ASICS Europe renforce son partenariat mondial avec Teamwork Commerce

LONDRES, le 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, fournisseur mondial de solutions de vente au détail omnicanales, a annoncé aujourd'hui qu'ASICS Europe a rejoint la liste croissante des divisions régionales d'ASICS qui exploitent la plateforme Teamwork Commerce. Cette extension s'inscrit dans la continuité de l'expansion géographique de Teamwork Commerce aux côtés d'ASICS, après des déploiements couronnés de succès chez ASICS Mexique, ASICS Amérique, ASICS Canada et ASICS Australie.

L'adoption continue de Teamwork Commerce sur l'ensemble des marchés d'ASICS témoigne d'un engagement commun à offrir des expériences d'achat connectées, tout en dotant les collaborateurs en magasin d'outils modernes et efficaces.

Alors que les détaillants continuent de s'adapter aux attentes en constante évolution de leurs clients, les marques accordent la priorité à la mise en place de stratégies de commerce unifié cohérentes à chaque point de contact. En renforçant son partenariat avec Teamwork Commerce, ASICS Europe bénéficie d'un écosystème flexible de commerce et de paiement conçu pour faciliter le bon fonctionnement des magasins, accélérer le processus de paiement et renforcer l'engagement client.

Grâce à la solution de point de vente « mobile-first » et aux fonctionnalités omnicanales de Teamwork Commerce, les vendeurs en magasin peuvent mieux accompagner les clients grâce à des transactions simplifiées, un accès en temps réel aux informations client et une efficacité opérationnelle améliorée. Cette solution intégrée permet également à ASICS de garantir une cohérence sur l'ensemble des marchés internationaux tout en s'adaptant aux besoins commerciaux et aux préférences de paiement propres à chaque région.

« Le fait que de nouvelles régions ASICS continuent d'adopter Teamwork Commerce aux côtés d'Adyen témoigne de la solidité de ce partenariat et de la valeur du commerce unifié à l'échelle mondiale », a déclaré Amber Pitman, directrice mondiale de l'engagement client chez Teamwork Commerce.

« Chez ASICS, notre objectif est d'aider chacun à atteindre l'équilibre entre un esprit sain et un corps sain grâce au sport et à l'activité physique : c'est au cœur de toutes nos actions, et offrir une expérience client exceptionnelle en magasin constitue un élément essentiel de ce parcours », a déclaré Ross Singyard, vice-président commercial chez ASICS Europe. « En continuant à investir dans les technologies de vente au détail connectées avec Teamwork Commerce, nous permettons à nos équipes en magasin d'offrir à nos clients une expérience plus fluide et personnalisée, tout en soutenant la croissance continue de notre activité à travers l'Europe. »

Cette expansion témoigne de l'engagement continu d'ASICS en faveur de l'innovation dans le domaine de la vente au détail et de l'excellence opérationnelle, alors que la marque poursuit la mise en place d'un écosystème de vente au détail connecté.

À propos de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce est une pile technologique flexible destinée aux commerçants, qui intègre des modules de point de vente (POS), de gestion des commandes (OMS), de gestion de la relation client (Clienteling), de gestion des stocks et de reporting. Il s'agit d'un système basé sur le cloud en constante évolution, conçu pour offrir une technologie de pointe répondant aux besoins d'un secteur de la vente au détail en perpétuelle mutation. Grâce à la solution omnicanale de Teamwork, les commerçants acquièrent une meilleure compréhension de leurs clients afin de leur offrir des expériences personnalisées grâce à une technologie invisible. Des enseignes de renom du monde entier lui font confiance, notamment UNIQLO, Acne Studios, The Row, ASICS, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers et Moose Knuckles. Apprenez-en plus sur www.teamworkcommerce.com.

À propos d'ASICS

Chez ASICS, nos cinq lettres ont une signification. ASICS est l'acronyme de A nima S ana I n C orpore S ano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Et depuis notre création en 1949, notre objectif a toujours été d'aider chacun à cultiver un esprit sain dans un corps sain.

Dès le début, notre fondateur, Kihachiro Onitsuka, a compris que le sport et le mouvement avaient le pouvoir de remonter le moral, de projeter de la positivité et de propulser les gens et des communautés entières vers l'avant. Nous y croyons toujours.

Et nous pensons que notre mission est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Le stress et l'anxiété atteignent des niveaux record, alors que nous savons que le sport et le mouvement peuvent avoir un impact positif. C'est pourquoi nous continuons à nous attacher à aider davantage de personnes à faire de l'exercice pour améliorer leur bien-être mental.