Ariel и Hoerbiger объявили о партнерстве в области решений для водородного транспорта

Компании Ariel и Hoerbiger объявили о партнерстве в области безмасляных компрессоров для транспортных средств на водородном топливе

МАУНТ-ВЕРНОН (шт. Огайо), 28 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Ariel, крупнейший в мире производитель поршневых газовых компрессоров, и компания Hoerbiger, мировой лидер в сфере производства компонентов поршневых газовых компрессоров, объявили о заключении соглашения о создании решений для безмасляных компрессоров, способных удовлетворить требования к сжатию водорода для будущего рынка водородных транспортных средств, включая общественный транспорт, крупные автопарки, частные автотранспортные компании, поезда, катера/корабли, а также других систем заправки транспортных средств с большим объемом топлива под высоким давлением.

В течение последнего года компании Ariel и Hoerbiger сотрудничали, используя возможности совместных исследований, разработок, проектирования, материаловедения, производства и сборки для создания компрессоров, необходимых для многих проектов по всему миру по заправке автомобилей большим объемом топлива высокого давления, находящихся на этапах планирования или реализации.

Компания Hoerbiger сможет поставлять комплексные компрессорные решения в качестве компонента для заправочных установок большого объема/высокого давления, использующих любой источник водорода.

Ariel Corporation: Компания Ariel является крупнейшим в мире производителем поршневых газовых компрессоров и задает стандарты качества, надежности и обслуживания клиентов. С 1966 года компания Ariel поставила более 65 000 компрессоров, которые были установлены в более чем 100 странах мира. Компрессоры компании Ariel используются в широком спектре систем, обслуживающих мировые энергетические рынки, рынки промышленного газа, а также обеспечивающих транспортировку, хранение и доставку сжатого газа. Являясь производителем мирового класса, компания Ariel устанавливает отраслевые стандарты благодаря экспертному проектированию и производству, ведущим в отрасли исследованиям и разработкам, а также высочайшему качеству обслуживания клиентов.

Компания HOERBIGER активно работает по всему миру в энергетическом секторе, перерабатывающей промышленности, автомобильной промышленности, машиностроении, в области техники безопасности и электротехнической промышленности. В 2021 году компания имела 5 862 сотрудника в 131 филиале в 46 странах с объемом продаж в 1,119 млрд евро. Продукция и услуги компании используются в поршневых компрессорах, устройствах регулирования расхода газа, автомобильных приводах, вращающихся соединениях, устройствах взрывозащиты, газопоршневых двигателях и в автомобильных гидравлических системах.

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