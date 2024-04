Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Ökosystem: Die Allianz von Dr.Signal und MiCell prägt Green Energy Biotech mit „Grüner Strom • Goldene Biotechnologie"

BERLIN, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Dr.Signal (www.drsignal.com.tw) präsentiert das medizinische Wunderwerk der 3A-GTP-Technologie und weist damit den Weg in eine neue Ära der regenerativen Medizin. Gleichzeitig stellt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit MiCell, die exklusive positiv-negative Kohlenstoffumwandlungstechnologie vor, die Regierungen und Unternehmen weltweit eine bahnbrechende Lösung zur Überwindung der Kohlenstoffangst bietet. Mit „Grüner Strom • Goldene Biotechnologie" wird ein goldenes Zeitalter in der weltweiten Biotech-Industrie eingeläutet, die die beiden Branchen Biotechnologie und grüne Energie in einem florierenden Kapitel zusammenführt.

Im Bereich der regenerativen Medizin revolutioniert Dr.Signal die Stammzellindustrie durch intelligente Automatisierung der Zellverarbeitung. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, AR und Automatisierung in Verbindung mit der Einhaltung der GTP-Richtlinien gestalten sie die Landschaft der regenerativen Medizin neu. Die 3A-GTP-Technologie hat sich als effizienter erwiesen als herkömmliche Methoden, was zu einer höheren Zellproduktion pro Person, einer höheren Produktivität pro Flächeneinheit und einer Kostenreduzierung führt. Ihre tägliche Erfassung digitaler Parameter bildet die Grundlage für KI-gesteuerte Deep-Learning-Systeme, die in Zukunft noch effizienter werden können.

Dr.Signal hat auch ein KI-gestütztes System zur Authentifizierung von Zellmedikamenten in Echtzeit eingeführt. Dieses System liefert aktuelle Informationen über den Inhalt von Zellopharmapackungen und identifiziert gefälschte Produkte. Durch den Einsatz von KI-Algorithmen und der Blockchain-Technologie gewährleistet Dr.Signal die Integrität und Transparenz des Authentifizierungsprozesses und verbessert so die Patientensicherheit und die Einhaltung von Vorschriften.

Als Reaktion auf die globale Bedrohung durch den Klimawandel führt Dr.Signal Kohlenstoff-Audits der Zellherstellungsprozesse durch und reduziert aktiv die Kohlenstoffemissionen. Durch ihre innovative 3A-GTP-Technologie erreichen sie eine erhebliche passive und aktive Kohlenstoffreduzierung, die herkömmliche Methoden übertrifft. Sie wandeln auch die Emissionen von Wärmekraftwerken in CO2-Quellen für die Zellproduktion um und schaffen so ein Biobrennstoff-Kraftwerk mit Netto-Null-Kohlenstoff-Emissionen.

Der nachhaltige Ansatz von Dr.Signal bei der Zellproduktion setzt neue Maßstäbe in der Branche. Durch die Nutzung grüner CO2-Quellen und die Verringerung der Kohlenstoffemissionen tragen sie zur weltweiten Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen bei. Ihr Engagement für Umweltschutz und Innovation macht sie zu Vorreitern auf dem Gebiet der nachhaltigen Biotechnologie.

MiCell widmet sich der Förderung der 3R-Technologie (Reduce, Reuse, Recycle), die die Abscheidung und Reinigung von CO2 aus Verbrennungsabgasen gemäß den Standards der Zellherstellung und der Halbleiterindustrie sowie das Recycling von Flaschen (PC-Material) nach der Zellherstellung zur Herstellung von Geräten umfasst, die für Mikroalgenkultivierungssysteme unerlässlich sind. Diese Initiative bietet die einmalige Gelegenheit, das weltweit erste Biobrennstoff-Kraftwerk mit Netto-Null-Emissionen zu errichten und die stark umweltbelastende thermische Stromerzeugung in ein lukratives grünes Energieunternehmen umzuwandeln. So setzt sich Hsin-Wu Mi, Dr.Signals Gründer und Vorsitzender, für die Nutzung grüner CO2-Quellen ein, um die globalen Kohlenstoffprobleme zu mildern und eine nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene voranzutreiben.

Mit seiner Pionierarbeit revolutioniert Dr.Signal die Bereiche regenerative Medizin und grüne Energie und ebnet den Weg für eine grünere und nachhaltigere Zukunft.

