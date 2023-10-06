Arf PAY360'de 'En İyi Kredilendirme Girişimi' Ödülünü Aldı

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Arf

06 Oct, 2023, 01:00 ET

ZUG, İsviçre, 6 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- İsviçre merkezli Türk fintech girişimi Arf, En İyi Kredilendirme Girişimi kategorisinde birinci olarak, Altın PAY360 Ödülüne hak kazandı.

4 Ekim'de Londra'da gerçekleşen PAY360 ödül töreninde, Arf ödeme sektörüne yaptığı katkılar ve kredi inovasyonuna liderlik etmesi nedeniyle 'En İyi Kredilendirme Girişimi' kategorisinde altın ödülü kazandı. Arf, sektörde bu ödülü alan ilk Türk girişimi oldu.

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Arf wins “Best Lending Initiative” at PAY360 Awards
Arf wins “Best Lending Initiative” at PAY360 Awards

Arf Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Erhat Nalbant, "Global arenada en iyi kredilendirme girişimi olarak bu ödüle değer görüldüğümüz için çok mutluyuz," dedi.

Nalbant, "Arf'ın altyapısı, finansal kuruluşların günlük likiditeye erişmesini ve ön fonlamaya ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı ödemeler gerçekleştirmesini sağlıyor. Sektördeki temel sorunları çözerek, yalnızca 10 ay içinde 400 milyon dolar kredi sağladık ve yaklaşık 0,5 milyar dolar on-chain hacim yarattık. Dünya çapında daha iyi finansal hizmetlere erişimi artırmaya devam edeceğiz," yorumlarında bulundu.

Firma, Web3 teknolojilerinin küresel ödemelerde tamamen şeffaf bir şekilde nasıl devrim yaratabileceğinin öncü bir örneği. İsviçre merkezli ve oradaki regülasyonlara tabi olan likidite platformu olan Arf, alacak bazlı krediler sunarak güçlü bir tokenizasyon vakası oluşturuyor ve Web3 ile geleneksel finans arasında köprü görevi görüyor.

PAY360 Ödül Töreni, 16. yılında ödemeler sektörünün en köklü etkinliklerinden biri. Ödeme sektörünün en büyük derneği olan The Payments Association tarafından düzenlenen ödül töreni, sektörün ilerlemesine katkıda bulunan şirketleri ödüllendirerek inovasyonu ve işbirliğini desteklemeyi hedefliyor.

Arf geçen yıl da PAY360'de 'Finansal Hizmetlerde Kripto ve/veya Blok Zincirinin En İyi Kullanımı' kategorisinde Gümüş Ödüle değer görülmüştü.

Arf Hakkında

Arf, uluslararası ödemeler yapılabilmesi için lisanslı finansal kuruluşlara kısa vadeli ve USDC tabanlı kredi sağlayan global bir likidite platformudur. Şeffaflık vizyonuyla Arf, dünya genelindeki finans kuruluşların likiditeye erişimini artırmayı amaçlamaktadır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2239906/Arf_Best_Lending_Initiative.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1915574/Arf_Logo.jpg

SOURCE Arf

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