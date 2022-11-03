Arta Finance: цифровой семейный офис и финансовые сверхспособности как у сверхбогатых.

Компания Arta Finance: цифровой семейный офис для всего мира, предоставляющий финансовые сверхспособности сверхбогатых людей с помощью технологий.

Компания Arta Finance привлекла более 90 млн долларов США от инвестиционных фондов Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management и заручилась поддержкой более 140 частных инвесторов, чтобы сделать финансовые сверхвозможности сверхбогатых людей и услуги семейных офисов доступными для каждого.

МАУНТИН-ВЬЮ (шт. Калифорния, США), 3 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Arta Finance, цифровой семейный офис, представила свою платформу, которая сегодня стала доступна аккредитованным инвесторам в Соединенных Штатах. Компания Arta Finance предлагает возможности, индивидуальный подход и связи, которые до сих пор были доступны только сверхсостоятельным людям с их семейными офисами — компаниями, управляющими капиталом состоятельных семей. В семейных офисах, как правило, работают команды профессионалов, которые используют сложные финансовые стратегии и предлагают эксклюзивные инвестиционные возможности. С помощью технологий компания Arta Finance стремится сделать эти преимущества доступными миллионам людей по всему миру. До выхода на рынок компания привлекла более 90 миллионов долларов США от инвестиционных фондов Sequoia Capital India, Ribbit Capital и Coatue Management, а также заручилась инвестиционной поддержкой более 140 лидеров отрасли технологий и финансов, таких как Бетси Коэн (Betsy Cohen), Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и Рам Шрирам (Ram Shriram).

Arta Finance is the digital family office for the world. It empowers more people to gain the financial superpowers that, until now, were the domain of ultra-high net worth individuals. To learn more about Arta Finance or to request an invite please visit www.artafinance.com.

«Мы считаем, что мощная финансовая стратегия и обеспеченное, счастливое будущее не должны быть монополией сверхбогатых людей, — заявил генеральный директор и соучредитель компании Arta Finance Цезарь Сенгупта (Caesar Sengupta).— Каждый должен иметь возможность взять на себя ответственность за свою финансовую жизнь так же, как это делают более состоятельные и финансово образованные люди. Поэтому мы предлагаем то, что умеем лучше всего — разрушаем барьеры на пути к сложным финансовым операциям с помощью технологий».

Интеллектуальное инвестирование и расширение доступа

Цель компании Arta Finance — помочь каждому участнику взять на себя ответственность за собственное финансовое будущее. Она открывает доступ к альтернативным активам, предоставляет ликвидность через кредитную линию для отвечающих ее критериям участников и использует искусственный интеллект для интеллектуального инвестирования на открытых рынках. Участники также включены в экосистему компании Arta Finance, состоящую из профессионалов в области финансов и стиля жизни, которые помогут им защитить свое богатство и лучше его использовать. Все это компания делает без административных накладных расходов, назойливой рекламы, неудобных пользовательских интерфейсов и непомерных комиссий, с которыми часто сталкиваются люди, обращающиеся за финансовой консультацией.

«Компания Arta Finance использует потенциал технологий в интересах тех, кто ищет возможность управления капиталом, но до сих пор не нашел подходящую платформу, — заявила Бетси Коэн, основатель и бывший генеральный директор компании The Bancorp и председатель правления компании FinTech Masala. — Компания Arta Finance пошла навстречу таким клиентам, предоставив более простой, быстрый и полный доступ. Компания Arta Finance находится в начале своего захватывающего пути под управлением первоклассной команды с глубокими знаниями в области технологий. Я с нетерпением жду возможности стать участником ее платформы».

Участники платформы Arta Finance будут иметь возможность:

Получить доступ к альтернативным активам, таким как частные инвестиции. Компания Arta Finance открывает инвестиционные возможности, в том числе рынок частных инвестиций, венчурного капитала, частных долговых обязательств и недвижимости, для людей, которые обычно не имеют к ним доступа. Компания Arta Finance начинает свою деятельность со средствами 10-ти ведущих управляющих фондами, которые стабильно обеспечивали высокую доходность в течение последних нескольких десятилетий. Участники платформы могут начать с инвестиций в размере от 10 тысяч долларов США.

