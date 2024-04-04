Arena объявляет о сотрудничестве с AMD

AMD и Arena масштабируют развертывание первого решения для тестирования на основе ИИ, предназначенного для оптимизации производительности графических процессоров следующего поколения.

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Arena, разработчик специализированных базовых моделей искусственного интеллекта, сегодня объявила о сотрудничестве с компанией AMD по масштабированию развертывания Arena Atlas — первого в мире ИИ-решения для тестирования и оптимизации функциональных узлов на основе новейшей полупроводниковой технологии.

В течение 2023 года AMD и Arena использовали Atlas в пилотном режиме для тестирования и оптимизации графических процессоров AMD RadeonTM. Быстро и автономно определяя пути оптимизации энергопотребления и производительности, инженеры AMD могут сосредоточиться на других задачах, что позволяет повысить эффективность и ускорить разработку продуктов. Atlas упрощает процесс настройки и тестирования полупроводников за счет искусственного интеллекта, способствуя созданию более быстрых и совершенных устройств для потребителей и профессионалов.

Atlas способен анализировать мультимодальные данные, выходящие за рамки стандартного текста и видео, такие как кривые мощности, температурные профили и потоковое HD-видео, что дает более полное представление о поведении сложного графического процессора. Благодаря этому Atlas может выполнять задания по тестированию и настройке в автономном режиме, сокращая рабочую нагрузку инженеров и помогая ускорить некоторые аспекты планов выпуска новых продуктов. «Подтвержденные нами возможности Atlas для тестирования — это только начало, — считает Пратап Ранаде (Pratap Ranade), соучредитель и генеральный директор компании Arena. — В будущем Atlas также сможет помочь при отладке, анализе первопричин и, в конечном итоге, способствовать разработке более совершенных микросхем и другой сложной электроники».

«Помимо предоставления нашим клиентам новейших возможностей, позволяющих задействовать весь потенциал искусственного интеллекта в их бизнесе и отраслях специализации, AMD стремится использовать передовые технологии ИИ также и внутри компании для совершенствования собственных процессов, что в итоге приведет к поставке лучших решений нашим заказчикам, — говорит Андрей Здравкович (Andrej Zdravkovic), старший вице-президент и директор по программному обеспечению AMD. — Atlas помогает упростить трудоемкий и длительный процесс ручной настройки и тестирования современных сложных технологий GPU, являясь подспорьем для нашим инженеров по максимальной оптимизации продуктов следующего поколения».

О компании Arena AI

Основанная в 2019 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, компания Arena верит в то, что существует лучший способ для создания и продажи любого продукта. Опирающиеся на отраслевые мультимодальные базовые модели ИИ продукты Arena для передовых производств, потребительских брендов и дистрибьюторов масштабируются и внедряются во всем мире в некоторых крупнейших мировых компаниях из списка Fortune 500.

Arena поддерживается компаниями Initialized Capital, Goldcrest Capital, Founders Fund, Fifth Down Capital, Garuda Ventures и ангелами-инвесторами, такими как Питер Тиль (Peter Thiel), Майкл Зайбель (Michael Seibel), генерал Дэвид Петреус (David Petraeus), Касар Юнис (Qasar Younis) и другие.

Контакты:

Алисон Вавжинек (Alison Wawrzynek)

[email protected]

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