Artmarket.com, das bereits mit Artprice auf NFTs ausgerichtet ist, reagiert auf ein Interview auf BFM Crypto mit Bruno Le Maire und insbesondere auf seinen Wunsch, Frankreich zum „Zentrum des Krypto-Asset-Ökosystem" zu machen

PARIS, 23. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Am 17. Oktober 2022 wurde Bruno Le Maire – Minister für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität – von BFM Crypto zum Thema Krypto-Assets interviewt.

Artmarket.com nimmt die Erklärung von der Staatsspitze des Wirtschaftspotenzial des Krypto-Asset-Ökosystems aufmerksam zur Kenntnis und vor allem den Wunsch, Frankreich zum „Europäischen Zentrum des Krypto-Asset-Ökosystems" zu machen. Bruno Le Maire erklärt: „Und wir wollen, dass Frankreich das Europäische Zentrum des Krypto-Asset-Ökosystems wird."

Er sagte auch: „Heute hat Frankreich einige der innovativsten DASPs der Welt und kann auf eine bemerkenswerte Ansammlung von Krypto-Know-how zurückgreifen, sei es wissenschaftlich, IT, finanziell, juristisch oder kommerziell."

Artmarket.com ist bestens vorbereitet, dazu beizutragen, Frankreich zu einem führenden Anbieter von Krypto-Assets in Europa und auch auf der Welt zu machen, speziell im Bereich der Art NFTs, die von allen bekannten Akteuren auf dem Kunstmarkt gerne angenommen werden.

Als weltweiter Marktführer bei den Informationsanbietern für den Kunstmarkt und Pionier im Internet seit 1987 mit Group Serveur, hat Artprice by Art Market (zweimal von BPI France als „Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet) alle Vorteile, technologisches Know-how und Fachwissen, um Frankreich einen Platz als international führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Krypto-Kunst zu verschaffen.

Artmarket.com verfügt bereits über einen permanenten Informationsfeed auf täglichen NFT-Nachrichten in 119 Ländern, als die weltweit führende Presseagentur für den Kunstmarkt, NFTs und Metaverse:

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artprice von Artmarket.com bestätigt, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2022 das Phänomen des Art NFT (auf Französisch Jeton Non Fongible) zu einem dauerhaften Segment des Kunstmarktes auf allen Kontinenten geworden ist und der Umsatz und das Volumen in der zweiten Jahreshälfte von 2022 weiterhin zugenommen haben. Diese Beschleunigung wurde in erster Linie durch a) die Säuberung der Kryptowährungen und b) die Einführung einer viel günstigeren Gesetzgebung in den USA ausgelöst. Inzwischen hat Europa einen Regulierungsrahmen eingeführt, der das Umfeld der Kryptowährungen überwacht und kontrolliert und so Verbrauchern, Investoren und Betreibern mehr Vertrauen gibt.

Diese Verordnung ist Gegenstand von Studien, Kolloquien und Vorschlägen an große französische und europäische Regierungsstellen durch das Art & Law Institute, an dem Artprice von Artmarket seit 1997 stark beteiligt ist.

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com, merkt an: „In unseren verschiedenen jährlichen Berichten zum Kunstmarkt und unserer Kommunikation mit Investoren haben wir NFTs schon immer in unsere Studien inkludiert. Und wir haben immer gesagt, dass man diesen Markt mit exponentiellem Wachstum nicht verstehen kann, ohne die entscheidende Bedeutung von Blockchains, Kryptowährungen und deren kultureller Herkunft im Cypherpunkmilieu (Zeitraum der PGP-Datenverschlüsselung in den frühen 1990er Jahren) zu kennen."

OpenSea USA, die führende NFT-Plattform, erklärt selbst, dass 80 % der primären Themen von Art NFTs sich wahrscheinlich auf die geistigen Eigentumsrechte Dritter auswirken werden. Angesichts dieser Beobachtung hat OpenSea angekündigt, dass es Lösungen erwägt, um diesem Übel entgegenzuwirken und Verkäufer und Käufer zu schützen. Für dieses Problem gibt es nur eine sinnvolle Lösung: die Zertifizierung des primären Art-NFT-Marktes durch die Blockchain und Smart Contracts von Artprice.