Компания Arta Finance открывает инвестиционные возможности, в том числе рынок частных инвестиций, венчурного капитала, частных долговых обязательств и недвижимости, для людей, которые обычно не имеют к ним доступа. Компания Arta Finance начинает свою деятельность со средствами 10-ти ведущих управляющих фондами, которые стабильно обеспечивали высокую доходность в течение последних нескольких десятилетий. Участники платформы могут начать с инвестиций в размере от 10 тысяч долларов США. Иметь ликвидность без продажи активов. Участники платформы Arta Finance, соответствующие ее критериям, могут получить кредитную линию под залог своих активов по лучшим в отрасли ставкам. Это означает, что участники могут продолжать инвестировать в рынок вместо того, чтобы продавать свои акции в неподходящее время для покрытия краткосрочных расходов, таких как авансовый платеж за дом или налоговая декларация.

Участники платформы Arta Finance, соответствующие ее критериям, могут получить кредитную линию под залог своих активов по лучшим в отрасли ставкам. Это означает, что участники могут продолжать инвестировать в рынок вместо того, чтобы продавать свои акции в неподходящее время для покрытия краткосрочных расходов, таких как авансовый платеж за дом или налоговая декларация. Создать собственный индивидуальный план инвестиционной игры. Разработанный компанией Arta Finance искусственный интеллект позволяет участникам создавать высоко персонализированные, автоматизированные портфели с использованием акций, облигаций, опционов и кредитного плеча. Такие портфели под управлением ИИ имеют целью обеспечить более высокую доходность с поправкой на риск по сравнению с такими альтернативами, как ETF, прямые индексы или большинство роботов-консультантов, с сохранением низких и прозрачных комиссий.

Разработанный компанией Arta Finance искусственный интеллект позволяет участникам создавать высоко персонализированные, автоматизированные портфели с использованием акций, облигаций, опционов и кредитного плеча. Такие портфели под управлением ИИ имеют целью обеспечить более высокую доходность с поправкой на риск по сравнению с такими альтернативами, как ETF, прямые индексы или большинство роботов-консультантов, с сохранением низких и прозрачных комиссий. Совместно повысить уровень знаний. Сверхбогатые также получают преимущество, делясь друг с другом финансовыми ноу-хау. Члены платформы Arta Finance могут общаться с пользой для себя в Arta Pulse . На этой безопасной площадке участники могут находить новые финансовые возможности, сравнивать себя со своими коллегами и учиться на том, что делают другие.

Сверхбогатые также получают преимущество, делясь друг с другом финансовыми ноу-хау. Члены платформы Arta Finance могут общаться с пользой для себя в . На этой безопасной площадке участники могут находить новые финансовые возможности, сравнивать себя со своими коллегами и учиться на том, что делают другие. Инвестировать с уверенностью. Безопасность является ключевым направлением для команды Arta Finance, члены которой имеют многолетний опыт создания высокозащищенных и надежных продуктов в таких компаниях, как Google. Компания Arta Finance работает на платформе Google Cloud, использует самые высокие стандарты шифрования с использованием открытых ключей, а также биометрическую и аппаратную аутентификацию, что гарантирует участникам платформы безопасное и простое ее использование как на телефоне, так и на компьютере.

Безопасность является ключевым направлением для команды Arta Finance, члены которой имеют многолетний опыт создания высокозащищенных и надежных продуктов в таких компаниях, как Google. Компания Arta Finance работает на платформе Google Cloud, использует самые высокие стандарты шифрования с использованием открытых ключей, а также биометрическую и аппаратную аутентификацию, что гарантирует участникам платформы безопасное и простое ее использование как на телефоне, так и на компьютере. Платить комиссию в зависимости от дохода. Компания Arta Finance гарантирует четкие и прозрачные тарифы, чтобы участники точно знали, как рассчитывается комиссия. Участники платформы не платят торговых комиссий или сборов за хранение, при этом участники, отвечающие критериям компании Arta Finance, смогут платить комиссию в зависимости от полученного дохода, чтобы интересы компании и участников платформы еще больше совпадали.

Будущее финансов — за технологиями

В прошлом члены команды Arta Finance руководили финтех-продуктами в Google, помогали управлять продуктами стоимостью в миллиарды долларов с миллиардами пользователей, создавали «квантовые» хедж-фонды и руководили ими, а также увеличили число пользователей ряда новых продуктов с 0 до более 100 миллионов. Миссия команды Arta Finance — использовать технологии, чтобы сделать личные финансы простыми, доступными, красивыми, а также более увлекательными.

За последний год компания Arta Finance приобрела MoneyMinx.com, учредила фонд Arta Foundation с 2% своего уставного капитала и получила инвестиции от ряда крупнейших компаний, работающих в отрасли технологий и финансов.

