AutoFull fournit les tout premiers fauteuils de jeu massants avec fonction de refroidissement et de chauffage d'assise pour les Intel Extreme Masters (IEM) Cologne Major 2026

COLOGNE, Allemagne, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les IEM Cologne Major 2026 se sont achevés le 21 juin sur une victoire de l'équipe FALCONS au terme d'une compétition acharnée. Partenaire officiel de l'ESL Pro Tour 2026-2027 dans le domaine des fauteuils de jeu, AutoFull a assuré l'ensemble de l'équipement en sièges pour l'événement, en fournissant aux joueurs professionnels ses derniers fauteuils phares, les premiers sièges de jeu au monde à être dotés d'une fonction de massage et d'un système de refroidissement et de chauffage d'assise : le fauteuil de jeu M6 Ultra+ 2.0 avec fonction de massage shiatsu et le fauteuil de jeu ergonomique M6 Ultra 2.0.

AutoFull Powers IEM Cologne Major 2026 with World-First Massage Gaming Chairs Featuring Cooling & Heating Seat

En avril 2026, AutoFull a officiellement signé un partenariat avec l'ESL Pro Tour comme fournisseur de fauteuils de jeu pour les principaux événements de la saison 2026-2027 : les Intel Extreme Masters, l'ESL Pro League et l'ESL Challenger League. Avant Cologne, AutoFull avait également apporté son soutien aux IEM Rio et aux IEM Atlanta, s'imposant ainsi comme un acteur majeur sur le circuit compétitif mondial.

« C'est un véritable honneur pour nous que d'accompagner la saison 2026-2027 de l'ESL Pro Tour comme partenaire officiel pour les fauteuils de jeu. Les e-sportifs de haut niveau doivent faire preuve d'une concentration et d'une endurance constantes tout au long de cette compétition qui n'a rien à envier au marathon. Grâce à notre technologie de sièges haut de gamme, nous souhaitons aider ces athlètes de niveau mondial à donner le meilleur d'eux-mêmes », a déclaré Anna Ding, fondatrice d'AutoFull.

« Nous sommes également extrêmement fiers de rendre hommage à l'ambassadeur de notre marque, NiKo, à l'occasion de sa récente victoire dans un tournoi Major. Le voir franchir cette étape importante témoigne du dévouement, de la résilience et de la quête d'excellence qui caractérisent les compétitions d'e-sport de haut niveau. »

Les deux modèles de fauteuils de jeu ergonomiques d'AutoFull, le M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu et le M6 Ultra 2.0, allient une conception ergonomique professionnelle à des fonctionnalités taillées sur mesure pour les utilisateurs les plus exigeants.

Le fauteuil AutoFull M6 Ultra+ 2.0 combine un système de massage shiatsu 3D professionnel pour le dos et les jambes, un coussin climatisé doté d'un double ventilateur et d'un système de chauffage au graphène, un soutien lombaire dynamique adaptatif, des accoudoirs mécaniques pivotant à 720° et une inclinaison de 160° avec repose-pieds extensible.

L'AutoFull M6 Ultra 2.0 est lui aussi équipé d'un système intégré de ventilation, de chauffage et de massage, ainsi que d'un soutien lombaire adaptatif à 6 positions qui épouse la courbure naturelle de la colonne vertébrale, d'un oreiller cervical 3D ErgoCloud offrant un soutien ultradoux digne d'un nuage, d'accoudoirs multidirectionnels pivotant à 720° et d'une inclinaison de 90° à 160° pour un confort total.

À l'issue du tournoi, ces deux modèles phares seront proposés à un prix promotionnel à l'occasion du Prime Day, sur le site internet officiel d'AutoFull et dans la boutique Amazon.

À propos d'AutoFull

Fondée en 2014, AutoFull est une marque spécialisée dans l'e-sport qui propose des configurations de jeu hautes performances. Elle est présente dans près de 2 000 tournois et soutient des équipes et des communautés d'e-sport du monde entier.

Pour plus d'informations, voir https://www.autofull.eu

Contact : Summer, [email protected]

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