Gerade in der Hauptausgabe von Art NFTs ist Artprice von Artmarket.com der einzige Anbieter auf dem Weltmarkt, der unter Berücksichtigung aller zugrundeliegenden Parameter und Daten in der Lage ist, die Zertifizierung der primären Ausgaben von Art NFTs wirklich zu erfüllen.

Diese Fähigkeit, primäre Ausgaben von Art NFTs zu zertifizieren, basiert auf der Tatsache, dass Artprice by Artmarket.com der weltweit führende Anbieter von Informationen zum Kunstmarkt und seit 25 Jahren Autor seiner autoritativen Datenbanken ist. Diese wiederum enthalten das weltweit größte Dokumenteninkasso aus Noten, Manuskripten und Auktionskatalogen seit 1700, was im Gegenzug die Authentizität und den historischen Beweis seiner Datenbanken garantiert.

Artprice by Artmarket.com zielt darauf ab, durch sein Metaverse, das das ultimative und unvermeidbare Ergebnis der NFT-Revolution ist, die erfolgreichste und wettbewerbsfähigste Plattform für Art NFTs zu werden.

Dieses Metaverse ist die Garantie für ein exponentielles und kontinuierliches Wachstum von Art Market by NFTs. Dies wird von seiner Blockchain und seinen Smart Contracts begleitet, um eine faire Vergütung der Künstler zu ermöglichen, mit Urheberrechtsgesellschaften wie ADAGP, von denen Artprice seit langem einer der Hauptmitwirkenden im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen der Reproduktion zur Unterstützung von Künstlern ist.

Der Wirtschaftsminister fügt hinzu: „In unmittelbarer Zukunft freue ich mich über die Umstellung von Ethereum auf Proof of Stake, der viel weniger Energie verbraucht."

Dies steht im Einklang mit der Blockchain von Artprice by Artmarket.com, die Ethereum hauptsächlich für seine Smart Contracts verwenden wird, wie in der jüngsten Pressemitteilung des Unternehmens bekanntgegeben wurde, welche die Umstellung von Ethereum 2.0 von „Proof of Work" (PoW) zu „Proof of Stake" am 15. September 2022 dokumentiert:

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-with-a-99-95-reduction-in-energy-consumption-the-merge-is-a-historic-and-ecological-success-for-ethereum-the-reference-cryptocurrency-for-artprice-and-for-the-art-nft-market-301625211.html

Artmarket.com hat in den letzten drei Jahren den Übergang zu der „Fusion" (The Merge) für die dekarbonisierte Blockchain Ethereum 2.0 im Kontext der globalen Energiekrise verfolgt, die erst am Anfang steht. Laut Ihrem Gründer Vitalik Buterin bricht der Stromverbrauch der Blockchain ETH dank der „Fusion" nach 7 Jahren Entwicklung und erfolgreichen Betatests durch die Änderung vom „Proof of Work" (PoW) zum „Proof of Stake" (PoS) um mehr als 99,95 % ab.

Die Tatsache, dass Artprice bereits drei Jahre zuvor mit der Blockchain Ethereum und ihrem Smart Contract als Referenz auf Art Market for NFTs gerechnet hatte, wird durch den offiziellen Versand von Christie's am 27. September 2022 durch die Einführung von Christie's 3.0, die auf der Blockchain Ethereum basiert, weiter verstärkt.

Einer Artprice-Studie besagt:

„Alle Marktmacher auf dem Kunstmarkt und insbesondere die Mehrheit der weltweiten Auktionshäuser verfügen jetzt über eine NFT-Abteilung für katalogisierte und Online-Verkäufe im Laufe des Jahres. Ebenso beginnen alle großen Strukturen der Museumsindustrie und in den Kunstgalerien, ihre eigenen NFTs zu veröffentlichen.

