Asian Hall of Fame 音樂會惠及烏克蘭戰爭難民

Mar 21, 2022, 05:54 ET
洛杉磯2022年3月21日 /美通社/ -- Asian Hall of Fame 啟動危機救濟基金並舉辦母親節慈善音樂會，向烏克蘭婦女和兒童難民運送救濟物資。運送難民中心的包裹包括毯、襪、尿片、嬰兒濕紙巾、衛生巾和乾糧等最急需的物資。 第一場音樂會在疫情期間運送 28,500 項醫療用品。
備有紅地毯活動、十道菜午餐和鍵盤手 Ed Roth & Friends 的世界級音樂會，將於 5 月 5 日（星期四）下午 12:00 （太平洋標準時間）在外國媒體的熱門地點 888 Seafood Restaurant 開鑼。已確認到場的媒體包括 Getty Images、鳳凰衛視、ETTV 等。此次拍賣包括來自 Dior、Louis Vuitton 和 Chanel 的禮品。將提供龍蝦麵、蝦點心和其他特色菜。
行政總裁兼總裁 Maki Hsieh 表示：「Asian Hall of Fame 的入選者、影響者和藝術家社群對針對烏克蘭和人類的不公義暴力感到震驚。我們的危機救濟基金加入了全球人道主義工作，為婦女和兒童提供難民中心現在最急需的物資。
身為九屆格林美獎得主的鍵盤手 Ed Roth 為音樂總監領導樂隊，並與 The Eagles 的 Joe Walsh、流行歌星 Annie Lennox、搖滾傳奇人物 Robby Krieger 和 Red Hot Chili Peppers 的 Chad Smith 等偶像同台表演、製作和合作。而低音吉他手 Will Birckhead (J. Lo)、敲擊樂手 Rock Deadrick (Diana Ross) 和 Maki Mae (Robby Krieger、Ed Roth) 也加入他的行列。
母親節慈善音樂會是 2022 季的環節之一，透過文化活動、政策論壇、音樂會、手機遊戲、有聲讀物和音樂專輯來促進社會正義，從而促進亞洲的代表性。可在以下網站購買 VIP 門票：www.asianhalloffame.org/tickets。藝術家和高層管理人員可接受專訪。
可以在此處申請記者証：https://www.asianhalloffame.org/press-credentials
關於 ASIAN HALL OF FAME
Asian Hall of Fame 於 18 年前在西雅圖成立，總部設於洛杉磯，是一項全球認可計劃，旨在透過提升亞裔在美國和世界的貢獻來克服反亞裔暴力。全年計劃的高潮活動是慶祝功夫偶像李小龍、奧運選手克麗絲蒂山口等人物的頒獎典禮。籌款為創傷倖存者、特殊需要和職業生涯早期的研究員提供獎學金。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.asianhalloffame.org 或聯絡 Rochelle Srigley | (626) 600-9148 | [email protected] 和 Holly Zhang （外國傳媒）｜ [email protected]。
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SOURCE Asian Hall of Fame
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