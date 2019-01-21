Авиакомпания Hainan Airlines c 25 февраля начинает беспосадочные перелеты по маршруту Дублин-Шэньчжэнь

ПЕКИН (BEIJING), 21 января 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hainan Airlines Holding Co., Ltd. («Hainan Airlines») планирует начать беспосадочные перелеты между Шэньчжэнем и Дублином с 25 февраля 2019 года. Рейсы по данному маршруту будут осуществляться по понедельникам и пятницам на борту Boeing 787 Dreamliner с просторным и комфортным салоном. Салон бизнес-класса будет оснащен креслами-кроватями, раскладывающимися на 180 градусов, все места в самолете оборудованы эксклюзивной системой трансляции развлекательного контента «по запросу», а каждый пассажир сможет продегустировать изысканные блюда западной и восточной кухни. Кроме того, на борту воздушного судна можно будет пользоваться портативными электронными устройствами.

Маршрут Дублин-Шэньчжэнь - второй прямой рейс Hainan Airlines, связывающий материковую часть Китая с Ирландией, после запуска перелетов по маршруту Пекин-Дублин-Эдинбург-Пекин, а также третий международный рейс, запущенный из Шэньчжэня в этом году. На сегодняшний день авиакомпания Hainan Airlines обслуживает более десяти международных маршрутов из Шэньчжэня в Брисбен, Брюссель, Мадрид, Окленд, Осаку, Тель-Авив, Ванкувер, Цюрих и другие пункты назначения.

Бронирование билетов на рейс Дублин-Шэньчжэнь уже открыто. Больше информации о рейсе и условиях бронирования можно найти на официальном веб-сайте авиакомпании www.hnair.com .

Расписание рейсов Шэньчжэнь-Дублин авиакомпании Hainan Airlines (время местное):

Номер рейса Судно График Пункт отправления Время отправления Время прибытия Пункт прибытия HU755 B787 Понедельник/пятница Шэньчжэнь 1:30 7:00 Дублин HU756 B787 Понедельник/пятница Дублин 9:00 5:30 +1 Шэньчжэнь

Примечание: точное расписание см. на официальном веб-сайте Hainan Airlines.

Для получения более подробной информации посетите:

Официальный веб-сайт: www.hnair.com или www.hainanairlines.com

или Аккаунт Weibo: https://www.weibo.com/hnair

Аккаунт WeChat: HNairlines

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