Die digitale Kunst, die in den 1980er-Jahren geschaffen wurde, startet endlich eine echte Revolution, indem sie fast eine halbe Milliarde NFT-Begeisterte beeinflusst, Käufe zu sehr erschwinglichen Kosten vorzunehmen.

Es gibt bereits mehr als 54.000 Künstler, die von Artprice identifiziert wurden und ihre NFTs direkt für ihre Einkäufer produzieren, und dies ist erst der Anfang dieses Paradigmenwechsels.

Es ist ein wichtiges Ereignis, das die Struktur des Kunstmarktes und seiner Akteure endgültig verändert, wie es laut Soziologen, Kunsthistorikern und Analysten bereits seit 1950 bekannt ist. Dies wird auch von den verschiedenen Abteilungen von Artprice bestätigt, insbesondere in Bezug auf die Zahlen."

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/29/artmarket_com-rapport-financier-s1-2022-les-capitaux-propres-depassent-les-30m-eur-rn-en-progression-record-ca-s1-mise-en-place

Artmarket.com wird dazu beitragen, Frankreich und Europa die Möglichkeit zu geben, die angelsächsische Vormachtstellung im Bereich der Krypto-Assets auszugleichen. Dies wird dem Minister für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und digitale Souveränität die einzigartigen Fähigkeiten von Artprice by Artmarket.com, dem weltweit führenden Anbieter von Informationen zum Kunstmarkt seit 25 Jahren, in Bezug auf die Zertifizierung der primären Ausgabe im Bereich der NFTs und der Kryptokunst auf eine allgemeinere Weise vorstellen.

Über Artmarket:

Artmarket.com ist notiert bei Eurolist von Euronext Paris, SRD Long Only und Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Artmarket und seine Artprice-Abteilung wurden 1997 vom aktuellen Geschäftsführer Thierry Ehrmann gegründet.

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt und mit seiner Artprice-Abteilung und anderen Strukturen der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Akkumulation, Verwaltung und Verwertung von historischen und aktuellen Kunstmarktinformationen. Seine Datenbanken enthalten mehr als 30 Millionen Indizes und Auktionsmarktergebnisse von mehr als 793.000 Kunstschaffenden.

Artprice von Artmarket ist der weltweit führende Informationsanbieter für den Kunstmarkt und verfolgt die Ambition, über seinen Global Standardized Marketplace zur wichtigsten globalen Kunst-NFT-Plattform zu werden.

Artprice Images® ermöglicht uneingeschränkten Zugang zur größten Kunstmarkt-Bilddatenbank der Welt: Sie umfasst ganze 180 Millionen digitale Bilder von Fotos oder gravierten Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren KunsthistorikerInnen.

Artmarket erfasst mit seiner Artprice-Abteilung kontinuierlich die Daten von 6.300 Auktionshäusern und liefert den größten Presse- und Medienagenturen wichtige Informationen zum Kunstmarkt (7.200 Publikationen). Seine 5,4 Millionen Nutzer (angemeldete Mitglieder und Teilnehmer über soziale Medien) haben Zugang zu den Beiträgen anderer Mitglieder – dieses Netzwerk bildet aktuell den führenden weltweiten standardisierten Marktplatz, den Global Standardized Marketplace®, für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu einem Festpreis oder Angebotspreis (regulierte Auktionen gemäß Artikel L 321.3, Absatz 2 und 3 des französischen Handelsgesetzbuches).

Artmarket hat mit seiner Artprice-Abteilung (im November 2018 zum zweiten Mal für einen weiteren Zeitraum von drei Jahren) das staatliche Gütesiegel „Innovatives Unternehmen" von der öffentlichen Investmentbank (BPI) erhalten, die das Unternehmen dabei unterstützt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice veröffentlichte seinen Marktbericht für ultrazeitgenössische Kunst 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Der Halbjahresbericht 2022 von Artprice: Der Kunstmarkt verzeichnet im Westen wieder ein starkes Wachstum:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Der globale Kunstmarktbericht 2022 von Artprice von Artmarket, veröffentlicht im März 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Der Artprice-Marktbericht 2020/21 für zeitgenössische Kunst von Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

