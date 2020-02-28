Atrium Health宣佈為「FOR ALL」大會提供獎金

北卡羅來納州夏洛特2020年2月28日 /美通社/ -- 近20年來，由Atrium Health主辦的FOR ALL大會，一直都能讓全美一些極為深刻的多元化、包容性和公平思想領袖齊聚一堂。眾多深度專家都會為此參加將於4月中旬舉辦的為期兩天的大會，而Atrium Health現在宣佈提供名額有限的獎金，來幫助人們前來參加教育性的分組會議，與多元化和包容性的倡導者建立聯繫，聽取教育類演講嘉賓和專題討論小組成員的意見。

Atrium Health高級副總裁、社區和對外事務主管金內爾-科爾特曼(Kinneil Coltman)表示：「2020年FOR ALL大會將會匯聚多元化、包容性和公平方面的思想領袖，一起探討從無意識偏見到社會公正再到人才管理決策這樣的諸多話題，以及這方面的所有相關話題。但是想要讓大會能夠『面向所有人』，我們認為採取措施，以便讓來自於眾多行業和組織的個人能夠更加容易地參加大會非常重要。我們設立了名額有限的獎金，旨在幫助為小型非營利性組織工作的人們，由於預算或其它資源上面的限制，沒有獎金，他們就無法參會。」

被選中獲得獎金的與會者，只需250美元就能參加大會。大會的一般參會費用是每人1049美元，需要預先繳納，「早鳥」折扣價為799美元，報名截止時間為2020年3月14日。

在2020年3月9日（星期一）之前申請獲得獎金的個人，將予以優先考慮。現在可以在 https://bit.ly/2HCr0St 上面提交申請。

FOR ALL大會原先名為「Diversity Symposium」（多元化研討會），在今年改名，計劃覆蓋全美受眾。該大會將於4月16日至17日在北卡羅來納州夏洛特的夏洛特會議中心(Charlotte Convention Center)舉行，並將由作家、活動家、唯一獲得奧斯卡獎的失聰人士瑪麗-瑪特琳(Marlee Matlin)牽頭領導。2020年FOR ALL大會將在整整兩天的時間裡，舉行富有意義的演講會、小組討論會和分組會議，這些活動旨在：

加強工作場所中的文化能力技能

在工作環境中倡導包容性領導原則

評估我們所在社區中的不公平的影響及其根本原因

探索創建全球、全國和當地社區連接的重要性

審視勞動力多元化戰略方面的創新方法

探索出類拔萃的多元化、包容性和公平實踐

想要獲得關於大會議程和演講嘉賓的完整概要介紹，請訪問 https://atriumhealth.org/ForAllConference 。

Atrium Health簡介

Atrium Health原先名為「Carolinas HealthCare System」，是美國領先和最具創新性的醫療保健組織之一，在整個美國東南部地區提供一整套醫療保健和健康計劃。該組織的多元化護理地點網絡涵蓋學術性醫療中心、醫院、獨立性急診室、醫師診所、外科和康復中心、家庭護理機構、養老院與行為健康中心，以及臨終關懷和姑息治療服務。Atrium Health努力通過高品質病人照護、教育和研究計劃、眾多合作夥伴關係和計劃，來幫助提升其所服務的社區的整體健康和幸福水平。

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SOURCE Atrium Health