Шайлендра Сингх (Shailendra Singh), управляющий директор компании Sequoia Capital India заявил, что компания Arta Finance выбрала «огромную нерешенную проблему в глобальном финтех-пространстве. Цезарь и его команда обладают уникальным опытом создания множества передовых продуктов, которыми пользуются миллиарды пользователей Интернета. Подобно многим другим потребительским финтех-компаниям, с которыми мы сотрудничаем, эта также предлагает наиболее ориентированный на пользователя подход, наиболее удобный пользовательский интерфейс и наиболее гибкую и масштабируемую платформу из всех существующих сегодня. Мы рады участвовать вместе с командой Arta Finance в ее вдохновляющей работе».

«Предлагаемый компанией Arta Finance подход на основе цифровых технологий открывает новые инвестиционные возможности, которые ранее были недоступны миллионам людей, — заявил генеральный партнер компании Coatue Management Майкл Гилрой (Michael Gilroy). — Мы видим возможность масштабировать работу компании Arta Finance, чтобы помочь большему числу людей увеличить свое благосостояние».

«В компании Arta Finance нас вдохновляет глубина понимания двух важнейших вещей. Во-первых, это сложность финансовых услуг и необходимость более прозрачного доступа к информации для принятия более взвешенных решений, — заявил основатель компании Ribbit Capital Мики Малка (Micky Malka). — Во-вторых, это автоматизация с использованием лучших доступных технологий. В компании Arta Finance мы видим и то, и то. Они понимают потребителя, понимают его проблемы и имеют опыт работы с наилучшими технологиями. Мы рады, что они смогут повлиять и изменить отношение каждого из нас к своему капиталу и активам».

Отсчет пошел

Платформа компании Arta Finance создана для всех пользователей по всему миру, однако сегодня она будет впервые представлена в США для аккредитованных инвесторов. После получения необходимых разрешений регулирующих органов продолжится ее расширение в других странах и сегментах инвесторов. Глобальный список ожидания для участия в платформе уже открыт.

Чтобы узнать больше о компании Arta Finance или получить приглашение посетите ее веб-сайт по адресу www.artafinance.com.

Информация о компании Arta Finance

Компания Arta Finance — это цифровой семейный офис для всего мира. Она дает возможность большему количеству людей обрести финансовые сверхспособности, которые до сих пор были прерогативой людей со сверхвысоким уровнем дохода. Компания Arta Finance — инвестиционный консультант, зарегистрированный Комиссией по ценным бумагам и биржам США, использует искусственный интеллект и машинное обучение для интеллектуальных инвестиций в акции на открытом рынке и альтернативных инвестиций, включая частные инвестиции, венчурный капитал и недвижимость, и открывает доступ к финансовым знаниям, чтобы помочь каждому участнику платформы достичь своих уникальных целей. Компанию Arta Finance, основанную командой бывших руководителей и научных сотрудников компании Google, поддерживают инвестиционные фонды Sequoia Capital India, Ribbit Capital, Coatue Management, а также более чем 140 знаменитостей отрасли технологий и финансов. Более подробная информация о компании Arta Finance представлена на веб-сайте artafinance.com.

Важная информация о раскрытии информации

Настоящий документ носит исключительно информационный характер и не является приглашением или призывом к покупке или продаже ценных бумаг. Инвестирование сопряжено с рисками, включая возможность потери основной суммы. Нет никаких гарантий того, что стратегии и услуги, предлагаемые компанией Arta Finance, будут успешными или превзойдут другие стратегии и услуги.

Все мнения, выраженные в настоящем документе, представляют собой суждения автора или цитируемого лица (лиц) на дату составления настоящего документа и могут быть изменены без предварительного уведомления. Никакие заявления не являются фактами, включая заявления относительно тенденций, рыночных условий и опыта или знаний автора или цитируемого лица (лиц), и основаны на текущих ожиданиях, оценках, мнениях и/или убеждениях. Рекомендации были предоставлены по просьбе компании Arta Finance.

Показатели прошлых периодов не являются гарантией будущих результатов. Рассматриваемые в настоящем документе инвестиции могут подходить не всем инвесторам в зависимости от их конкретных инвестиционных целей и финансового положения. Перед принятием решения об инвестировании в компанию Arta Finance инвесторы должны самостоятельно оценить каждую инвестицию в контексте своих собственных целей, профиля риска и обстоятельств.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=eo2SFRyb9zc

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1934558/Arta_Finance.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1934557/Arta_Logo.jpg

SOURCE Arta Finance