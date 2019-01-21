Авиакомпания Hainan Airlines c 25 февраля начинает беспосадочные перелеты по маршруту Дублин-Шэньчжэнь
Jan 21, 2019, 09:51 ET
ПЕКИН (BEIJING), 21 января 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hainan Airlines Holding Co., Ltd. («Hainan Airlines») планирует начать беспосадочные перелеты между Шэньчжэнем и Дублином с 25 февраля 2019 года. Рейсы по данному маршруту будут осуществляться по понедельникам и пятницам на борту Boeing 787 Dreamliner с просторным и комфортным салоном. Салон бизнес-класса будет оснащен креслами-кроватями, раскладывающимися на 180 градусов, все места в самолете оборудованы эксклюзивной системой трансляции развлекательного контента «по запросу», а каждый пассажир сможет продегустировать изысканные блюда западной и восточной кухни. Кроме того, на борту воздушного судна можно будет пользоваться портативными электронными устройствами.
Маршрут Дублин-Шэньчжэнь - второй прямой рейс Hainan Airlines, связывающий материковую часть Китая с Ирландией, после запуска перелетов по маршруту Пекин-Дублин-Эдинбург-Пекин, а также третий международный рейс, запущенный из Шэньчжэня в этом году. На сегодняшний день авиакомпания Hainan Airlines обслуживает более десяти международных маршрутов из Шэньчжэня в Брисбен, Брюссель, Мадрид, Окленд, Осаку, Тель-Авив, Ванкувер, Цюрих и другие пункты назначения.
Бронирование билетов на рейс Дублин-Шэньчжэнь уже открыто. Больше информации о рейсе и условиях бронирования можно найти на официальном веб-сайте авиакомпании www.hnair.com.
Расписание рейсов Шэньчжэнь-Дублин авиакомпании Hainan Airlines (время местное):
|
Номер рейса
|
Судно
|
График
|
Пункт отправления
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Пункт прибытия
|
HU755
|
B787
|
Понедельник/пятница
|
Шэньчжэнь
|
1:30
|
7:00
|
Дублин
|
HU756
|
B787
|
Понедельник/пятница
|
Дублин
|
9:00
|
5:30 +1
|
Шэньчжэнь
Примечание: точное расписание см. на официальном веб-сайте Hainan Airlines.
Для получения более подробной информации посетите:
- Официальный веб-сайт: www.hnair.com или www.hainanairlines.com
- Аккаунт Weibo: https://www.weibo.com/hnair
- Аккаунт WeChat: HNairlines
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg
SOURCE Hainan Airlines Co., LTD
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