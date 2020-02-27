Atrium Health宣布为"FOR ALL"大会提供奖金

北卡罗来纳州夏洛特2020年2月28日 /美通社/ -- 近20年来，由Atrium Health主办的FOR ALL大会，一直都能让全美一些极为深刻的多元化、包容性和公平思想领袖齐聚一堂。众多深度专家都会为此参加将于4月中旬举办的为期两天的大会，而Atrium Health现在宣布提供名额有限的奖金，来帮助人们前来参加教育性的分组会议，与多元化和包容性的倡导者建立联系，听取教育类演讲嘉宾和专题讨论小组成员的意见。

Atrium Health高级副总裁、社区和对外事务主管金内尔-科尔特曼(Kinneil Coltman)表示："2020年FOR ALL大会将会汇聚多元化、包容性和公平方面的思想领袖，一起探讨从无意识偏见到社会公正再到人才管理决策这样的诸多话题，以及这方面的所有相关话题。但是想要让大会能够'面向所有人'，我们认为采取措施，以便让来自于众多行业和组织的个人能够更加容易地参加大会非常重要。我们设立了名额有限的奖金，旨在帮助为小型非营利性组织工作的人们，由于预算或其它资源上面的限制，没有奖金，他们就无法参会。"

被选中获得奖金的与会者，只需250美元就能参加大会。大会的一般参会费用是每人1049美元，需要预先缴纳，"早鸟"折扣价为799美元，报名截止时间为2020年3月14日。

在2020年3月9日（星期一）之前申请获得奖金的个人，将予以优先考虑。现在可以在 https://bit.ly/2HCr0St 上面提交申请。

FOR ALL大会原先名为"Diversity Symposium"（多元化研讨会），在今年改名，计划覆盖全美受众。该大会将于4月16日至17日在北卡罗来纳州夏洛特的夏洛特会议中心(Charlotte Convention Center)举行，并将由作家、活动家、唯一获得奥斯卡奖的失聪人士玛丽-玛特琳(Marlee Matlin)牵头领导。2020年FOR ALL大会将在整整两天的时间里，举行富有意义的演讲会、小组讨论会和分组会议，这些活动旨在：

加强工作场所中的文化能力技能

在工作环境中倡导包容性领导原则

评估我们所在社区中的不公平的影响及其根本原因

探索创建全球、全国和当地社区连接的重要性

审视劳动力多元化战略方面的创新方法

探索出类拔萃的多元化、包容性和公平实践

想要获得关于大会议程和演讲嘉宾的完整概要介绍，请访问 https://atriumhealth.org/ForAllConference 。

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Atrium Health简介

Atrium Health原先名为"Carolinas HealthCare System"，是美国领先和最具创新性的医疗保健组织之一，在整个美国东南部地区提供一整套医疗保健和健康计划。该组织的多元化护理地点网络涵盖学术性医疗中心、医院、独立性急诊室、医师诊所、外科和康复中心、家庭护理机构、养老院与行为健康中心，以及临终关怀和姑息治疗服务。Atrium Health努力通过高品质病人照护、教育和研究计划、众多合作伙伴关系和计划，来帮助提升其所服务的社区的整体健康和幸福水平。

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