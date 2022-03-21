Asian Hall of Fame 音樂會惠及烏克蘭戰爭難民

一年一度的母親節慈善音樂會向烏克蘭婦女和兒童難民運送救援物資

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Asian Hall of Fame

Mar 21, 2022, 05:54 ET

洛杉磯2022年3月21日 /美通社/ -- Asian Hall of Fame 啟動危機救濟基金並舉辦母親節慈善音樂會，向烏克蘭婦女和兒童難民運送救濟物資。運送難民中心的包裹包括毯、襪、尿片、嬰兒濕紙巾、衛生巾和乾糧等最急需的物資。 第一場音樂會在疫情期間運送 28,500 項醫療用品。

備有紅地毯活動、十道菜午餐和鍵盤手 Ed Roth & Friends 的世界級音樂會，將於 5 月 5 日（星期四）下午 12:00 （太平洋標準時間）在外國媒體的熱門地點 888 Seafood Restaurant 開鑼。已確認到場的媒體包括 Getty Images、鳳凰衛視、ETTV 等。此次拍賣包括來自 Dior、Louis Vuitton 和 Chanel 的禮品。將提供龍蝦麵、蝦點心和其他特色菜。

Asian Hall of Fame 母親節慈善音樂會
Asian Hall of Fame 母親節慈善音樂會

行政總裁兼總裁 Maki Hsieh 表示：「Asian Hall of Fame 的入選者、影響者和藝術家社群對針對烏克蘭和人類的不公義暴力感到震驚。我們的危機救濟基金加入了全球人道主義工作，為婦女和兒童提供難民中心現在最急需的物資。

身為九屆格林美獎得主的鍵盤手 Ed Roth 為音樂總監領導樂隊，並與 The Eagles 的 Joe Walsh、流行歌星 Annie Lennox、搖滾傳奇人物 Robby Krieger 和 Red Hot Chili Peppers 的 Chad Smith 等偶像同台表演、製作和合作。而低音吉他手 Will Birckhead (J. Lo)、敲擊樂手 Rock Deadrick (Diana Ross) 和 Maki Mae (Robby Krieger、Ed Roth) 也加入他的行列。

母親節慈善音樂會是 2022 季的環節之一，透過文化活動、政策論壇、音樂會、手機遊戲、有聲讀物和音樂專輯來促進社會正義，從而促進亞洲的代表性。可在以下網站購買 VIP 門票：www.asianhalloffame.org/tickets。藝術家和高層管理人員可接受專訪。

可以在此處申請記者証：https://www.asianhalloffame.org/press-credentials

關於 ASIAN HALL OF FAME 

Asian Hall of Fame 於 18 年前在西雅圖成立，總部設於洛杉磯，是一項全球認可計劃，旨在透過提升亞裔在美國和世界的貢獻來克服反亞裔暴力。全年計劃的高潮活動是慶祝功夫偶像李小龍、奧運選手克麗絲蒂山口等人物的頒獎典禮。籌款為創傷倖存者、特殊需要和職業生涯早期的研究員提供獎學金。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.asianhalloffame.org 或聯絡 Rochelle Srigley | (626) 600-9148 | [email protected] 和 Holly Zhang （外國傳媒）｜ [email protected]

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