцию, эффективно исключающую затенение тыльной стороны модулей и повышающую энергетическую освещенность отраженного излучения за счет оптимизированной высоты системы. Двухосные (2P) трекеры представляют собой экономичное и надежное решение для работы с двусторонними фотоэлектрическими модулями, обеспечивая максимальную окупаемость капиталовложений и отвечая жестким климатическим требованиям, связанным с зимними погодными условиями в данном регионе.

«Установка солнечных модулей, производимых с использованием технологии гетероперехода, на трекинговые платформы будет способствовать улучшению эксплуатационных характеристик объектов солнечной энергетики, а также передаче новых знаний и ценного опыта для дальнейшего развития сегмента HJT», ― сообщил заместитель генерального директора группы компаний «Хевел» по корпоративным коммуникациям Антон Усачев.

Данный проект оснащения солнечных электростанций общей мощностью 150 МВт является вторым опытом сотрудничества компании Arctech Solar с группой компаний «Хевел» — владельцем и EPC-подрядчиком казахстанских объектов солнечной энергетики — после установки аналогичных объектов на р. Нуре с использованием стационарных сооружений мощностью 100 МВт. На данный момент суммарный объем ее поставок систем слежения за солнцем и стационарных сооружений в эту страну соответствует мощности, превышающей 420 МВт. Компания Arctech Solar продолжит искать возможности углубления сотрудничества с местными партнерами и эксплуатантами объектов солнечной энергетики и расширения географии своего присутствия.

О группе компаний «Хевел»

Группа компаний «Хевел» — крупнейший в России интегрированный производитель солнечных модулей. Компания является единственным в Европе производителем высокоэффективных солнечных элементов и модулей на гетеропереходе, обеспечивающих суммарную мощность 340 МВт в год. В состав компании также входит НТЦ — крупнейший в России научно-технический центр, специализирующийся на фотоэлектрической технике. Помимо предоставления EPC-услуг для солнечных электростанций коммунального масштаба, группа компаний «Хевел» разрабатывает различные технические решения для коммерческого транспорта и авиации, а также для неэлектрифицированных объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

О компании Arctech Solar

Компания Arctech Solar (SSE-STAR: 688408) является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков комплексных решений в виде систем слежения за солнцем, монтажных систем и встраиваемых в здания фотоэлектрических устройств (BIPV). За последнее десятилетие компания Arctech Solar успешно создала зарубежные дочерние предприятия / центры деловых услуг в Китае, Японии, Индии, США, Испании, Австралии, ОАЭ, Мексике, Чили, Бразилии и Вьетнаме. На конец 2019 года суммарная мощность установленного компанией оборудования составляла около 24 ГВт примерно на 900 объектах в 24 странах. На сегодняшний день компания Arctech Solar является надежным партнером в области систем слежения за солнцем, монтажных систем и встраиваемых в здания фотоэлектрических устройств (BIPV) по всему миру. www.arctechsolar.com

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